Что такое объёмно-сортовой учёт при маркировке упакованной воды

Объёмно-сортовой или артикульный учёт (ОСУ) – это отражение в системе маркировки данных об обороте товаров с указанием их кода (GTIN) и количества. Коды каждой бутылки при таком учёте указывать не нужно, только упаковки. После перехода на ОСУ в системе ведётся учёт остатков товара на балансе каждого участника товарооборота по каждому коду продукта.
Артикульный учёт будет действовать с 01.11.2022 до 01.03.2025, после чего начнётся поштучный учёт. Это значит, что передавать информацию нужно будет о приёме и выводе из оборота отдельной бутылки, а не упаковки.
Какую воду маркировать?
Предприятия обязаны маркировать питьевую и минеральную воду, неважно газированную или негазированную. Главное, чтобы в ней не было сахара и подслащивающих веществ.
Нововведения в правилах маркировки воды с 1 ноября 2022 года
С 1 ноября участникам товарооборота нужно передавать данные о выведении воды в упаковки из оборота путём, не являющимся продажей в розницу, а также об обороте товаров в виде ОСУ.
Какие случаи выведения продукции нужно отражать в системе:
- Использование для своих нужд, например покупка воды для сотрудников.
- Передача на безвозмездной основе.
- Продажа не для дальнейшей реализации.
- Утилизация упаковки в случае, когда у неё закончился срок годности.
- Списание в случае потери или брака.
Передавать в «Честный ЗНАК» нужно данные о продукции с маркировкой, с указанием кода и количества товара без указания кодов маркировки, которые перемещаются между собственниками.
Остатки на складе на 01.11.2022 не нужно подавать в систему. Если на виртуальном складе будут остатки, программа автоматически проведёт их корректировку после запуска объёмного-сортового учёта.
Изменения для сегмента HoReCa
Если предприятие покупает воду для частного пользования, подключить сервис ЭДО оно обязано только с 1 декабря 2023. Нужно будет принимать продукты по ЭДО и списывать их для частных нужд. До этой даты подключение электронного документооборота необязательно.
Если, например, кафе покупает воду в упаковке для своих целей, а также продаёт её в розницу через кассу, то есть два варианта действий с учётом нововведений:
- С 01.11.2022 принимать товар по ЭДО и продавать его, не сканируя на кассе. Но сейчас такой обязанности для предприятий в сегменте HoReCa нет.
- Принимать воду по электронному документообороту и продавать её через кассу с 01.03.2023, когда это будет обязательным для всех организаций, торгующих в розницу. Товар, который будет использоваться для нужд компании, нужно списать.
Как начать работать с ЭДО
Для передачи данных в ОСУ всем участникам товарооборота нужно настроить электронный документооборот.
Пошаговая инструкция к подключению:
- Получить электронную подпись и установить ПО для работы с ней.
- Пройти регистрацию на портале «Честный ЗНАК».
- Выбрать программу электронного документооборота, например сервис 1С-ЭДО.
- Подключиться к сервису, проверить наличие роуминга между выбранным ПО и сервисом контрагентов (поставщиками и покупателями).
- Протестировать передачу данных с контрагентами и начать работу.
С помощью 1С-ЭДО можно работать с разными подписями и обмениваться электронными документами, не выходя из программы и не открывая дополнительных окон.
Если вы уже работаете с электронными документами, нужно:
- Проверить, есть ли интеграция вашего оператора электронного документооборота с системой «Честный ЗНАК».
- Проверить наличие роуминга между вашим ПО и сервисом контрагентов.
- Протестировать отправку электронных документов с поставщиками и покупателями.
После этого можно обмениваться сведениями о товарообороте через программу ЭДО.
Штрафы
Взыскания можно получить за:
- продажу товаров с неправильной маркировкой или без неё;
- отказ в предоставлении информации о маркированных товарах, нарушение сроков предоставления;
- отсутствие регистрации на портале «Честный ЗНАК» в нужные сроки.
Должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 1000 до 10 000 рублей, а юридических – на сумму от 50 000 до 300 000 рублей.
Уже настроили передачу данных по ЭДО? Поделитесь в комментариях.