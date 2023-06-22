Новый законопроект об НДФЛ: ставка 13% для работающих из-за рубежа

Изначально планировалось взимать НДФЛ 30%, но потом ставку снизили до 13%. Рассказываем о том, как может измениться законодательство.

Правительство доработало законопроект об НДФЛ и внесло на рассмотрение в Госдуму новую версию поправок. Она затрагивает релокантов — людей, которые находятся за рубежом и получают доход от российских компаний. Велика вероятность, что законопроект примут, но пока его рассматривают в первом чтении.

Разберёмся, какой была первая версия законопроекта, что изменилось во второй и каков закон на данный момент.

Как сегодня работает закон

Специалисты российских компаний обязаны уплачивать НДФЛ 13%. Если же их доход превышает 5 000 000 рублей в год, то ставка будет 15%. Сотрудники, которые находят за пределами РФ более 183 дней в год, становятся налоговыми нерезидентами и уплачивают 0 или 30% НДФЛ.

На размер налога влияет то, что указано в договоре с работодателем. Если прописано, что деятельность ведётся в РФ, налог составит 30%. Если в договоре или допсоглашении сказано, что работник или специалист на ГПХ трудится за рубежом, то ставка будет 0%.

Специалист, который уехал из РФ, имеет возможность стать налоговым резидентом другой страны. И тогда ему потребуется уплачивать налоги там: работодатель из РФ будет перечислять зарплату с НДФЛ 0%, а сотруднику придётся самому платить налог в стране, где он резидент.

Каким был первый вариант законопроекта

Первый вариант предполагал ставку НДФЛ 30% для нерезидентов, которые работают по трудовому договору или ГПХ. Повышенный налог обязан был уплачивать любой, кто получал деньги от компаний РФ, получал заработную плату на счёт в банке РФ или трудился в российском сегменте интернета.

В конце апреля законопроект решили отозвать и доработать. Министерство финансов РФ заявило, что изменения затронут лишь тех, кто трудится по договорам ГПХ. Если же штатный специалист работает по трудовому договору из-за рубежа, то для него всё останется по-прежнему.

Что изменилось во второй версии законопроекта

В доработанном законопроекте указано, что любой, кто получает доход от российских компаний, обязан уплачивать НДФЛ 13%. При доходе свыше 5 000 000 рублей в год ставка равняется 15%. И не имеет значения, где живёт специалист, в какой стране он налоговый резидент и по какому договору работает — по трудовому или ГПХ.

В итоге уплачивать НДФЛ в бюджет РФ должны будут все, кто работает на российские компании. Сюда относятся граждане других стран, которые трудятся дистанционно и уплачивают налоги у себя в стране.

Считать и удерживать налог по новым правилам придётся налоговым агентам — работодателям или заказчикам. При этом налоговыми агентами будут и зарубежные организации, которые платят релокантам за деятельность в российском сегменте интернета.

Если законопроект примут, то изменения начнут действовать с 2024 года.

Что, если у специалиста за рубежом статус ИП или самозанятого?

Для него в ставках ничего не меняется — за специалиста не считают налоги и ничего не удерживают.

Индивидуальный предприниматель вправе работать на ОСН с НДС и НДФЛ 13%, применять упрощёнку с уплатой 6-процентного налога с доходов или от прибыли по 16-процентной ставке. Также разрешается использовать патент с фиксированной суммой налога. При этом самозанятые уплачивают 4 или 6% от доходов.

Всё это специалисты считают и платят самостоятельно. Их статус указывается в договоре с заказчиком. Повышений по причине переезда за рубеж для таких исполнителей не намечается.

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