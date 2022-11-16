Какие товары подлежат маркировке «Честный ЗНАК» в 2023 году

Мы подготовили статью о товарах, которые следует маркировать в 2023 году, и объяснили, чем грозит нарушение правил. Для удобства все нововведения распределили по датам.

С 1 марта 2023 года

Товары на маркетплейсах

Онлайн-площадки будут отвечать за продажу немаркированных и контрафактных товаров. Такое решение утвердило правительство.

Теперь маркетплейсы приравниваются к остальным участникам торгового оборота. Маркировать продукцию должны поставщики, а интернет-платформам необходимо не допускать нарушений при её реализации. Также маркетплейсам понадобится передавать сведения в систему «Честный ЗНАК».

Предполагается, что это уменьшит количество поддельной продукции, так как онлайн-площадки станут тщательнее проверять поставщиков.

Упакованная вода (розничная продажа)

Становится обязательной маркировка упакованной воды, которая реализуется с помощью ККТ. При продажах потребуется сканировать коды и через онлайн-кассы отправлять информацию в «Честный знак».

Требования затронут всех участников оборота: изготовителей, поставщиков, торговые компании, а также сегмент HoReCa (отели, рестораны, кафе).

Велосипеды

Необходимо будет маркировать двухколёсные и трёхколёсные велосипеды. Это относится как к моделям с двигателем и коляской, так и к обычным сборкам. Также маркировка понадобится велосипедным рамам.

С 1 апреля 2023 года

Антисептики для рук

Появились правила для предстоящей маркировки парфюмерно-гигиенической продукции. Они касаются кожных антисептиков.

В марте, производителям, продавцам и поставщикам нужно зарегистрироваться в «Честном ЗНАКЕ», подготовить ПО, оборудование под маркировку и пройти тестирование в электронном виде. А уже с апреля маркировать новые товары.

Пиво

Минпромторг и ведущие пивоваренные компании решили запустить маркировку пива. С апреля будет маркироваться продукция в кегах, с октября – в стеклянных и пластиковых бутылках, а с января 2024 – в банках из алюминия.

Постепенная маркировка должна уменьшить нагрузку на отрасль, и производителей такое решение устраивает. Они считают, что следовать заявленным срокам вполне реально.

С 1 декабря 2023 года

Упакованная вода (выбытие)

Участников оборота в сфере HoReCa и государственные учреждения обяжут сдавать сведения в систему мониторинга. Потребуются данные о выводе из оборота упакованной воды, которую покупали в некоммерческих целях.

Для этого нужно настроить электронный документооборот, подобрать оператора и проверить ЭДО с контрагентами.

Молочные товары

Фермерам (КФК, СПК) необходимо к декабрю зарегистрироваться в «Честном ЗНАКЕ» и настроить следующие процессы:

заказ кодов и их нанесение на продукцию;

подачу отчёта о нанесении и оплате кодов;

ввод в оборот.

Также производители, госучреждения и сегмент HoReCa должны будут отправлять информацию об обороте и выбытии молочных товаров.

Штрафы

Если участники оборота нарушат правила маркировки, это приведёт к административной и уголовной ответственности – до 300 000 ₽.

Получить штраф можно, если: