Что такое объёмно-сортовой учёт при маркировке упакованной воды

Объёмно-сортовой или артикульный учёт (ОСУ) – это отражение в системе маркировки данных об обороте товаров с указанием их кода (GTIN) и количества. Коды каждой бутылки при таком учёте указывать не нужно, только упаковки. После перехода на ОСУ в системе ведётся учёт остатков товара на балансе каждого участника товарооборота по каждому коду продукта.

Артикульный учёт будет действовать с 01.11.2022 до 01.03.2025, после чего начнётся поштучный учёт. Это значит, что передавать информацию нужно будет о приёме и выводе из оборота отдельной бутылки, а не упаковки.

Какую воду маркировать?

Предприятия обязаны маркировать питьевую и минеральную воду, неважно газированную или негазированную. Главное, чтобы в ней не было сахара и подслащивающих веществ.

Нововведения в правилах маркировки воды с 1 ноября 2022 года

С 1 ноября участникам товарооборота нужно передавать данные о выведении воды в упаковки из оборота путём, не являющимся продажей в розницу, а также об обороте товаров в виде ОСУ.

Какие случаи выведения продукции нужно отражать в системе:

Использование для своих нужд, например покупка воды для сотрудников.

Передача на безвозмездной основе.

Продажа не для дальнейшей реализации.

Утилизация упаковки в случае, когда у неё закончился срок годности.

Списание в случае потери или брака.

Передавать в «Честный ЗНАК» нужно данные о продукции с маркировкой, с указанием кода и количества товара без указания кодов маркировки, которые перемещаются между собственниками.

Остатки на складе на 01.11.2022 не нужно подавать в систему. Если на виртуальном складе будут остатки, программа автоматически проведёт их корректировку после запуска объёмного-сортового учёта.

Изменения для сегмента HoReCa

Если предприятие покупает воду для частного пользования, подключить сервис ЭДО оно обязано только с 1 декабря 2023. Нужно будет принимать продукты по ЭДО и списывать их для частных нужд. До этой даты подключение электронного документооборота необязательно.

Если, например, кафе покупает воду в упаковке для своих целей, а также продаёт её в розницу через кассу, то есть два варианта действий с учётом нововведений:

С 01.11.2022 принимать товар по ЭДО и продавать его, не сканируя на кассе. Но сейчас такой обязанности для предприятий в сегменте HoReCa нет.

Принимать воду по электронному документообороту и продавать её через кассу с 01.03.2023, когда это будет обязательным для всех организаций, торгующих в розницу. Товар, который будет использоваться для нужд компании, нужно списать.

Как начать работать с ЭДО

Для передачи данных в ОСУ всем участникам товарооборота нужно настроить электронный документооборот.

Пошаговая инструкция к подключению:

Получить электронную подпись и установить ПО для работы с ней.

Пройти регистрацию на портале «Честный ЗНАК».

Выбрать программу электронного документооборота, например сервис 1С-ЭДО.

Подключиться к сервису, проверить наличие роуминга между выбранным ПО и сервисом контрагентов (поставщиками и покупателями).

Протестировать передачу данных с контрагентами и начать работу.

С помощью 1С-ЭДО можно работать с разными подписями и обмениваться электронными документами, не выходя из программы и не открывая дополнительных окон.

Если вы уже работаете с электронными документами, нужно:

Проверить, есть ли интеграция вашего оператора электронного документооборота с системой «Честный ЗНАК».

Проверить наличие роуминга между вашим ПО и сервисом контрагентов.

Протестировать отправку электронных документов с поставщиками и покупателями.

После этого можно обмениваться сведениями о товарообороте через программу ЭДО.

Штрафы

Взыскания можно получить за:

продажу товаров с неправильной маркировкой или без неё;

отказ в предоставлении информации о маркированных товарах, нарушение сроков предоставления;

отсутствие регистрации на портале «Честный ЗНАК» в нужные сроки.

Должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 1000 до 10 000 рублей, а юридических – на сумму от 50 000 до 300 000 рублей.

Уже настроили передачу данных по ЭДО? Поделитесь в комментариях.