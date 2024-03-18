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Бухгалтерская отчетность

Отчёт о финансовом результате (ОФР) в 2024 году

Помимо бухгалтерского баланса каждый год компании подготавливают ещё один обязательный документ — отчёт о финансовом результате предприятия. Его ещё называют «форма №2» или «отчёт о прибылях и убытках». В статье расскажем, кому и как нужно его сдавать в 2024 году.
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Отчёт о финансовом результате (ОФР) в 2024 году
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Кто предоставляет отчёт и в какой форме

Отчёт предоставляют все организации, вне зависимости от системы налогообложения или сферы деятельности. Отчёт входит в состав годовой бухгалтерской отчётности вместе с бухгалтерским балансом, отчётах о движении и целевом использовании денежных средств, а также отчётом о движении капитала. Помимо этого подаются приложения и уточнения к годовой бухгалтерской отчётности.

Форма для сдачи отчёта утверждена приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н. Компании заполняют документ по ОКУД 0710002. Однако существует упрощённая форма отчёта, которую могут применять субъекты малого предпринимательства, НКО и компании-участники проекта «Сколково». В ней нет такой детализации, как в полной форме. Упрощённая форма приведена в  приложении № 5 к приказу № 66н.

Для чего нужен ОФР

Отчёт о финансовой деятельности не только входит в состав обязательной годовой бухгалтерской отчётности, но и позволяет оценить финансовое состояние организации. Директор или руководитель может проанализировать документ, чтобы сделать вывод о расходах и прибыли компании.

Например, можно сопоставить показатели внутри одного периода или сравнить показатели текущего и прошлого периодов. Это поможет выявить, сколько финансов уходит на каждый пункт отчёта и оценить количество средств, потраченных на ту или иную графу в документе.

Также на основе данных из ОФР можно рассчитать рентабельность бизнеса и проанализировать, насколько эффективно работает компания.

Состав отчёта

Отчёт условно поделен на две части — с основными сведениями о компании и с информацией о финансах организации. Вверху указывается название организации, вид деятельности, организационно-правовая форма и необходимые коды.

Вторая часть представляет собой таблицу с финансовыми данными компании, соответствующие строкам:

Показатель

Строка

Выручка

2110

Себестоимость продаж

2120

Валовая прибыль

2100

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от реализации

2200

Доходы от участия в других компаниях

2310

Проценты к получению

2320

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

Прочие расходы

2350

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

Налог на прибыль

2410

Текущий налог на прибыль

2411

Отложенный налог на прибыль

2412

Другое

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

Все показатели указываются в тысячах рублей за текущий и прошедший периоды без учёта суммы акцизов и НДС. Например, если подаётся отчёт за 2023 год, указываются данные за 2023 и за 2022 годы.

Итоговые величины, например прибыль, рассчитываются с помощью сложения или вычитания промежуточных величин. Вычитаемые величины указывают в скобках.

После основной таблицы идёт таблица со справочной информацией о тех показателях, которые не влияют на прибыль, но также включаются в финрезультат.

В программе 1С: Бухгалтерия от Scloud можно формировать отчет о финансовом результате автоматически. Значения подставятся в нужные строки из информационной базы — без ошибок, ручного ввода и самостоятельного расчёта показателей.

Упрощённая форма отчёта о финансовом результате

В упрощённой форме многие показатели не так детализированы, как в полной. Верхняя часть отчёта заполняется так же, как и для полного отчёта, однако табличная часть сокращена:

Показатель

Строка

Выручка

2110

Расходы от реализации основной деятельности

2120

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

Прочие расходы

2350

Налог на прибыль, включая текущий и отложенный налоги

2410

Чистая прибыль

2400

Выручка в упрощённом отчёте указывается без учёта НДС и акцизов, а в расходы от реализации основной деятельности включаются коммерческие расходы, себестоимость и управленческие расходы.

Как сдать отчёт о финансовом результате в 2024 году

ОФР подаётся в электронном виде всеми налогоплательщиками, независимо от того, какую форму (полную или упрощённую) они подают. Отчёт можно подать, например, через 1С-Отчетность. Сервис автоматически сформирует документ, проверит его на ошибки и отправит его в налоговую инспекцию одним кликом мыши.

Срок сдачи отчёта совпадает со сроком подачи годовой бухгалтерской отчётности — до 31 марта следующего за отчётным года. ОФР за 2023 год подаётся до 1 апреля 2024 года, так как 31 марта — воскресенье.

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Комментарии

1
  • gnews spb

    Срок сдачи отчёта совпадает со сроком подачи годовой бухгалтерской отчётности

    Ух, ты!😊

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