Статистическая отчетность для малого бизнеса с 1 января 2025 года

Новый закон № 206-ФЗ вводит изменения в части предоставления статистической информации для субъектов МСП. В частности, теперь в статистику нужно будет направлять меньше отчетов, помимо этого статистическую отчетность в Росстат придется предоставлять и самозанятым.

Периодичность проведения статистических наблюдений

Сейчас периодичность проведения статистических наблюдений для субъектов малого и среднего предпринимательства определяется ФЗ № 209. Обследования проводятся либо раз в месяц, либо раз в квартал. Для микропредприятий наблюдения проводятся каждый год. Отчетность подается как в Росстат, так и в региональные и отраслевые ведомства.

Согласно новому закону № 206-ФЗ, этот порядок изменится. С нового года периодичность обследований, а следовательно и периодичность предоставления статистических форм для малого и среднего бизнеса, будет определять Правительство. Сейчас Правительство устанавливает лишь порядок проведения статистических обследований.

Отдельная платформа для сдачи статформ для МСП

Для сдачи статистических форм малым и средним бизнесом планируется создание Цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных Росстата. Платформа упростит взаимодействие с субъектами МСП и будет использоваться для передачи сведений в систему с сайта МСП.РФ и с портала Госуслуг.

Также уменьшится количество передаваемых статистических показателей, за счет их объединения и сбора множества данных с учетом интересов отраслевых ведомств. Это избавит малый бизнес от необходимости подавать статистику не только в сам Росстат, но и в региональные ведомства — все данные будут передаваться в одну систему.

Так исчезнет проблема наблюдения за множеством статистических показателей и подачей нескольких статистических отчетов в год в разные ведомства. Субъекты МСП будут передавать только ту информацию, которую необходимо предоставить в рамках конкретного статистического обследования. Будет действовать перечень показателей и отчетности, вне рамок которого будет запрещено подавать статистическую информацию.

Перечень установят в отношении сведений, которые собирают:

С 01.01.2027 года — федеральные государственные органы, Центральный Банк, внебюджетные фонды.

С 01.01.2028 года — органы субъектов.

С 01.01.2029 года — другие госорганы и учреждения.

Исключения — данные по другим законам, не относящимся к подаче статистических данных, а также административные данные по закону о статистическом учете.

Статистическая отчетность для самозанятых

С 1 января 2025 года обязанность подачи статистических форм вводится и для самозанятых, адвокатов и нотариусов, ведущих частную практику. Они будут предоставлять первичные статистические данные, включающие в себя сведения о налогоплательщике, персональные данные физического лица и другую информацию, составляющую коммерческую тайну.

Порядок и периодичность подачи статистической информации определят будущие законы.

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