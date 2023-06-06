Можно ли не уплачивать НДФЛ с матпомощи

Представим ситуацию: вы работаете в социально-ориентированной организации. По вашей инициативе благотворительный фонд помог одной семье — предоставил 20 000 рублей на подготовку к школе.

Средства поступили из фонда через вышестоящую организацию сначала вам, а потом вы перевели их этой семье.

По справкам семья не является малоимущей и вышестоящая организация требует уплатить НДФЛ с материальной помощи.

Получательница — безработная мать троих детей, а самому маленькому всего 1,5 года.

Перекроется ли доход вычетами на детей (5 800 рублей в месяц с начала года)?

Ответ: с матпомощи, которую вы перевели неработающей матери, следует удержать и выплатить НДФЛ. Выплаты на детей сделают налог меньше, но целиком перекрыть доход не смогут.

Подробности ниже.

В каких случаях материальная помощь не облагается НДФЛ

Матпомощь предоставляется людям, которые находятся в особых ситуациях. По общему правилу она облагается 13% НДФЛ. Однако есть случаи, когда налог исключается:

Если помощь выплатила благотворительная организация.

Если помощь досталась детям из семьи, в которой доход на человека ниже прожиточного минимума. При этом не важно, кто именно сделал выплату.

Поскольку вы не относитесь к благотворительной организации, а в семье по документам достаточный доход, то этот случай не относится к исключениям.

Организация, в которой вы работаете, считается налоговым агентом. Значит, следовало удержать и исчислить НДФЛ при выплате материальной помощи. А женщина должна была получить средства за вычетом налога.

Если налоговый агент не удержит и вовремя не уплатит налог на доходы физлиц, то его ожидает следующее:

Штраф 20% от суммы, которую необходимо удержать или перевести.

Пени за каждый день просрочки начиная со дня, который следует за днём выплаты дохода, и по день уплаты налога включительно. Процентная ставка пени — 1/300 ключевой ставки Центрального Банка.

Также с налогового агента могут потребовать неудержанный НДФЛ.

Каким образом вычеты на детей уменьшают налогооблагаемую базу

Получательница вправе получить налоговые вычеты на несовершеннолетних детей. А также на детей до 24 лет, если они обучаются на очном отделении.

На первого и второго ребёнка полагаются вычеты по 1 400 рублей в месяц, на третьего — 3 000 рублей.

Если ребёнок — инвалид, то можно получить 12 000 рублей.

Без вычетов выходит, что НДФЛ с матпомощи составит: 20 000 x 13% = 2 600 рублей.

С вычетами получится меньше: (20 000 − 1 400 − 1 400 − 3 000) x 13% = 1 846 рублей.

Однако допустимо применить вычет лишь за месяц, в котором был выплачен доход. В некоторых случаях предоставляются вычеты за месяцы, когда человек не получал дохода.

К примеру, если человек находился в отпуске без сохранения заработной платы, а впоследствии вернулся на работу.

В нашей ситуации неработающая женщина получила однократную выплату. И вычеты на детей ей полагаются лишь за один месяц.

Как получить вычеты на детей

Именно налогоплательщик определяет, какой налоговый агент предоставит вычеты на детей. А значит, женщина может выбрать вас и тогда ей потребуется подать вам:

Заявление.

Копии свидетельств о рождении детей.

Копию свидетельства о браке или паспорта с информацией о регистрации брака.

Если ребёнок учится в высшем учебном заведении на очном отделении, то понадобится справка из вуза. Если ребёнок — инвалид, то нужна справка об инвалидности.

Если женщина решила не обращаться к вам с заявлением, то она вправе отправить в ИФНС декларацию 3-НДФЛ и получить вычет. Составить документ можно на сайте ФНС.

Чтобы работать с вычетами по НДФЛ в организациях, используйте программу «1С:ЗУП» от Scloud. Она учитывает требования законодательства и с успехом применяется в службах управления персоналом и бухгалтериях.

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