Как бухгалтеру избежать штрафов за просроченную отчетность

Соблюдение сроков сдачи отчетности обязательно для бухгалтеров. Но иногда даже опытные специалисты нарушают установленные законами периоды. Причины этого различны: изменение сроков сдачи отчетности, личные поводы, например, болезнь или командировка.

При нарушениях приходится платить штрафы, иногда это очень внушительные суммы. Давайте посмотрим, что можно сделать для своевременной сдачи обязательной отчетности, а в случае просрочки – как избежать штрафов.

Штрафы за нарушения сроков сдачи документов отражены в налоговом и административном кодексах. От того, какое допущено нарушение, зависят суммы взысканий и ответственные лица. Неисполнение сроков также приводит к блокировке корпоративного счета и приостановлению деятельности компании по приказу Федеральной налоговой службы.

Запомнить даты

Самый простой способ избежать санкций – вовремя сдавать отчетность. В первую очередь нужно помнить о таких видах отчетности и числах.

Бухгалтерская и налоговая отчетность

Бухгалтерская отчетность сдается в разные сроки в зависимости от вида конкретного отчета. Если брать один из важных документов – баланс, – то его сдают один раз в год, с 1 по 31 марта следующего за отчетным года.

Важно: в случае несдачи бухгалтерской отчетности налоговая не имеет права блокировать счета компании.

Вовремя сдать бухгалтерские отчеты поможет сервис 1С-Отчетность. Программа напомнит о приближении важных дат, а после поступления документов в базу ФНС пришлет уведомления о доставке. Попробуйте облачный сервис от Scloud – это удобно.

Налоговые декларации предоставляются в ФНС не позднее 30 апреля того года, в который был получен доход, подлежащий отчетности. В отчетность входит:

Годовой налог на прибыль. НДС. Налоги на имущество, землю и транспорт. Водный налог. Налоги на УСН и ЕСХН. Акцизы. Налог на игорный бизнес.

Налоговые расчеты – это несколько документов: промежуточная декларация по прибыли, расчет о выплатах иностранной компании, 2-НДФЛ и сведения о среднесписочной численности штата. Их сдают до 28 марта года, следующего за отчетным годом.

6-НДФЛ сдается не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным периодом. Отчитываться нужно поквартально.

ПФР и ФСС

Сведения в ПФР о застрахованных лицах, страховом стаже и трудовой деятельности: СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ и СЗВ-ТД. СЗВ-М и СЗВ-ТД сдаются ежемесячно, не позднее 15 числа следующего месяца, СЗВ-СТАЖ - ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным.

4-ФСС – отчетность в Фонд социального страхования сдается по итогам квартала, шести и девяти месяцев и года. Бумажная документация должна быть предоставлена не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, электронная – не позднее 25 числа.

Подтверждение ОКВЭД в ФСС – в этот комплекс входят справка об основном виде экономической деятельности компании-страхователя от профзаболеваний и несчастных случаев на производстве, заявление о подтверждении и пояснительная записка к отчетности. Записку сдают все, кроме ИП и малого предпринимательства. Документы нужно подать до 15 апреля.

Другие отчеты

Плата за негативное воздействие на экологию – сдается один раз в год, не позднее 10 марта года, следующего за отчетным.

Плата за пользование недрами – отчет о платежах сдается в последний день месяца. Интересно, что при просрочке компания не платит штраф. Контролирующие ведомства действуют иначе – приостанавливает действие лицензии.

Отчет в Росстат – сроков сдачи много, как и статистических отчетов. Запомнить их может быть сложно. В качестве шпаргалки используйте календарь на официальной странице ведомства.

В самоучителе по 1С от Scloud собраны инструкции по подготовке отчетности.

Если числа сдачи отчетов выпадают на выходные или праздничные дни, то сдать документы можно на следующий за ними рабочий день.

Как защититься от штрафов

Если получено извещение о штрафе из контролирующих органов, составьте официальный ответ с указанием обстоятельств, которые вынудили нарушить срок. Такие причины обычно считаются уважительными:

болезнь, семейные или личные причины у ответственного лица,

форс-мажорные обстоятельства: авария, возгорание, кража документации в организации.

Возможно, штрафа получится избежать, если просрочка допущена впервые или она незначительна.

Используйте вспомогательные инструменты, чтобы не забыть об отчетности. Мы специально составили налоговый календарь. В Scloud собрали все полезные материалы к отчетности для бухгалтеров.

Пропускали даты отчетности? Что помогало или помогает запомнить и все успевать сдавать вовремя?