₽ Заказать рекламу
Scloud — аренда 1С в облаке
Трудовое право

Майские выходные: как оформить оплату в выходные и праздничные дни

Как обычно, в мае сотрудников ждут длинные майские праздники, однако не все работники будут отдыхать. В статье расскажем, кого можно вызвать на работу в майские выходные и как правильно оплатить работу в эти дни.
102 47
Майские выходные: как оформить оплату в выходные и праздничные дни
Иллюстрация: Scloud — аренда 1С в облаке

Сколько выходных в мае 2024 года

В этом году праздничные дни захватили и конец апреля — отдыхаем с 28 апреля по 1 мая после шестидневной рабочей недели, которая заканчивается 27 апреля. 

После этого отдыхаем с 9 по 12 мая в честь Дня Победы, а 8 мая перед праздниками — сокращённый рабочий день.

Можно ли работать в майские выходные

Это зависит от графика сотрудников: есть компании, где сотрудники работают по ненормированному графику, а есть персонал на обычной пятидневке.

Если сотрудники работают по сменному графику, в СМИ, экстренных службах или в фирме с непрерывным производством, то они вполне могут работать в майские праздники. Если их рабочий день попадает на выходной, то дополнительного согласия работника на работу в выходные не требуется. То же распространяется на сотрудников, которые работают по трудовому договору с прописанной в нём работой в выходные.

Всех остальных можно привлекать к работе в выходные с согласия сотрудника и официального распоряжения руководства, при том что работа в майские праздники обусловлена уважительной причиной. Рассмотрим этот случай подробнее.

Можно ли привлекать сотрудников на пятидневке к работе в майские праздники

Чтобы согласиться работать в выходной, сотрудник должен подписать приказ о привлечении к работе в выходные, где указаны:

  • причины привлечения работника к работе в выходной;

  • задачи, которые необходимо выполнить сотруднику в указанный день;

  • количество часов, которое требуется отработать в выходной.

Однако для некоторых категорий сотрудников также нужно подписать уведомление о возможности отказа от работы в выходные. Такой документ нужно подписать с:

  • родителями детей-инвалидов, одинокими родителями или опекунами детей до 15 лет, а также родителям маленьких детей, если один из них работает вахтовым методом;

  • работниками, которые заботятся о больных родственниках с подтверждённым диагнозом;

  • матерями детей до 3-х лет, а также многодетными родителями, если младшему из детей нет 14 лет.

Также нельзя привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных и несовершеннолетних сотрудников.

Кого можно вызвать на работу в выходные без согласия

К этой категории относятся сотрудники, которых привлекают к работе, когда:

  • нужно предотвратить или устранить аварию на производстве, несчастный случай или катастрофу;

  • существует угроза материального ущерба имуществу компании;

  • произошла другая чрезвычайная ситуация.

В этом случае также нельзя привлекать к работе беременных и несовершеннолетних.

Как оплатить работу в майские праздники

Как было сказано выше, у сотрудников может быть разный график. Оплата работы в майские праздники зависит от его обычного графика и от того, выбрал ли он двойную оплату, как компенсацию за работу в выходные, или отгул. Рассмотрим все возможные графики работы.

Если сотрудник работает 5 дней в неделю на окладе, а субботу и воскресенье отдыхает, то ему положена двойная оплата за работу в какой-то из майских выходных. Такие же правила действуют и для работников на сдельной оплате труда. При этом за май сотрудники с такими графиками получат столько же, сколько и за другие месяцы. Снижать оплату из-за майских праздников нельзя.

Те есть если сотрудник отдыхает 28.04-01.05 и 09.05-12.05, эти дни оплачиваются как обычно, по одинарной ставке. Если же работник выходит на работу, например, 29 и 30 апреля, то труд в эти дни оплачивается по двойной ставке.

Другая ситуация — сменный график. Рабочие дни 28.04-30.04 и 10.05-12.05 оплачиваются как обычно. Если же рабочий день сотрудника выпадает на 1 или 9 мая, то работу в эти дни нужно оплатить по двойной ставке.

Для расчёта оплаты труда за выходные и праздничные дни можно использовать программу 1С: Зарплата и управление персоналом от Scloud. Программа автоматически посчитает зарплату в нужном размере, согласно настройкам конфигурации, и поможет оформить все необходимые документы.

Больничные, отпускные и командировочные: как платить в майские праздники

Эти выплаты оплачиваются в следующем порядке:

  • Больничные: оплачиваются так же, как и обычно. Если сотрудник заболел в майские праздники, первые три дня на больничном оплатит компания, а остальные — СФР.

  • Отпускные: майские выходные не оплачиваются, если у сотрудника выпал отпуск на эти дни. Это касается как обычного отпуска, так и отпуска по уходу за ребёнком и по беременности и родам.

  • Командировочные: выплачиваются в обычном размере, если сотрудник в праздничные дни отдыхал, а если работал — в двойном.

Что будет, если нарушить правила оплаты в выходные и праздничные дни

Компании и ответственным лицам выпишут штраф, согласно ч. 1. ст. 4.1.2 и чч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП:

  • Директору — 10 000-20 000 рублей.

  • ИП и малому бизнесу — 1 000-5 000 рублей.

  • Крупным компаниям — 30 000-50 000 рублей.

Если не выплатить положенную зарплату за выходные дни повторно, штрафы увеличатся:

  • Директору — 20 000-30 000 рублей или отстранение на 1-3 года.

  • ИП и малому бизнесу — 10 000-30 000 рублей.

  • Крупным компаниям — 50 000-100 000 рублей.

Помимо этого, сотруднику положена компенсация за задержку оплаты труда в размере 1/150 ключевой ставки Центрального банка. Рассчитать и оформить компенсацию также можно в 1С:ЗУП в облаке от Scloud.

Узнайте полезные лайфхаки по работе в 1С в бесплатной книге

8 способов сэкономить время бухгалтера. Лайфхаки, о которых вы не знали

Получить книгу бесплатно:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «СервисКлауд», ИНН: 7104516184, erid: LjN8K8PFe

Начать дискуссию

Курсы валют

За курсом доллара следят только 23% россиян

Жители страны стали меньше интересоваться новостями с валютной биржи.

7

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Оксана Донцова

Первый ход — Е2-Е4, а там… Хаос при формировании уведомления на аванс УСН

Если в ЛК ФНС царит хаос, то при интеграции с этим самым кабинетом что-то где-то и когда-то упорядочится? Я одна задаю этот вопрос?

11
Налоговые проверки

Как налоговики выбирают компании для проверок

Узнайте, окажется ли ваш бизнес под вниманием налоговиков, и что нужно сделать, чтобы защитить свои права.

81

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Бесплатно с Фиксированные взносы ИП

Ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ

Как теперь платить фиксированные взносы, как уменьшать на них налог, нужно ли уведомление и заявление о зачете?

Ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ
7
4 тыс.
Обзор судебной практики

КС РФ: третейские суды вправе рассматривать споры о недвижимости

Конституционный Суд подтвердил право третейских судов рассматривать споры о недвижимости с учетом соблюдения при этом публичного порядка РФ.

20
Подпислон
Электронные подписи

Как подписать договор с физическим лицом с помощью простой электронной подписи

Сегодня стало гораздо проще и удобнее подписывать договоры с физическими лицами благодаря использованию простой электронной подписи (ПЭП). Это современное решение позволяет ускорить процесс заключения сделок и сделать его более удобным, а также придает юридическую значимость документу.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
31

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Права потребителей

Ретейлеры хотят разобраться с мошенниками, которые специально портят технику

Продавцы электроники просят власти разобраться с «потребительским экстремизмом»: когда покупатели преднамеренно ломают устройства и приносят в суд недостоверные заключения о браке.

47
Консоль.Про
Самозанятые

Как уведомить МВД о работе с самозанятым иностранцем: подробная инструкция

Ваша компания может сотрудничать с самозанятыми иностранцами — закон это позволяет. Но взаимодействовать с ними придется по-особенному. В чем трудности и как их решать?

Как уведомить МВД о работе с самозанятым иностранцем: подробная инструкция
7,8 тыс.
УК РФ

😕 Коллеги не понимают, как собственники бизнеса много лет могут не замечать, что их обманывает бухгалтер

В Краснодарском крае будут судить бухгалтера, которая тратила деньги со счета ИП, обналичивала, оплачивала счета за якобы материалы, брала кредиты на имя бизнесмена. Но наши читатели, коллеги-бухгалтеры недоумевают — как так?

2
145
ОВИОНТ ИНФОРМ
Автоматизация учета

Искусственный интеллект помогает решать задачи архивного хранения электронных документов

В современном мире информация является одним из самых ценных ресурсов. Ее правильное хранение и обработка становятся ключевыми задачами для организаций и предприятий, которые применяют электронный документооборот.

Искусственный интеллект помогает решать задачи архивного хранения электронных документов
20
Информационные технологии

Стало проще получить усиленную квалифицированную электронную подпись

Оформить Госключ теперь можно в МФЦ или отделениях банков.

1
95
Онлайн-бухгалтерии

💻Популярные интернет-бухгалтерии: какую выбираете вы? Опрос

Без онлайн-сервисов уже невозможно представить работу бухгалтера. И вовсе не обязательно быть привязанным к компьютеру, чтобы вести учет. Все можно делать в интернете. Поделитесь, о каких сервисах вы слышали, а какими реально пользовались или пользуетесь сейчас. Получится ли интрига — кто лидирует на рынке? ;)

68

Разборы законов

1 258
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Экспорт

Какие будут меры поддержки в новом нацпроекте по экспорту

Новый нацпроект по экспорту будет рассчитан до 2030 года.

30
Пользователи интернета

Россияне, живущие за границей, получат полный доступ к Госуслугам: из каких стран

С 1 июля 2024 года МИД начнет в экспериментальном режиме подтверждать учетные записи российский пользователей портала Госуслуги, которые живут за границей. Также они смогут оформить электронные подписи.

70
ДРТ
Проверка контрагентов

Технологии ДРТ по проверке контрагентов — надежная защита вашего бизнеса от претензий налоговых органов

Уверенность в благонадежности своих контрагентов — важный этап на пути к прозрачности бизнеса и сохранению спокойствия при прохождении налоговых проверок.

Технологии ДРТ по проверке контрагентов — надежная защита вашего бизнеса от претензий налоговых органов
29
Маркетплейсы

Кабмин может не поддержать законопроект о регулировании маркетплейсов

Чтобы не допустить конфликтов между маркетплейсами, селлерами и покупателями, правительство отправит депутатский законопроект о маркетплейсах на концептуальную переработку.

33
Клерк
Онлайн-курсы для бухгалтеров

🎈Акция ко Дню Главбуха! Топовые онлайн-курсы по маркетплейсам, финмоделированию, зарплате и ФСБУ по 3 690 рублей!

Расширьте карьерные горизонты с новой акцией на курсы «Клерка» специально ко Дню главного бухгалтера! Консультируйте клиентов на маркетплейсах, применяйте в работе федеральные стандарты без ошибок, изучите финмоделирование и считайте зарплату без ошибок! До 22 апреля все курсы стоят 3 690 рублей!

🎈Акция ко Дню Главбуха! Топовые онлайн-курсы по маркетплейсам, финмоделированию, зарплате и ФСБУ по 3 690 рублей!
16,8 тыс.
Инвестиции

Иностранные банки закрыли инвесторам из РФ доступ к статусу их ценных бумаг

Российские инвесторы не смогут перевести свои активы в отечественные депозитарии и участвовать в замещении облигаций.

119

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Lexintel
Медосмотры

Медицинское освидетельствование иностранных граждан в России

Почти все иностранные граждане обязаны регулярно проходить медицинские обследования. Без них находиться на территории России нельзя. Расскажем о том, как иностранному гражданину пройти обязательное медицинское освидетельствование.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
37

Интересные материалы

Самозанятые

😷 С 2026 года самозанятые смогут получать больничные пособия. Но могут быть злоупотребления, считает эксперт

Самозанятым позволят добровольно отчислять средства в Соцфонд, из которых сформируется база для выплаты больничных пособий.

4
177