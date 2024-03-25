3 лайфхака по работе в 1С:Бухгалтерии

Пользователи 1С тратят множество времени на ввод данных, поиск и удаление дублей, оформление документов и другие операции по ведению учёта в 1С. Чтобы сэкономить время бухгалтера, консультанты Scloud поделились неочевидными лайфхаками по работе в 1С в статье.

Лайфхак №1. Создание новых документов путём копирования

Необязательно создавать новый документ с нуля — можно скопировать строки из другого документа, что значительно сократит время на обработку данных.

Копирование подойдёт для тех документов, которые нельзя создать на основании другого уже существующего в базе документа. Либо если колонки в табличной части документов совпадают по наполнению.

Приведём пример — у пользователя есть документ «Реализация» и он хочет создать на его основании документ «Поступление (акт, накладная)». Одной кнопкой так сделать нельзя. Как раз в этом случае подойдёт копирование строк.

Чтобы создать документ таким способом, откройте документ «Реализация», выделите нужные строки и нажмите на них правой кнопкой мыши. Выберите «Скопировать строки» в выпадающем списке.

Далее создайте новый или откройте уже существующий документ, в который нужно вставить скопированные элементы. Нажмите иконку вставки над табличной частью или кликните на свободное пространство с выбранной командой «Вставить строки» — все скопированные данные окажутся в таблице. После завершения копирования заполните шапку документа и проведите его.

Лайфхак №2. Как установить ставку НДС по умолчанию

Если компания использует ставку НДС не по умолчанию, необязательно изменять её каждый раз вручную в документах. Достаточно один раз изменить ставку в настройках.

Для этого перейдите в раздел «Главное» — «Персональные настройки» — «Основная ставка НДС» и выберите ставку «Без НДС» или «10% НДС».

Готово — новая ставка будет автоматически подставляться в новые номенклатуры. Однако ставка в уже существующих номенклатурах не изменится.

Лайфхак №3. Поиск и удаление дублей в базе 1С

Чтобы не искать дублирующиеся элементы в базе вручную и не тратить своё время, используйте встроенную обработку в 1С.

Важно: Обработку могут использовать только пользователи с правами администратора.

Найти обработку можно в разделе «Администрирование» — «Обслуживание» — «Корректировка данных» — «Поиск и удаление дублей».

Откройте обработку и выберите нужный справочник в поле «Искать в». В нашем примере поиск дублей будет осуществляться в справочнике «Контрагенты».

Перейдите по ссылке «Сравнивать» и выберите параметры для поиска дублей в открывшемся окне. После этого нажмите «ОК» и «Найти дубли».

Программа найдёт все дубли в справочнике и отобразит их в виде списка, где отметит синей стрелочкой оригинальные элементы, которые останутся в базе. Их 1С определяет автоматически на основе частоты использования элемента. Если вы не согласны с выбором программы, выберите нужный оригинальный элемент по кнопке «Отметить как оригинал».

После того как вы выбрали все оригиналы нажмите «Удалить дубли» — программа пометит все дубли на удаление. При этом во всех документах, где использовались дубли, они заменятся на оригиналы.

Далее остаётся только удалить все дубли в разделе «Администрирование» — «Удаление помеченных объектов».

Важно: Если вы удаляете дубли в справочниках закрытого периода, то повторно проводить период не нужно. А если в документах — то после удаления потребуется заново провести уже закрытый период.

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