УСН: новые правила для упрощенцев с 2025 года

Законодатель обязывает упрощенцев с 2025 года платить НДС (закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ). Конечно, не всех. Если доход за предыдущий календарный год не дотягивает до 60 млн руб., то НДС платить не нужно.

Если доходы в 2024 году превысили этот порог, то с 1 января 2025 года налогоплательщик может платить НДС по пониженным ставкам (п. 8 ст. 164 НК):

5% — при доходах до 250 млн руб.;

7% — при доходах не более 450 млн руб.

Свыше порога в 450 млн руб. право на УСН будет утрачено и налогоплательщик переходит на ОСНО.

Вновь созданная фирма или вновь зарегистрированный ИП также освобождены от уплаты НДС — до тех пор, пока доход с начала года не превысит 60 млн руб. С 1 числа месяца, следующего за тем, в котором это произошло, нужно платить НДС (п. 5 ст. 145 НК).