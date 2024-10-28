Учебный отпуск: как правильно оформить и оплатить

Работники, которые совмещают работу с учебой, имеют право на дополнительный учебный отпуск. Работодатель обязан предоставить учебный отпуск в следующих случаях:

работник учится в вузе, чтобы получить степень бакалавра, специалиста, магистра, или поступает на обучение в вуз;

работник проходит подготовку кадров высшей квалификации или претендует на получение ученой степени;

работник получает среднее профессиональное образование или поступает на обучение;

работник обучается по программам общего образования по очно-заочной форме.

Чтобы получить право на учебный отпуск, необходимо соблюсти несколько условий.

Условие 1. Данный вид образования работник получает впервые.

Например, сотрудник имеет специальность, полученную в колледже, и решил поступить в вуз. В случае поступления, ему гарантирован учебный отпуск. А вот если сотрудник, уже имея одно высшее образование, решил получить диплом по смежной специальности, учебный отпуск ему не предоставят. За исключением случая, когда на обучение его направил работодатель.

Условие 2. Государственная аккредитация образовательного заведения.

Реестр аккредитованных образовательных организаций можно найти на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Если нет госаккредитации, учебный отпуск можно получить только по согласованию с работодателем.

Условие 3. Если работник проходит обучение в двух местах одновременно, то отпуск предоставляется только по одному из них.

В каком именно — определяет работник.

Условие 4. Успешное освоение образовательной программы.

Обычно под этим понимается, что учащийся не имеет задолженностей по сдаче аттестаций за предыдущие учебные периоды. Если работник приносит справку-вызов из учебного заведения, предполагается, что его обучение проходит успешно.

Условие 5. Учебный отпуск предоставляется только по основному месту работы (ст. 287 ТК).

По совместительству можно оформить отпуск за свой счет или же продолжать работать в обычном режиме.