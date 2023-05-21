Как в 1С оформить работу в праздники и выходные

Иногда сотрудникам необходимо поработать в выходной или праздничный день, который для них является нерабочим. Работа в выходной или праздник регулируется ТК и компенсируется сотруднику в виде двойной оплаты или дополнительного отгула. В статье расскажем, как оформить работу в выходные и праздники в 1С:ЗУП в облаке от Scloud.

Когда нужен отдельный документ

Документ «Работа в выходные и празднике» формируется, если сотрудники работают в выходной или праздник, и это день для них является нерабочим.

Если у сотрудника сменный график, и рабочий день попадает на выходной или праздничный день, документ формировать не нужно. В этом случае сотруднику положена только доплата за работу в праздник — доплата автоматически рассчитывается в документе «Начисление зарплаты и взносов» по кнопке «Заполнить».

Настройки программы

Перед созданием документа и оформлением работы в выходные нужно проставить необходимые опции в настройках программы.

Для того чтобы в документе отображалась возможность оплаты работы в выходной по часам, выберите опцию «Применение почасовой оплаты» в настройках.

Для этого перейдите в раздел «Настройки» — «Расчет зарплаты» — «Настройка состава начислений и удержаний» — «Почасовая оплата» и активируйте опцию.

Для отображения отгула в качестве компенсации за работу в выходной или праздник нужно также активировать определенную опцию. Для этого в том же разделе «Настройка состава начислений и удержаний» выберите «Учёт отсутствий» и «Отгулы».

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Оформление работы в выходные и праздники

После настройки перейдите в раздел «Кадры» — «Работа в выходные и празднике» и создайте новый документ.

Вверху документа заполните месяц, дату документа и организацию, если в программе их несколько.

После этого нажмите на «+», чтобы добавить выходные или праздничные дни, в которые сотрудник работал.

Далее нажмите «Подбор», чтобы программа проставила сотрудников, отметьте галочками дни работы каждого сотрудника и выберите компенсацию.

Нажмите «Провести и закрыть», чтобы завершить работу с документом.

После ввода документа «Работа в выходные и праздники» в документе по начислению зарплаты у работника появится отдельный вид начисления «Оплата в праздничные и выходные дни».

У сотрудника отобразится двойная оплата или же одинарная оплата, если сотрудник выбрал отгул вместо дополнительной выплаты.

Какая сумма отобразится

Программа считает стоимость часа или дня одним из следующих способов:

По среднему значению отработанных дней или часов в месяц.

По норме времени рабочего графика работника.

По норме времени производственного календаря на предприятии.

В зависимости от используемого способа выплата сотруднику за работу в выходной или праздник будет разной.

Не получается оформить работу в выходные и начислить выплаты?

Обратитесь к консультантам Scloud, которые подскажут, как правильно выполнить операцию в конфигурации и ответят на вопросы по зарплатному учёту.

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