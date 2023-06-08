За 3 календарных дня до начала отпуска работнику рассчитывают и выплачивают отпускные. При расчёте учитывают заработок за последний год, количество отработанных дней, премии и повышение зарплаты. В статье расскажем, как рассчитать отпускные в 2023 году и на что обратить внимание при расчёте.

По какой формуле рассчитывать

По ст. 139 ТК РФ отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка сотрудника, который вычисляется по формуле:

Средний заработок в день = Сумма выплат сотруднику за 1 год до отпуска / 12 месяцев / 29,3 (среднее количество дней в месяце)

Чтобы рассчитать отпускные, получившуюся сумму умножают на количество отпускных дней.

В отличие от зарплаты, отпускные выплачиваются за календарные дни, а не за рабочие. Однако праздничные дни, установленные на государственном уровне или на уровне субъектов РФ, не включаются в расчёт и не оплачиваются.

Какие выплаты учитываются при расчёте

В расчёт включаются:

заработная плата сотрудника — оклад, сдельная оплата, комиссионные вознаграждения, гонорары, зарплата в натуральное форме и т.д.;

премии;

надбавки к зарплате;

компенсация за неблагоприятные условия труда.

При расчёте отпускных не учитываются социальные выплаты и пособия, компенсации за оплату проезда, питания и проживания, отпускные, больничные и командировочные выплаты за прошедший год.

Как учесть повышение зарплаты

Посчитать сумму выплат за 1 год до отпуска нужно с учетом повышения зарплаты в течение года.

Например, сотрудник уходит в отпуск 1 августа 2023 года. В 2022 году его зарплата составляла 48 000 ₽, с 2023 года оплата повысилась до 52 500 ₽. В этом случае зарплату с 1 января по 31 июля 2023 года считают по 52 500 ₽, а для расчёта выплат с 1 августа по 31 декабря 2022 года определяют коэффициент повышения зарплаты.

Рассчитаем коэффициент повышения зарплаты: 52 500 / 48 000 = 1,09

Полученный индекс умножим на зарплату 2022 года: 48 000 х 1,09 = 52 320 ₽.

Эту сумму включаем в расчёт отпускных — так если зарплата за последний год повысилась, то и отпускные будут больше.

Исходя из расчётов выше определим общий заработок сотрудника за 1 год до отпуска:

Сумма выплат за 2022 год = 52 320 х 5 месяцев = 261 600 ₽.

Сумма выплат за 203 год = 52 500 х 7 месяцев = 367 500 ₽.

Общая сумма выплат за период = 261 600 + 367 500 = 629 100 ₽.

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Какие дни включать в расчёт

Вторая часть формулы по расчёту отпускных обозначает количество отработанных дней:

Общее количество отработанных дней = 12 месяцев х 29,3

Такую формулу используют, если сотрудник отработал 12 полных месяцев. Если работник брал больничный, был в отпуске, в командировке или отсутствовал на работе, то эти дни в расчёт не включают.

В этом случае определяют, сколько полных месяцев отработал сотрудник, а также количество рабочих дней в неполных месяцах.

Вернёмся к примеру — сотрудник уходит в отпуск 1 августа 2023 года на 7 дней, для расчёта отпускных берём период с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года. В октябре сотрудник был в отпуске 7 дней, а в марте он брал отпуск на 21 день. Эти дни нужно исключить из расчёта.

Определяем количество отработанных дней в октябре и марте:

октябрь: (31-7) / 31 х 29,3 = 22,7

март: (31-21) / 31 х 29,3 = 9,45

Общее количество отработанных дней: 10 полных месяцев работы х 29,3 + 22,7 + 9,45 = 325,2 дней

Как рассчитать отпускные

После вычисления суммы выплат и количества отработанных дней остаётся только вычислить средний заработок сотрудника в день. Для этого используем формулу из начала статьи:

Средний дневной заработок = 629 100 / 325,2 = 1 934,5 ₽

Для расчёта отпускных умножаем средний заработок на количество отпускных дней. Предположим, сотрудник был в отпуске 7 дней:

Отпускные до вычета НДФЛ = 1 934,5 х 7 = 13 541,5 ₽.

И рассчитываем сумму, которую сотрудник получит на руки после вычета НДФЛ: 13 541,5 - 13% = 11 781,1 ₽.

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