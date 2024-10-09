Пришел с больничного — получил нагоняй от кадрового специалиста: разбираем ситуацию

Смысл жалобы сотрудника
В жалобе сотрудника говорилось, что он, выйдя с больничного, получил обвинения в сокрытии факта больничного от специалиста отдела кадров. Тот в строгом тоне его отчитал, что в результате его оплошности они не оформили вовремя открытие больничного листа. Теперь компания может получить штраф, компенсировать который кадровики хотят за счет сотрудника.
При этом сотрудник говорит, что он уведомлял своего непосредственного начальника, который видимо ничего не сообщил кадровикам и бухгалтерии. Разберем ситуацию подробнее.
Кто прав: сотрудник или кадровик?
Рассмотрим порядок обмена данными между медицинским учреждением, СФР и компанией:
Медицинская организация открывает больничный лист в электронном виде и отсылает его в СФР.
СФР проверяет, подавались ли за больного сведения о застрахованном лице (СоЗЛ), благодаря которым определяет работодателя больного.
СФР информирует работодателя об открытии больничного листа на его сотрудника.
После закрытия больничного листа СФР уведомляет об этом работодателя и пересылает ему предзаполненный бланк для выплаты сотруднику пособия по временной нетрудоспособности.
Работодателю дается 3 дня на подтверждение, дополнение или изменение этих сведений, после чего он должен передать их обратно в СФР.
Далее рассчитывается сумма больничного. Первые 3 дня оплачивает работодатель, а остальные — СФР. Фонд перечисляет свою часть пособия, информируя об этом работодателя и его сотрудника.
Как видим, сотрудник не участвует в данной схеме, поэтому претензия к нему была предъявлена совершенно не обоснованно.
Что должен был сделать кадровик?
Оформление больничного кадровым работником не зависело от сообщения сотрудником о взятии больничного. В этой ситуации кадровик должен был поступить так:
Получить от СФР уникальный номер электронного больничного листа сотрудника, а также уведомление об открытии и закрытии больничного.
После закрытия больничного листа получить от СФР предзаполненные сведения для выплаты пособия. Далее кадровый работник должен был проверить их, исправить в случае ошибки или подтвердить их правильность в течение 3-х дней.
Рассчитать сумму больничных на основе дохода и стажа сотрудника, исчислить НДФЛ и выплатить сумму пособия за первые 3 дня больничного сотрудника в течение 10 рабочих дней.
Для расчета пособия кадровик может использовать любую учетную программу, например 1С: Зарплату и управление персоналом в облаке от Scloud. Конфигурация автоматически определит стаж сотрудника, рассчитает его средний доход и итоговую сумму пособия.
В сложившейся ситуации вины сотрудника нет
Работник не обязан сообщать работодателю сам факт выхода на больничный и номер больничного листа. Но при приеме на работу он должен предоставить работодателю необходимые данные для расчета пособия и реквизиты счета для перечисления больничных. Уведомления же об открытии и закрытии больничного листа кадровый отдел обязан получать из системы СФР. Сотрудник не виновен, поскольку он уведомлял своего непосредственного начальника, а взаимодействие с отделом кадров и бухгалтерией не входит в его обязанности.
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Комментарии10
все правильно, только (!!) если кто-то, что-то забыл (не исполнил), то сотрудник останется без оплаты (или со сложностями оплаты). Так что лучше сообщать
"Уведомления же об открытии и закрытии больничного листа кадровый отдел обязан получать из системы СФР", а если СФР не известил?
так пока от него запрос не пришел - ничего передать СФР и нельзя.
недавно у них что-то там было - данные о изменении статуса больничного приходят вовремя, а запросов на выплату не было. СФР сказали ждите. срок в 3 дня считается со дня получения запроса от СФР.
natti так я согласна. Я про то, что если кадровик не знает про б/л, а СФР его потерял и запрос не отправит, то работник будет долго и нудно выяснять где его деньги (бывало такое)
ну если только выяснится, что больница его забыла открыть))))
СФР вроде как уже навели порядок у себя, правда не знаю что будет теперь с переездом на новую платформу. а так данные из СФР приходят. проблемы есть, если не сдававать сведенья о застрахованных лицах нормально.
хотя, конечно, такая ситуация с "незнанием" могла бы быть если человек был в стационаре, тогда открытие БЛ идет днем выписки и сообщений от СФР до этого момента не будет. и в принципе ничего не мешает ставить такому работнику НН. а вот если табель ведется форрмально, то тогда и возможны накладки с учетом рабочего времнии и расчете зп. и злость некоторых сотрудиков тоже понятна.
Еще, например, больница забыла закрыть больничный. Тогда работодатель может и не узнать от СФР о больничном.
это проблема только при формальном учете рабочего времени. человека нет - в табеле НН. если сам ничего не сообщил, то связаться с работником ему никто не запрещает. работник вышел на работу, но больничного нет - он дает пояснения, и тогда можно уже выяснять что да как.
да, больницы чудят - в это году врач, вместо продления в старом БЛ, открыла новый параллельно старому. через несколько день сделали продление в старом. а потом еще через явку закрыла старый БЛ, и соответсвенно работник вышел на работу. а параллельно выставденый больничный висел еще пару недель - потом только был аннулирован)
А мне кажется дело не в сотруднике и не кадровике. А в табеле. ЗП считается на основании табеля учета рабочего времени. Если этот процесс не налажен руководством и ответственным за расчет ЗП, то вина здесь только на руководителе подразделения, в котором трудится работник. И то, не вина, а вовремя не произведенный контроль. Табель является базовым документом. Кадровик должен был к руководству идти, а не работника отчитывать. И если бы в компании была схема взаимодействия, например перед расчетом ЗП просто позвонить в подразделение и узнать и все ли были, то все бы и решилось. Первый больничный в истории компании? А больничные видно не всегда. Особенно больницы любят выдать больничные после его закрытия со сроком открытия прошлого месяца.
Лично у меня был еще интересный момент , мой врач забыл мне открыть больничный , и это уже второй раз так было . Вот такие у нас в Краснодаре врачи. Потом говорил мне что , это другой сотрудник забыл внести данные по открытию больничного .
Ну здесь надо контролировать самому на госуслугах. У нас врач одной работнице поставил несчастный случай на производстве, вместо обычной простуды. Отменить или исправить нельзя. Они же тоже люди.
Лично у меня был еще интересный момент , мой врач забыл мне открыть больничный , и это уже второй раз так было .
Лично у меня в данном отношении "проблемы" ровно наоборот: сотрудники при посещении врача просят НЕ оформлять больняк, а им всё равно его оформляют!!!
И такое происходило уже не раз, и не два, а в ПОСТОННОМ режиме!