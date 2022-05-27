Пять решений для организации удаленки

Облако для бухгалтера и не только

Облачная 1С и 1С: Фреш — это решения для удаленной работы в привычной конфигурации 1С. Возможности ведения учета те же, что и в локальной 1С, но подключаться к системе можно с любого компьютера с интернетом. Теперь бухгалтера можно спокойно отправить на удаленку!

У сервиса есть бесплатный тестовый период, а специалисты помогут перенести нужные базы или организовать работу с нуля.

Электронный документооборот

Сервис 1С-ЭДО упрощает обмен накладными и счетами-фактурами, которых за день может накопиться очень много. Документы появятся в базе партнера всего через несколько секунд после отправки.

Вам больше не нужно бегать на почту или ждать курьера. Экономия времени и средств на расходные материалы очевидна!

Читайте о преимуществах перехода на электронный документооборот в нашей статье.

Удобная сдача отчетности

1С-Отчетность — сервис для формирования и сдачи отчетов в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и другие ведомства. Он выручает во время сдачи годовой отчетности.

Можете не бояться, что документы потеряются — как только их электронные версии будут доставлены, вы получите уведомления в 1С.

Поддержка экспертов

Даже на дистанционке бухгалтеры и кадровики не останутся наедине со своими проблемами. Удаленные консультанты, занимающиеся сопровождением 1С, помогут с ведением бухгалтерского, налогового, управленческого и кадрового учета и разберутся с ошибками: например, отрицательным сальдо или проблемами с проводкой документов.

Нужны отчеты, которых нет в типовой конфигурации 1С? Хотите изменить программу с учетом особенностей вашей компании? Эти задачи тоже можно решить дистанционно. Программисты доработают типовые конфигурации под специфические задачи и нужды вашего бизнеса.

А IT-специалисты подключат торговое оборудование и установят программы, позволяющие 1С и кассовому оборудованию обмениваться данными онлайн. Чтобы установить программы на ваш компьютер, нужен только интернет.

Не обязательно решать проблемы в рабочее время — удаленная техподдержка работает круглосуточно.

Мощный удаленный сервер

Частые проблемы дистанционки — старые домашние ноутбуки и медленный интернет. Чтобы не затягивать с подготовкой отчетов, подключитесь к 1С в облаке через тонкий клиент — приложение для комфортной и быстрой работы.

Ничего не виснет. Все базы хранятся на сервере, а не на компьютере. Обрабатывает запросы тоже мощный сервер, а не ваш старый ноутбук. От последнего требуется только поддерживать интернет-соединение и показывать данные на экране.

Не нужна высокая скорость — главное, чтобы интернет в принципе был. Готовьте отчетность на даче или в деревне, даже если туда еще не добрались высокие технологии.

Не требуются особые знания. Чтобы начать работу, достаточно кликнуть по ярлыку приложения на рабочем столе и ввести логин и пароль — не намного сложнее, чем запустить Word. С установкой приложения и публикацией базы в облаке бухгалтер тоже справится сам — в крайнем случае, с удаленной помощью технического специалиста.

Планируете сократить расходы на аренду офиса? Переходите в облако вместе с нами! Специалисты Scloud помогут подобрать оптимальный тариф, подключить и настроить облачную 1С.

А какие решения ваш офис использовал для организации удаленной работы в пандемию? Делитесь своими лайфхаками!