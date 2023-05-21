Как в 1С оформить работу в праздники и выходные

Когда нужен отдельный документ
Документ «Работа в выходные и празднике» формируется, если сотрудники работают в выходной или праздник, и это день для них является нерабочим.
Если у сотрудника сменный график, и рабочий день попадает на выходной или праздничный день, документ формировать не нужно. В этом случае сотруднику положена только доплата за работу в праздник — доплата автоматически рассчитывается в документе «Начисление зарплаты и взносов» по кнопке «Заполнить».
Настройки программы
Перед созданием документа и оформлением работы в выходные нужно проставить необходимые опции в настройках программы.
Для того чтобы в документе отображалась возможность оплаты работы в выходной по часам, выберите опцию «Применение почасовой оплаты» в настройках.
Для этого перейдите в раздел «Настройки» — «Расчет зарплаты» — «Настройка состава начислений и удержаний» — «Почасовая оплата» и активируйте опцию.
Для отображения отгула в качестве компенсации за работу в выходной или праздник нужно также активировать определенную опцию. Для этого в том же разделе «Настройка состава начислений и удержаний» выберите «Учёт отсутствий» и «Отгулы».
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Оформление работы в выходные и праздники
После настройки перейдите в раздел «Кадры» — «Работа в выходные и празднике» и создайте новый документ.
Вверху документа заполните месяц, дату документа и организацию, если в программе их несколько.
После этого нажмите на «+», чтобы добавить выходные или праздничные дни, в которые сотрудник работал.
Далее нажмите «Подбор», чтобы программа проставила сотрудников, отметьте галочками дни работы каждого сотрудника и выберите компенсацию.
Нажмите «Провести и закрыть», чтобы завершить работу с документом.
После ввода документа «Работа в выходные и праздники» в документе по начислению зарплаты у работника появится отдельный вид начисления «Оплата в праздничные и выходные дни».
У сотрудника отобразится двойная оплата или же одинарная оплата, если сотрудник выбрал отгул вместо дополнительной выплаты.
Какая сумма отобразится
Программа считает стоимость часа или дня одним из следующих способов:
По среднему значению отработанных дней или часов в месяц.
По норме времени рабочего графика работника.
По норме времени производственного календаря на предприятии.
В зависимости от используемого способа выплата сотруднику за работу в выходной или праздник будет разной.
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