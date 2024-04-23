Майские выходные: как оформить оплату в выходные и праздничные дни

Как обычно, в мае сотрудников ждут длинные майские праздники, однако не все работники будут отдыхать. В статье расскажем, кого можно вызвать на работу в майские выходные и как правильно оплатить работу в эти дни.

Сколько выходных в мае 2024 года

В этом году праздничные дни захватили и конец апреля — отдыхаем с 28 апреля по 1 мая после шестидневной рабочей недели, которая заканчивается 27 апреля.

После этого отдыхаем с 9 по 12 мая в честь Дня Победы, а 8 мая перед праздниками — сокращённый рабочий день.

Можно ли работать в майские выходные

Это зависит от графика сотрудников: есть компании, где сотрудники работают по ненормированному графику, а есть персонал на обычной пятидневке.

Если сотрудники работают по сменному графику, в СМИ, экстренных службах или в фирме с непрерывным производством, то они вполне могут работать в майские праздники. Если их рабочий день попадает на выходной, то дополнительного согласия работника на работу в выходные не требуется. То же распространяется на сотрудников, которые работают по трудовому договору с прописанной в нём работой в выходные.

Всех остальных можно привлекать к работе в выходные с согласия сотрудника и официального распоряжения руководства, при том что работа в майские праздники обусловлена уважительной причиной. Рассмотрим этот случай подробнее.

Можно ли привлекать сотрудников на пятидневке к работе в майские праздники

Чтобы согласиться работать в выходной, сотрудник должен подписать приказ о привлечении к работе в выходные, где указаны:

причины привлечения работника к работе в выходной;

задачи, которые необходимо выполнить сотруднику в указанный день;

количество часов, которое требуется отработать в выходной.

Однако для некоторых категорий сотрудников также нужно подписать уведомление о возможности отказа от работы в выходные. Такой документ нужно подписать с:

родителями детей-инвалидов, одинокими родителями или опекунами детей до 15 лет, а также родителям маленьких детей, если один из них работает вахтовым методом;

работниками, которые заботятся о больных родственниках с подтверждённым диагнозом;

матерями детей до 3-х лет, а также многодетными родителями, если младшему из детей нет 14 лет.

Также нельзя привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных и несовершеннолетних сотрудников.

Кого можно вызвать на работу в выходные без согласия

К этой категории относятся сотрудники, которых привлекают к работе, когда:

нужно предотвратить или устранить аварию на производстве, несчастный случай или катастрофу;

существует угроза материального ущерба имуществу компании;

произошла другая чрезвычайная ситуация.

В этом случае также нельзя привлекать к работе беременных и несовершеннолетних.

Как оплатить работу в майские праздники

Как было сказано выше, у сотрудников может быть разный график. Оплата работы в майские праздники зависит от его обычного графика и от того, выбрал ли он двойную оплату, как компенсацию за работу в выходные, или отгул. Рассмотрим все возможные графики работы.

Если сотрудник работает 5 дней в неделю на окладе, а субботу и воскресенье отдыхает, то ему положена двойная оплата за работу в какой-то из майских выходных. Такие же правила действуют и для работников на сдельной оплате труда. При этом за май сотрудники с такими графиками получат столько же, сколько и за другие месяцы. Снижать оплату из-за майских праздников нельзя.

Те есть если сотрудник отдыхает 28.04-01.05 и 09.05-12.05, эти дни оплачиваются как обычно, по одинарной ставке. Если же работник выходит на работу, например, 29 и 30 апреля, то труд в эти дни оплачивается по двойной ставке.

Другая ситуация — сменный график. Рабочие дни 28.04-30.04 и 10.05-12.05 оплачиваются как обычно. Если же рабочий день сотрудника выпадает на 1 или 9 мая, то работу в эти дни нужно оплатить по двойной ставке.

Для расчёта оплаты труда за выходные и праздничные дни можно использовать программу 1С: Зарплата и управление персоналом от Scloud. Программа автоматически посчитает зарплату в нужном размере, согласно настройкам конфигурации, и поможет оформить все необходимые документы.

Больничные, отпускные и командировочные: как платить в майские праздники

Эти выплаты оплачиваются в следующем порядке:

Больничные: оплачиваются так же, как и обычно. Если сотрудник заболел в майские праздники, первые три дня на больничном оплатит компания, а остальные — СФР.

Отпускные: майские выходные не оплачиваются, если у сотрудника выпал отпуск на эти дни. Это касается как обычного отпуска, так и отпуска по уходу за ребёнком и по беременности и родам.

Командировочные: выплачиваются в обычном размере, если сотрудник в праздничные дни отдыхал, а если работал — в двойном.

Что будет, если нарушить правила оплаты в выходные и праздничные дни

Компании и ответственным лицам выпишут штраф, согласно ч. 1. ст. 4.1.2 и чч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП:

Директору — 10 000-20 000 рублей.

ИП и малому бизнесу — 1 000-5 000 рублей.

Крупным компаниям — 30 000-50 000 рублей.

Если не выплатить положенную зарплату за выходные дни повторно, штрафы увеличатся:

Директору — 20 000-30 000 рублей или отстранение на 1-3 года.

ИП и малому бизнесу — 10 000-30 000 рублей.

Крупным компаниям — 50 000-100 000 рублей.

Помимо этого, сотруднику положена компенсация за задержку оплаты труда в размере 1/150 ключевой ставки Центрального банка. Рассчитать и оформить компенсацию также можно в 1С:ЗУП в облаке от Scloud.

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