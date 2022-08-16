Почему бизнесу не стоит бояться облачных сервисов?

1. В облаке базу могут украсть, в офисе она защищена гораздо надежнее

В 70% случаев данные у компании воруют ее собственные сотрудники. Такие цифры в интервью РБК приводит Александр Осипов, отвечающий в «Мегафоне» за облачные платформы. Уверены, что сможете защитить серверную лучше, чем это делают центры обработки данных?

Во многих из них доступ к оборудованию можно получить только после сканирования сетчатки и отпечатка пальца.

Доступа к данным клиентов у сотрудников ЦОДа нет. Даже если они вытащат один жесткий диск, на нем будут «клочки» чужих баз, к тому же тщательно зашифрованные.

Вынести из офиса диск или флешку с данными гораздо проще, если, конечно, вы не готовы потратиться на проверку по биометрии и дополнительные системы защиты.

Как убедиться в том, что сервис действительно заботится о безопасности? Достаточно запросить у его менеджера сертификаты, подтверждающие это, информацию об оборудовании, на котором будут храниться ваши базы. Компания, которая дорожит своей репутацией, не откажется предоставить такие данные. Если боитесь, что «облако» исчезнет вместе со всеми вашими файлами, выбирайте сервис, который давно на рынке и точно не пропадет.

2. А вдруг сервер откажет и моя база исчезнет?

От отказа не застрахована ни одна машина – в том числе ваш собственный сервер или компьютер бухгалтера, на котором хранятся все базы 1С. Но в ЦОДах, для которых безопасное хранение чужих баз – источник прибыли, создана многоуровневая система защиты от критических ошибок и потери файлов.

Сотрудники постоянно мониторят состояние оборудования и работу программ, чтобы предотвращать сбои.

Предусмотрены системы резервного питания, пожаротушения, запасные мощности на случай отказа основных. Даже если в ЦОДе на весь день отключится электричество, тысячи пользователей не узнают об этом.

По договору с клиентами регулярно создаются резервные копии хранящихся на сервере баз. Копии обычно хранятся отдельно от основных файлов – это обеспечивает дополнительную защиту.

Доступ к данным может получить только пользователь, имеющий логин и пароль. В облачной 1С можно дополнительно защитить базы от редактирования, копирования, изменения настроек.

В офисе тоже можно регулярно делать резервные копии и хранить их на другой машине. Но это дополнительные затраты на оборудование и системного администратора. При аренде облака многоуровневая защита уже включена в стоимость.

3. У облака много клиентов, что будет, если наши данные перепутаются?

Если коротко – это невозможно. Программы, обеспечивающие доступ к базам, не дадут никому открыть «чужую часть» облака, перенести свою информацию в нее. Вы видите только то, что разместили сами, как и другие клиенты ЦОДа. Даже при сбое оборудования ничего не откроется и не перепутается.

4. Как будут работать сотрудники, если сервис весь день недоступен?

Компании, предлагающие облачные решения, заключают с клиентами SLA – договор, в котором прописаны основные условия работы. Важным пунктом является максимальный срок недоступности сервиса. Его прописывают в процентах, например 99,95%. Такие цифры говорят о том, что облако будет доступно 23,5 часа в сутки. Если срок, указанный в SLA, превышен, пользователь получит компенсацию. Но компаниям, заботящимся о своей репутации, проще потратиться на профилактику отказов, чем на работу с недовольными клиентами. Если выбирать проверенный сервис с хорошей репутацией, проблем с доступом не будет.

5. Облако – это очень дорого, а мы малый/начинающий бизнес

Дорого – это покупать собственный сервер, нанимать сотрудников, которые займутся его сопровождением, организовывать систему безопасности. По ценам 2021 года – это около 80 тысяч рублей. Еще дороже – потерять базы при увольнении бухгалтера или клиентов, не получивших счет вовремя.

Затраты на перенос баз 1С в облако Scloud составят от 950 рублей в месяц. За эти деньги вы получаете быстрый удаленный доступ даже к тяжелым базам, регулярное резервное копирование и много других «плюшек». Все еще думаете, что облако – это дорого и невыгодно?

Переход в облако решит проблемы бизнеса, который:

Не может развиваться из-за недостаточной производительности оборудования и выделить деньги на покупку нового.

Теряет клиентов и деньги из-за того, что локальная 1С зависает, тормозит и вылетает.

Хочет уменьшить расходы на те направления, которые не приносят прибыли напрямую.

Решил отказаться от офиса и перевести сотрудников на удаленку.

С облачной 1С от Scloud вам не придется брать кредит на покупку сервера. Переносите базы в наше облако или создавайте с нуля. Всем пользователям гарантируем: хранение данных на защищенных от всех возможных угроз серверах,

на защищенных от всех возможных угроз серверах, резервное копирование каждые 2 недели,

бесплатные автоматические обновления конфигураций,

3 бесплатные консультации по учету в месяц,

круглосуточную техническую поддержку .

Уже работаете в облаке или никак не решитесь? Расскажите, что вас останавливает.