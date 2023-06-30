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Отчетность

Налоги и отчётность в июле 2023 года

В разгар лета важно не забывать о квартальных платежах и квартальной отчётности, чтобы не получить штраф за просрочку. Главный помощник в таких случаях — наша памятка со сроками уплаты налогов и сдачи отчётности в июле.
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Налоги и отчётность в июле 2023 года
Иллюстрация: Scloud

3 июля

Перенос с 1 июля.

ИП без работников уплачивают страховые взносы за себя — дополнительный 1% с дохода свыше 300 000 рублей. Взносы уплачиваются за 2022 год.

17 июля

Перенос с 15 июля.

  • ИП и компании с работниками по трудовому договору или договору ГПХ уплачивают взносы на травматизм за июнь 2023 года. В пользу исполнителей по ГПД взносы перечисляют, только если уплата таких взносов отражена в договоре.

  • Физлица и ИП, которые занимаются частной практикой, уплачивают НДФЛ за 2022 год.

20 июля

  • ИП и компании, которые работают на объектах, оказывающих негативное влияние на экологию, уплачивают НВОС за II квартал 2023 года. Малые и средние предприятия налог не уплачивают.

  • Импортёры из стран ЕАЭС уплачивают НДС при импорте и подают декларацию по импортному НДС за июнь 2023 года. При этом такая обязанность возникает, только если в прошлом месяце импортёры ввозили товары из стран ЕАЭС.

25 июля

Срок сдачи отчётности и срок уплаты налогов для некоторых категорий плательщиков. 

Персонифицированная отчётность

Что сдавать

Кто сдаёт

Куда сдавать

Подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 (бывшая форма СЗВ-ТД) за июнь.
+ Титульный лист.

Работодатели. Отчитаться нужно и по трудовым договорам, и по договорам ГПХ. В отчёт включается информация о кадровых изменениях за прошлый месяц, за исключением сведений о заключении и расторжении договора ГПХ и трудового договора. А также сведений о приостановлении и возобновлении трудового договора.

СФР

Раздел 2 формы ЕФС-1 (бывшая форма 4-ФСС) за II квартал.
+ Титульный лист.

Компании и ИП с работниками.

СФР

Подраздел 3 раздела 1 формы ЕФС-1 (бывшая форма ДСВ-3) за II квартал.
+ Титульный лист.

ИП и компании, которые уплачивают дополнительные взносы за работника.

СФР

РСВ за первые 6 месяцев года.

Работодатели. Отчитаться нужно и по трудовым договорам, и по договорам ГПХ.

ФНС

Персонифицированные сведения о физических лицах (бывшая форма СЗВ-М) за июнь.

Работодатели. Отчитаться нужно и по трудовым договорам, и по договорам ГПХ.

ФНС

Налоговые декларации в ФНС

Что сдавать

Кто сдает

Декларация по НДС за II квартал.

Плательщики НДС, а также неплательщики НДС, которые предоставляли счёт-фактуру с выделенным налогом за последний квартал.

Декларация по НДПИ за июнь.

Пользователи недр.

Декларация по налогу на прибыль за январь-июнь 2023 года.

Российские и иностранные организации, которые уплачивают налог каждый месяц по фактической прибыли.

Декларация по водному налогу за II квартал.

ИП и компании, которые используют водные ресурсы.

6-НДФЛ за первые 6 месяцев года.

Работодатели.

Декларация по налогу на прибыль за первые 6 месяцев года.

Российские и иностранные организации, которые уплачивают авансовые платежи по налогу каждый месяц и квартал или только каждый квартал.

Отчёт об операциях с прослеживаемыми товарами за II квартал.

ИП и компании, которые работают с прослеживаемыми товарами.

Уведомления в ФНС

Что сдавать

Кто сдает

Уведомление об удержанном НДФЛ за период 23 июня-22 июля.

Работодатели.

Уведомление об уплаченном налоге УСН за II квартал.

Компании и ИП на «упрощёнке».

Уведомление об уплаченном налоге ЕСХН за II квартал.

Компании и ИП на ЕСХН.

Уведомление об авансовых платежах по транспортному, земельному, имущественному налогам за II квартал.

Компании, которые владеют транспортом, земельным участком, недвижимостью. Уведомление подаётся, если в субъекте законодательно установлена уплата авансовых платежей.

Уведомление об уплаченном НДФЛ за первые 6 месяцев года.

Физлица и ИП, которые занимаются частной практикой.

Важно: Уведомление по страховым взносам за июнь не предоставляется, так как сведения за последний месяц квартала отражены в РСВ за полугодие.

Налоги для отдельных категорий плательщиков

Какой налог уплачивать

Кто платит

Авансовый платёж по НДФЛ за первые 6 месяцев года.

Физлица и ИП, которые занимаются частной практикой.

Налог АУСН за июнь.

ИП и компании, применяющие автоматизированную «упрощёнку».

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28 июля

Срок уплаты большинства налогов и взносов за июнь или за II квартал года.

Какой налог уплачивать

Кто платит

Страховые взносы (кроме взносов на травматизм) за июнь.

Работодатели.

Дополнительные страховые взносы.

Работодатели, которые уплачивают взносы по дополнительному тарифу.

НДФЛ, удержанный за период 23 июня -22 июля.

Работодатели.

Авансовый платёж по налогу на прибыль за первые 6 месяцев года.

Российские и иностранные организации, которые уплачивают авансовые платежи каждый квартал.

Авансовый платёж по налогу на прибыль за июль.

Российские и иностранные организации, которые уплачивают авансовые платежи каждый квартал и месяц.

Авансовый платёж по налогу на прибыль за январь-июнь 2023 года.

Российские и иностранные организации, которые уплачивают налог каждый месяц по фактической прибыли.

НДС за II квартал.

Плательщики НДС, налоговые агенты по НДС. Также налог уплачивают неплательщики НДС, которые выставляли счёт-фактуру с выделенным налогом в прошлом квартале.

Авансовый платёж по налогу УСН за первые 6 месяцев года.

ИП и компании на «упрощёнке».

Авансовый платёж по налогу ЕСХН за первые 6 месяцев года.

ИП и компании на ЕСХН.

Авансовые платежи по транспортному, земельному имущественному налогам за II квартал.

Компании, которые владеют транспортом, земельным участком, недвижимостью. Платежи переводятся, если в субъекте законодательно установлена их уплата.

НДПИ за июнь.

Пользователи недр.

Водный налог за II квартал.

ИП и компании, которые используют водные ресурсы.

Торговый сбор за II квартал.

ИП и компании, торгующие в Москве

НПД за июнь.

Самозанятые.

31 июля

К этому сроку пользователям недр нужно:

  • Заплатить квартальный платёж за пользование недрами за II квартал.

  • Подать расчёт платежей за пользование недрами за II квартал.

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Комментарии

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