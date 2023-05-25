Кому предоставляются налоговые вычеты в 2023 году

Государство предоставляет плательщикам НДФЛ возможность получить налоговый вычет. Подробнее о том, какие вычеты предоставляются в этом году, читайте в нашей статье.

Кто может получить вычет

Обратиться к работодателю или в налоговую службу за вычетом могут плательщики налога на доходы физлиц — граждане без статуса ИП, а также предприниматели, авторы и лица, занимающиеся частной практикой.

При получении вычета у работодателя они могут уменьшить полученный доход на сумму вычета и снизить налог, а при обращении в налоговую — вернуть часть уплаченного налога.

Вычеты для граждан

В эту категорию относятся вычеты при продаже квартиры, занятии спортом, обучении детей, лечении и других случаях.

Также вычеты положены отдельным категориям населения.

Вычеты для отдельных категорий лиц

Такие вычеты представлены в ст. 218 НК. Их могут получить, например, пенсионеры, инвалиды и граждане, деятельность которых связана с катастрофой на Чернобыльской АЭС.

В этом случае гражданам предоставляются вычеты в размере 500 ₽ или 3 000 ₽, в зависимости от категории.

Другой случай — вычеты на детей до 18 лет или на студентов до 24 лет, которые предоставляются родителям или опекунам.

За первого и второго ребенка можно получить вычет размером 1 400 ₽, за третьего и каждого последующего — 3 000 ₽.

Причём вычеты суммируются и предоставляются обоим родителям — так, если у пары трое детей, то и мама, и папа получат вычет в размере 5 800 ₽.

Если родители воспитывают ребенка-инвалида до 18 лет или ребенка-инвалида I и II группы до 24 лет, который обучается очно, то за него можно получить вычет в 12 000 ₽. Опекунам предоставят вычет на меньшую сумму — 6 000 ₽.

Вычеты на детей можно получать ежемесячно, пока сумма всех выплат сотруднику с начала года не превысит 350 000 ₽.

Социальные вычеты

В эту категорию попадают:

пожертвования в благотворительные организации;

плата за обучение;

оплата лекарств и лечения;

взносы на добровольное страхование жизни, добровольное пенсионное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, накопительную часть пенсии;

траты на проведение независимой оценки квалификации;

затраты на физкультурные и оздоровительные услуги.

Максимальный размер вычета по этим расходам — 120 000 ₽, с этой или с меньшей суммы налогоплательщику вернут 13%.

Для отдельных случаев действуют другие правила:

при оплате обучения ребенка максимальный размер ниже — 50 000 ₽ в год;

при оплате лекарств и лечения размер вычета не ограничен.

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Имущественные вычеты

Плательщик может получить вычет:

при продаже имущества;

при покупке квартиры, дома и другого жилого помещения;

при постройке жилья и покупке земли для последующей постройки дома.

Полный список операций с имуществом, при которых можно получить вычет, представлен в ст. 220 НК.

Размеры вычета:

При покупке жилья : можно вернуть 13% от стоимости жилья или 13% от 2 000 000 ₽, если стоимость квартиры превышает 2 000 000 ₽.

При продаже жилья: из налоговой базы можно вычесть стоимость проданного жилья или 1 000 000 ₽, если сведения о стоимости жилья не сохранились.

Если есть документы о покупке жилья, то налоговую базу уменьшают на документально подтверждённые расходы.

Вычет не предоставят, если плательщик купил жильё за счёт компании, потратил на него материнский капитал или приобрел жильё у близкого родственника.

Вычеты при инвестициях

В этом случае вычет предоставляется, если налогоплательщик продавал ценные бумаги на организованном рынке, пополнял свой индивидуальный инвестиционный счёт и получал доход по операциям со счётом.

По операциям с ценными бумагами можно максимально получить вычет в размере: 3 000 000 ₽ х срок владения проданными ценными бумагами. Эта сумма вычитается из прибыли с продажи бумаг, а с получившейся суммы уже считают и уплачивают НДФЛ.

При пополнении счёта инвестор может вернуть 13% с суммы, которую он положил на счёт в календарном году, но не более 52 000 ₽.

Профессиональные вычеты

Такой тип вычета доступен:

Предпринимателям на ОСНО.

Физлицам, которые работают по ГПД.

Лицам, получающим авторское вознаграждение за свою работу.

Лицам, занимающимся частной практикой.

Адвокатам и нотариусам.

Размер вычета — расходы плательщика, связанные с его деятельностью и подтверждённые документами. Для плательщиков, у которых нет документов по расходам, размер вычета варьируется от 20% до 40% от полученного дохода.

ИП на УСН, патенте или самозанятые не могут получить профессиональный вычет, но могут получить другие вычеты, доступные для физических лиц без какого-либо статуса.

Например, если ИП на УСН также работает по ГПД у другого работодателя, а значит уплачивает НДФЛ за эту часть дохода, то он может претендовать на вычеты для физлиц.

Условия получения вычета

Чтобы получить налоговый вычет, нужно уплачивать НДФЛ со своих доходов в размере 13% или 15% и быть налоговым резидентом РФ.

Получить вычет можно у работодателя, а также подав 3-НДФЛ или обратившись в налоговую в упрощённом порядке через сайт службы:

У работодателя можно получить все вычеты, кроме инвестиционных.

При подаче 3-НДФЛ можно получить все вычеты без исключений.

В упрощённом порядке предоставляются только имущественные и инвестиционные вычеты.

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