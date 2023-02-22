Как розничному магазину не попасть на штрафы

Работа с кассой и чеками

Компании и ИП, которые выдают чеки своим покупателям, обязаны использовать ККТ в работе. За использование кассы не по правилам предусмотрены штрафы:

Если покупатель ушел без чека, предприниматель получит штраф в 2 000 рублей , а организацию оштрафуют на 10 000 рублей .

Если чеки не отправляются в ФНС, компанию оштрафуют на 5 000-10 000 рублей , а должностное лицо – на сумму от 1 500 до 3 000 рублей .

Если пользоваться кассой без регистрации в реестре, должностные лица получат штраф размером 10 000-20 000 рублей, а компанию оштрафуют на 100 тысяч – 200 тысяч рублей.

Полный список взысканий представлен в ст. 14.5 КоАП.

Чтобы избежать штрафов от налоговой, нужно соблюдать правила применения кассы:

Убедиться в том, что касса правильно зарегистрирована в ФНС и ОФД.

Проверить, вся ли информация передаётся в налоговую.

Проверить, указаны ли все нужные данные на кассовом чеке, а также все пробитые через кассу товары.

Всегда выдавать бумажные чеки покупателям или отправлять электронные чеки, если продаёте через интернет-магазин.

Не продавать мимо кассы.

Отчетность и налоги

В этом году платить налоги и сдавать отчёты нужно по новым срокам:

25 число – срок для сдачи большинства отчётности.

28 число – срок для уплаты налогов.

В розничной торговле важно соблюдать сроки и правильно отчитываться в государственные органы, чтобы не получить большой штраф.

Иллюстрация: Scloud

Уплата налогов

Если не заплатили налоги в срок, неправильно посчитали налоговую базу и занизили налоги, назначат штраф в 20% от неуплаченной суммы. Если неуплата налогов произошла умышленно, то взыскание увеличится уже до 40% от неуплаченной суммы. Чтобы избежать штрафа, рассчитывайте налоговую базу автоматически.

Автоматизация налогового учёта с 1С от Scloud позволит не только правильно рассчитывать сумму к уплате в каждом отчётном периоде, но и не допускать ошибок в декларациях. В конфигурациях доступна всегда актуальная форма декларации для заполнения, а подсказки в программе помогут даже начинающему бухгалтеру правильно заполнить отчёт.

Сдача деклараций

При сдаче декларации позже срока выпишут штраф в 5% от суммы, за которую не отчитались. Максимум магазин заплатит 30% от неуплаченного налога, а минимум – 1 000 рублей. Штраф будет начисляться за каждый месяц просрочки.

Если же заплатили налоги в срок, но просрочили декларацию, назначат штраф размером 1 000 рублей. Руководителя магазина оштрафуют на 300 – 500 рублей.

Продажа маркированных товаров

Иллюстрация: Scloud

В 2023 году некоторые товары нужно маркировать:

молочную продукцию;

воду в упаковке;

лекарственные препараты;

табачную продукцию;

одежду и обувь;

парфюм;

шины;

шубы;

фотоаппараты и лампы-вспышки.

Если вы торгуете в розницу маркированными товарами, нужно соблюдать правила работы с ними, иначе последуют штрафы.

Код маркировки

Прежде всего нельзя продавать товары, подлежащие маркировке, без специального кода. Если продать такой товар, предпринимателя оштрафуют на 5 000 – 10 000 рублей, а организацию – на 50 000 – 300 000 рублей.

Чтобы избежать штрафов, убедитесь в том, что на всех товарах проставлены коды Data Matrix и не продавайте товары без маркировки.

Вывод из оборота продукции

Нужно обязательно сканировать код маркировки при продаже в розницу. Если этого не сделать, должностное лицо оштрафует на 1 000 – 10 000 рублей, а магазин – на 50 000 – 100 000 рублей.

Взысканий можно избежать – проверьте, настроена ли касса для работы с маркированными товарами и сканируйте код при каждой продаже, чтобы система понимала, что продукцию вывели из оборота.

Передача информации в «Честный ЗНАК»

О товарообороте маркированных товаров нужно отчитываться в «Честный ЗНАК» – отправить данные о вводе в оборот, передаче прав или выводе из оборота нужно в течение трех дней. Если не соблюдать сроки, магазин оштрафуют на 50 000 – 100 000 рублей, а должностное лицо – на 1 000 – 10 000 рублей.

Подробнее об ответственности за нарушение правил работы с маркировкой можно узнать на сайте системы «Честный ЗНАК».

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