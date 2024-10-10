УСН: новые правила для упрощенцев с 2025 года

Основные изменения с 2025 года
Законодатель обязывает упрощенцев с 2025 года платить НДС (закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ). Конечно, не всех. Если доход за предыдущий календарный год не дотягивает до 60 млн руб., то НДС платить не нужно.
Если доходы в 2024 году превысили этот порог, то с 1 января 2025 года налогоплательщик может платить НДС по пониженным ставкам (п. 8 ст. 164 НК):
5% — при доходах до 250 млн руб.;
7% — при доходах не более 450 млн руб.
Свыше порога в 450 млн руб. право на УСН будет утрачено и налогоплательщик переходит на ОСНО.
Вновь созданная фирма или вновь зарегистрированный ИП также освобождены от уплаты НДС — до тех пор, пока доход с начала года не превысит 60 млн руб. С 1 числа месяца, следующего за тем, в котором это произошло, нужно платить НДС (п. 5 ст. 145 НК).
Что учитывать при выборе ставок НДС
Упрощенцы, которые обязанные платить НДС, вправе выбрать наиболее выгодные для себя налоговые ставки (ст. 164 НК в ред. закона № 176-ФЗ). При выборе учтите несколько важных критериев:
От применения пониженных ставок нельзя отказаться произвольно. Вам придется их применять три года подряд (если не утратите право на них, п. 9 ст. 164 НК).
Пониженные ставки исключают вычеты по «входному» НДС. Также если вы переходите с ОСНО на УСН в 2025 году, и выбираете пониженные ставки (или освобождены от НДС), то придется восстановить этот налог по товарам (работам, услугам), ОС, НМА, имущественным правам, который был ранее принят к вычету.
Плательщикам УСН, которые выберут ставки 5% и 7%, придется применять общепринятые ставки по ряду операций (ввоз товаров в РФ, операции, по которым упрощенец выступает налоговым агентом и т.п.). Операции, упомянутые в подп. 1–1.2, 2.1–3.1, 7 и 11 п. 1 ст. 164 НК, облагаются НДС по ставке 0%, в ст. 149 НК — по-прежнему освобождены от налогообложения.
Можно выбрать общеустановленные ставки НДС — 20% и 10%. Тогда не нужно будет восстанавливать НДС, принятый к вычету на ОСНО (см. выше), и появится право на вычет.
Декларации по НДС необходимо подавать, если упрощенец не освобожден от НДС или совершает операции, облагаемые налогом или освобожденные от него (п. 5 ст. 174 НК).
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Коэффициент-дефлятор: какой будет применяться
Согласно законопроекту № 727330-8, опубликованному на портале Госдумы, коэффициент-дефлятор для целей УСН с 1 января 2025 года будет равен 1. Все ранее установленные дефляторы не применяются с 1 января 2025 года, лимиты доходов в 2024 году индексации на коэффициент-дефлятор не подлежат.
Базовый порог доходов для перехода на УСН составляет 337,5 млн руб. по итогам девяти месяцев того года, в котором подается уведомление о переходе на УСН.
Лимиты для применения УСН таковы:
доходы не превышают 450 млн руб.;
порог по остаточной стоимости ОС — 200 млн руб.
Средняя численность персонала, — 130 человек, — осталась неизменной.
Счета-фактуры составлять не нужно
Согласно законопроекту № 727330-8, в 2025 году освобождены от составления счетов-фактур при реализации упрощенцы, которые не должны будут платить НДС на основании положений абз 3. п. 1 ст. 145 НК, то есть которые:
переходят на УСН с 2025 года;
уже работали на УСН,
и их доходы за предыдущий календарный год (2024 год) не превысили 60 млн руб.
Изменятся ли ставки УСН
Повышенные ставки 8% и 20% — будут отменены (п. 75 ст. 2 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ). И с 2025 года применяются только общие (п. 1, 2 ст. 346.20 НК):
6% — объект «доходы»;
15% — объект «доходы минус расходы».
Субъекты РФ могут установить пониженные ставки по налогу. Но воспользоваться ими так, как сейчас, для снижения налогового бремени, в 2025 году уже не выйдет.
Законопроект № 727330-8 создает новую версию п. 2 ст. 346.21 НК, который касается применения пониженных ставок в разных регионах России.
Там указано, что при переезде в регион с более выгодной налоговой ставкой в течение трех лет последовательно с даты переезда упрощенец должен платить по старым ставкам того региона, откуда «бежал». Так что какие-то плюсы миграция, может, и даст, но не сразу — а за это время налоговики могут уже вскрыть ее признаки.
Несколько слов о налоговой амнистии
Бизнес-субъекты, которые в 2022–2024 гг. применяли спецрежимы — в том числе УСН для минимизации налогов, могут рассчитывать на амнистию, освобождение от доначисленных в связи с дроблением налогов, пеней, штрафов, зафиксированных решением по проверке периода 2022–2024 г., которое вступило в силу до 12 июля 2024 года. При ряде условий можно рассчитывать на погашение пеней на сумму недоплаченных налогов и штрафов.
Подведем промежуточные итоги: УСН в связи с введением обязанности по уплате НДС теряет свою привлекательность как инструмент налоговой минимизации. Особенно в совокупности с резким сужением возможностей налоговой миграции и запуском налоговой амнистии. Последняя, по сути, представляет собой ультиматум властей: мы не станем вас штрафовать, а вы отказывайтесь от дробления.
Поэтому крайне важно уже сейчас освоить все тонкости новых налоговых реалий — НДС, новые регистры учета, формирование деклараций, при необходимости — счетов-фактур и многое другое. Нагрузка на бухгалтера вырастет в разы, и справиться будет куда проще с услугами от Scloud.
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