Транспортный налог для юридических лиц в 2023 году 

Каждый год организации, владеющие транспортом, уплачивают транспортный налог. Налог уплачивается не со всех транспортных средств, а только с машин, перечисленных в НК. В статье расскажем, какие ТС облагаются налогом, как правильно рассчитывать и уплачивать налог.

С какого транспорта уплачивается налог

Налог обязаны платить все организации, которые владеют транспортными средствами, облагаемыми налогом.

К таким ТС относятся (ст. 358 НК):

автомобили;

мотоциклы и мотороллеры;

автобусы;

самолеты, вертолеты;

яхты, теплоходы, катера;

гидроциклы, моторные лодки;

мотосани, снегоходы и другие ТС.

В этой же статье НК перечислены машины, за владение которыми налог не взимается. Это, например, ТС которые используется для перевозки пассажиров, сельхозмашины и буровые суда.

Как уплачивается налог

Налог перечисляется на единый налоговый счёт в составе ЕНП. Все компании уплачивают налог каждый год до 28 февраля года, следующего за отчётным.

Транспортный налог уплачивается в региональный бюджет, и его уплата регулируется законами региона.

Если законами субъекта предусмотрены авансовые платежи, компания также уплачивает ¼ годового налога каждый квартал. Срок уплаты ежеквартальных платежей по налогу — до 28 числа месяца, следующего за отчётным кварталам. Если авансовые платежи не предусмотрены, организации должны уплачивать только годовой налог.

Как определить налоговую базу и ставку

Размер налоговой базы зависит от типа ТС (ст. 359 НК):

Если у машины есть двигатель, базой считается его мощность, выраженная в лошадиных силах.

Если компания владеет воздушным ТС, для них налоговая база определяется как статическая тяга реактивного двигателя, выраженная в килограммах силы тяги.

Если организация владеет водным ТС не на ходу, налоговой базой считается их валовая вместимость, выраженная в единицах валовой вместимости.

Для других воздушных и водных ТС база определяется как единица транспортного средства.

Что касается налоговых ставок — они определяются по типу ТС. Налоговая ставка устанавливается в рублях и копейках и применяется для расчёта налога в зависимости от мощности или тяги двигателя, а также валовой вместимости.

Например, для легковых машин с мощностью двигателя 250 лошадиных сил применяется базовая ставка размером 15 рублей.

Базовые ставки для других ТС варьируются от 1 рубля до 200 рублей, полный список ставок перечислен в ст. 361 НК. Также в отношении ставок по налогу применяются понижающие или повышающие коэффициенты, установленные законами региона. Для них есть ограничение: ставка субъекта не должна превышать базовую ставку более чем в 10 раз.

Узнать точную ставку по налогу в регионах можно на портале ФНС.

Как рассчитать налог

Транспортный налог рассчитывается так же, как и другие налоги: налоговая база умножается на ставку. Если ТС находилось в пользовании у организации менее 12 месяцев, то налог определяется по другой формуле:

Годовой налог = База х Ставка х (Количество месяцев владения машиной / 12 мес.)

Приведём пример расчёта налога за 2023 год:

Московская компания купила грузовой автомобиль 1 июля 2023 года. Мощность двигателя автомобиля — 120 лошадиных сил, налоговая ставка — 26 ₽.

Компания заплатит налога: 120 х 26 х (5 месяцев владения / 12 месяцев) = 1 300 ₽.

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Отчетность по налогу

По транспортному налогу декларация не предоставляется. Однако при уплате налога на ЕНС организации обязаны предоставлять уведомление об исчисленном налоге. Документ предоставляется как при уплате годового налога, так и при уплате квартальных платежей.

Срок подачи годового уведомления — до 25 февраля года, следующего за отчётным, а квартального — до 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

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