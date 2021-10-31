Все, что нужно знать об уплате НДФЛ с отпускных и больничных

Памятка для предпринимателей: если вы начисляли работникам в течение месяца отпускные выплаты или пособия по больничным листам, вы обязаны уплатить удержанный с них налог на доход физических лиц в бюджет. Когда его платить, как оформлять и фиксировать в бухгалтерском учете — об этом в данной статье.

Когда платить НДФЛ с отпускных и больничных

Обычно работодатель выплачивает НДФЛ на следующий день после выплат сотрудникам. Правило действует для налога на заработную плату. Но для НДФЛ с отпускных и больничных действуют разработано другое требование. Налог с этих выплат необходимо перечислить в последний день месяца, в котором были выплачены отпускные или больничные. Если на этот день пришелся выходной, праздник или нерабочий день, то уплату можно отложить на первый рабочий день.

С 2021 года в ряде российских регионов действует пилотный проект. По его условиям больничные по заболеваниям и травмам оплачиваются следующим образом: первые три дня — работодателем, начиная с четвертого дня — ФСС. По этой причине в регионах, которые участвует в проекте, предприятия удерживают и платят подоходный налог только с выплат по первым трем дням больничного листа.

Как перечислять НДФЛ в случае доплаты до оклада

В некоторых организациях приняты доплаты до оклада. Это дополнительные неофициальные выплаты работникам, которые они получают от предпринимателей. Такие выплаты работодатель начисляет сотруднику, если в данном месяце он уходил в отпуск или на больничный и выплаченная ему совокупная сумма дохода за этот период оказалась меньше установленного для него оклада.

Как выплачивается НДФЛ с таких выплат? Согласно письму ФСН №БС-4-11/13984@, доплаты до оклада не равны пособиям или отпускным. Срок перечисления НДФЛ в этом случае — следующий день после выплаты доплаты. Оформляется отдельным платежным документом.

Как оформить платежные документы

Правила оформления отражены в Приказе Министерства финансов № 107н от 12.11.2013. НДФЛ с отпускных и пособий по временной нетрудоспособности оформляют отдельной платежкой, в реквизите «107» указывают дату уплаты НДФЛ и периодичность «МС».

Расчет НДФЛ с больничных и отпусков в 1С

Чтобы перечислить в конце месяца НДФЛ со всех больничных листов и выплат за отпуск, начисленных за этот месяц, разумно использовать автоматические алгоритмы — сложные расчеты вручную занимают много времени.

Какие программы использовать? Например, конфигурацию 1С: Зарплата и управление персоналом. В ней автоматически формируется отчет Контроль сроков уплаты НДФЛ, в котором указываются даты перечисления и суммы подоходного налога за месяц с отпускных и больничных. В другой программе — 1С: Бухгалтерия — НДФЛ с отпускных и больничных также рассчитывается автоматически. Суммы можно посмотреть в одноименной вкладке.