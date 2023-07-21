Как заполнить 6-НДФЛ за полугодие 2023 года

Форма и порядок сдачи
Расчёт заполняется по изменённой форме, утверждённой приказом от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@. В 2023 году в форме и порядке заполнения произошли изменения, весь список изменений представлен в приказе № ЕД-7-11/881@ от 29.09.2022.
В частности изменились штрих-коды, день получения сотрудником дохода и расчётный период. При заполнении расчёта за полугодие эти изменения также нужно учитывать.
После заполнения расчёт нужно сдать в электронном или бумажном виде. На бумаге отчёт подают только компании с менее 10 сотрудникам, остальные предоставляют документ в электронном виде. Срок подачи — до 25 июля.
Scloud рекомендует использовать сервис 1С-Отчетность для отправки документа в налоговую. Сервис встроен в программы 1С — за счёт этого пользователю не нужно переключаться между вкладками или открывать несколько окон. Он может создать отчёт, проверить его на ошибки и отправить документ в ФНС, не выходя из окна создания документа.
Напоминаем, что 6-НДФЛ предоставляется ИП, российскими компаниями. Подразделения российских и иностранных организаций и лица, занимающиеся частной практикой, также предоставляют расчёт.
Не сдавать отчёт можно, если за полугодие не было выплат сотрудникам и не был удержан налог. Причём нужно направить письмо о несдаче расчёта в налоговую. Если письмо не предоставить, потребуется сдать нулевой расчёт.
Из каких разделов состоит расчёт
Как и любой другой отчёт, 6-НДФЛ состоит из титульного листа и нескольких разделов.
В разделе 1 отражают исчисленные за полугодие суммы налога, а в разделе 2 отражают доходы, вычеты и сумму удержанных налогов с начала года. Также в расчёт включено приложение №1 со сведениями о доходах физлица.
Какие коды указывать на титульном листе
Коды заполняются в следующем порядке:
ИНН и КПП проставляются индивидуально для каждой компании.
В поле с номером корректировки проставляется код «0--», если отчёт подаётся в первый раз. При подаче корректировочных документов проставляется соответствующий порядковый номер документа.
В поле с кодом периода проставляется «31» — соответствующий код для полугодия.
В поле с годом указывают «2023».
В поле с кодом налогового органа проставляется код органа налоговой службы, состоящий из четырёх цифр.
В поле с кодом по месту нахождения указываются разные коды в зависимости от типа налогового агента. Для компании указывают «214», для её подразделения проставляют код «220», а для предпринимателя — код «120».
Остальные поля заполняются информацией о налоговом агенте.
Какие суммы налогов указывать в разделе 1
В разделе налоговые агенты указывают удержанный НДФЛ за последние 3 месяца отчётного периода. В нашем случае — за апрель, май и июнь.
Если агент использует разные КБК для уплаты налога, а следовательно и разные ставки, то раздел заполняется несколько раз по разным ставкам.
Далее проставляются суммы налога в каждом месяце:
Поле
За какой период проставляется сумма
020
23 марта-22 июня (общая сумма)
021
23 марта-22 апреля
022
23 апреля-22 мая
023
23 мая-22 июня
Поле 024 не заполняется для расчёта за полугодие.
Также указывают возвраты налога физлицам в случае излишнего удержания налога ранее:
Поле
Что указывать
030
Общую сумму возврата
031
Дату возврата
032
Сумма возврата в указанную дату
Что учесть при заполнении раздела 2
В разделе налоговые агенты указывают доходы, количество лиц, которые получали доход в периоде, и сумму удержанного налога нарастающим итогом с начала года. То есть учитываются удержанные налоги за полгода, а не только за последние 3 месяца. Также проставляют ставку и соответствующие КБК.
При заполнении нужно учесть, что в расчёте указываются только выплаченные сотрудникам доходы. Если доход начислен, но не выплачен, то его в расчёте не указывают.
Например, если аванс сотруднику выплачен в июне, а оставшаяся часть зарплаты выплачена в июле, то в расчёте указывают только аванс. Оставшаяся часть выплаты будет отражена в отчёте за 9 месяцев года.
Так же, как и с первым разделом, раздел 2 заполняется несколько раз, если применяются разные налоговые ставки и КБК.
Чтобы не запутаться в суммах, формируйте 6-НДФЛ автоматически в 1С:Бухгалтерия в облаке от Scloud. Программа составит документ на основе данных из базы, автоматически отразит нужные суммы и правильные коды.
Реклама: ООО «СервисКлауд», ИНН: 7104516184, erid:
Комментарии