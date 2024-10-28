Учебный отпуск: как правильно оформить и оплатить

Кто имеет право на учебный отпуск
Работники, которые совмещают работу с учебой, имеют право на дополнительный учебный отпуск. Работодатель обязан предоставить учебный отпуск в следующих случаях:
работник учится в вузе, чтобы получить степень бакалавра, специалиста, магистра, или поступает на обучение в вуз;
работник проходит подготовку кадров высшей квалификации или претендует на получение ученой степени;
работник получает среднее профессиональное образование или поступает на обучение;
работник обучается по программам общего образования по очно-заочной форме.
Чтобы получить право на учебный отпуск, необходимо соблюсти несколько условий.
Условие 1. Данный вид образования работник получает впервые.
Например, сотрудник имеет специальность, полученную в колледже, и решил поступить в вуз. В случае поступления, ему гарантирован учебный отпуск. А вот если сотрудник, уже имея одно высшее образование, решил получить диплом по смежной специальности, учебный отпуск ему не предоставят. За исключением случая, когда на обучение его направил работодатель.
Условие 2. Государственная аккредитация образовательного заведения.
Реестр аккредитованных образовательных организаций можно найти на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Если нет госаккредитации, учебный отпуск можно получить только по согласованию с работодателем.
Условие 3. Если работник проходит обучение в двух местах одновременно, то отпуск предоставляется только по одному из них.
В каком именно — определяет работник.
Условие 4. Успешное освоение образовательной программы.
Обычно под этим понимается, что учащийся не имеет задолженностей по сдаче аттестаций за предыдущие учебные периоды. Если работник приносит справку-вызов из учебного заведения, предполагается, что его обучение проходит успешно.
Условие 5. Учебный отпуск предоставляется только по основному месту работы (ст. 287 ТК).
По совместительству можно оформить отпуск за свой счет или же продолжать работать в обычном режиме.
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Сколько может длиться учебный отпуск
Учебные отпуска предоставляются на время сессии, для подготовки и защиты дипломов и диссертаций. Продолжительность учебных отпусков установлена Трудовым кодексом и зависит от вида образования и срока обучения.
Так, отпуск на время сессии может длиться от 30 календарных дней — для первокурсников колледжа или аспирантов, или до 50 календарных дней — для студентов вузов. Длительность отпуска для написания и защиты диплома составляет до четырех месяцев, а для подготовки и защиты диссертации дается от трех до шести месяцев.
Кроме того, можно взять учебный отпуск на время вступительных экзаменов и для обучения на подготовительных курсах. Правда, такой отпуск предоставляется за свой счет с сохранением места работы. Сроки отпуска варьируются от 10 до 15 календарных дней.
Законодательство предусматривает и другие гарантии для работников, совмещающих работу с учебой (ст. 173—177 ТК).
Работник также может договориться с работодателем о сокращенной рабочей неделе на период обучения. Тогда нерабочие дни будут оплачиваться в размере 50%. Время сокращения рабочего времени устанавливается в трудовом договоре на основании положений статей 173—176 ТК.
Отметим, что работодатель может предусмотреть в своих локальных нормативных документах повышенную продолжительность учебных отпусков.
Как оформить учебный отпуск
Учебный отпуск предоставляется по заявлению работника. Также работник должен предоставить справку-вызов от учебного заведения. Форма справки утверждена приказом Минобрнауки от 19.12.2013 № 1368.
На основании заявления и справки работодатель издает приказ о предоставлении работнику учебного отпуска. Бухгалтерия оформляет записку-расчет, в которой определяется средний заработок.
Предоставление учебного отпуска фиксируется в личной карточке работника (если работодатель продолжает их вести) и табеле учета рабочего времени.
Как оплатить учебный отпуск
Оплата учебного отпуска производится исходя из среднего заработка сотрудника, рассчитанного за предыдущие 12 календарных месяцев. Порядок определения среднего заработка установлен постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922.
Приведем пример расчета учебного отпуска. Работник уходит в учебный отпуск на время экзаменационной сессии длительностью 40 календарных дней. Средний дневной заработок работника составил 600 рублей.
Сумма отпускных составит: 24 000 рублей (40 дн * 600 руб.).
К выплате работнику подлежит: 20 880 рублей (24 000 руб. — 13% НДФЛ).
Оплата учебного отпуска производится в обычном порядке — за три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК). Но если работник не представит справку-подтверждение из учебного заведения после отпуска, начисленную сумму придется сторнировать.
Из суммы начисленного отпуска удерживается НДФЛ и начисляются страховые взносы. Начисленные отпускные можно учесть в составе расходов на оплату труда при расчете налога на прибыль.
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