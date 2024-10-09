Пришел с больничного — получил нагоняй от кадрового специалиста: разбираем ситуацию

В жалобе сотрудника говорилось, что он, выйдя с больничного, получил обвинения в сокрытии факта больничного от специалиста отдела кадров. Тот в строгом тоне его отчитал, что в результате его оплошности они не оформили вовремя открытие больничного листа. Теперь компания может получить штраф, компенсировать который кадровики хотят за счет сотрудника.

При этом сотрудник говорит, что он уведомлял своего непосредственного начальника, который видимо ничего не сообщил кадровикам и бухгалтерии. Разберем ситуацию подробнее.