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Транспортный налог

Транспортный налог для юридических лиц в 2023 году 

Каждый год организации, владеющие транспортом, уплачивают транспортный налог. Налог уплачивается не со всех транспортных средств, а только с машин, перечисленных в НК. В статье расскажем, какие ТС облагаются налогом, как правильно рассчитывать и уплачивать налог.
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Транспортный налог для юридических лиц в 2023 году 
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С какого транспорта уплачивается налог

Налог обязаны платить все организации, которые владеют транспортными средствами, облагаемыми налогом.

К таким ТС относятся (ст. 358 НК):

  • автомобили;

  • мотоциклы и мотороллеры;

  • автобусы;

  • самолеты, вертолеты;

  • яхты, теплоходы, катера;

  • гидроциклы, моторные лодки;

  • мотосани, снегоходы и другие ТС.

В этой же статье НК перечислены машины, за владение которыми налог не взимается. Это, например, ТС которые используется для перевозки пассажиров, сельхозмашины и буровые суда.

Как уплачивается налог

Налог перечисляется на единый налоговый счёт в составе ЕНП. Все компании уплачивают налог каждый год до 28 февраля года, следующего за отчётным.

Транспортный налог уплачивается в региональный бюджет, и его уплата регулируется законами региона.

Если законами субъекта предусмотрены авансовые платежи, компания также уплачивает ¼ годового налога каждый квартал. Срок уплаты ежеквартальных платежей по налогу — до 28 числа месяца, следующего за отчётным кварталам. Если авансовые платежи не предусмотрены, организации должны уплачивать только годовой налог.

Как определить налоговую базу и ставку

Размер налоговой базы зависит от типа ТС (ст. 359 НК):

  • Если у машины есть двигатель, базой считается его мощность, выраженная в лошадиных силах.

  • Если компания владеет воздушным ТС, для них налоговая база определяется как статическая тяга реактивного двигателя, выраженная в килограммах силы тяги.

  • Если организация владеет водным ТС не на ходу, налоговой базой считается их валовая вместимость, выраженная в единицах валовой вместимости. 

Для других воздушных и водных ТС база определяется как единица транспортного средства.

Что касается налоговых ставок — они определяются по типу ТС. Налоговая ставка устанавливается в рублях и копейках и применяется для расчёта налога в зависимости от мощности или тяги двигателя, а также валовой вместимости.

Например, для легковых машин с мощностью двигателя 250 лошадиных сил применяется базовая ставка размером 15 рублей.

Базовые ставки для других ТС варьируются от 1 рубля до 200 рублей, полный список ставок перечислен в ст. 361 НК. Также в отношении ставок по налогу применяются понижающие или повышающие коэффициенты, установленные законами региона. Для них есть ограничение: ставка субъекта не должна превышать базовую ставку более чем в 10 раз.

Узнать точную ставку по налогу в регионах можно на портале ФНС.

Как рассчитать налог

Транспортный налог рассчитывается так же, как и другие налоги: налоговая база умножается на ставку. Если ТС находилось в пользовании у организации менее 12 месяцев, то налог определяется по другой формуле:

Годовой налог = База х Ставка х (Количество месяцев владения машиной / 12 мес.)

Приведём пример расчёта налога за 2023 год:

Московская компания купила грузовой автомобиль 1 июля 2023 года. Мощность двигателя автомобиля — 120 лошадиных сил, налоговая ставка — 26 ₽.  

Компания заплатит налога: 120 х 26 х (5 месяцев владения / 12 месяцев) = 1 300 ₽.

Scloud рекомендует рассчитывать налог в 1С:Бухгалтерии в облаке. В программе можно вести учёт ТС со всеми характеристиками, а также автоматически рассчитывать налог и составлять уведомления для ФНС. Ставки налога и стандарты расчёта в программе всегда актуальны и соответствуют законам субъектов РФ.

Отчетность по налогу

По транспортному налогу декларация не предоставляется. Однако при уплате налога на ЕНС организации обязаны предоставлять уведомление об исчисленном налоге. Документ предоставляется как при уплате годового налога, так и при уплате квартальных платежей.

Срок подачи годового уведомления — до 25 февраля года, следующего за отчётным, а квартального — до 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

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Комментарии

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    Транспортный налог

    Транспортный налог для юридических лиц в 2023 году 

    Каждый год организации, владеющие транспортом, уплачивают транспортный налог. Налог уплачивается не со всех транспортных средств, а только с машин, перечисленных в НК. В статье расскажем, какие ТС облагаются налогом, как правильно рассчитывать и уплачивать налог.

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