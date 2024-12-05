Как рассчитать стандартный налоговый вычет на детей в 2025 году

Что такое налоговый вычет на ребенка
Налоговый вычет — это сумма, которая уменьшает налоговую базу и НДФЛ к удержанию. Стандартный налоговый вычет на детей действует с рождения, пока ребенку не исполнится 18 лет. Если ребенок продолжает обучение на дневной форме, срок действия увеличивается до 24 лет.
Вычет доступен для обоих родителей-резидентов, даже если один из них лишен родительских прав. Аналогичные права имеют усыновители, попечители и опекуны. Нерезидентам не доступны налоговые льготы.
Как получить вычет на детей
Работник может получить стандартный вычет на ребенка двумя способами:
1. На рабочем месте.
Сотрудник составляет заявление для получения вычета.
Предоставляет в бухгалтерию копии свидетельств о рождении детей и другие документы, которые подтверждают право на вычет.
Бухгалтер ежемесячно учитывает вычет при расчете НДФЛ (п. 3 ст. 218 НК).
2. В конце года через ИФНС по месту жительства.
Сотрудник подает в налоговую декларацию 3-НДФЛ с копией свидетельства о рождении.
ФНС возвращает налоговый вычет за весь год (п. 4 ст. 218, п. 2 ст. 229 НК).
Какой из способов выбрать, сотрудник решает самостоятельно.
Вычеты продлеваются каждый год без повторной подачи документов. Только если в семье произошли изменения, тогда нужно подтвердить эту информацию. Например, родился второй ребенок или была получена инвалидность. Если дети в возрасте от 18 до 24 лет учатся очно, тогда справка из учебного заведения предоставляется в организацию ежегодно.
Когда сотрудник меняет работу, то новому руководителю дополнительно нужно предоставить справку о доходах и сумме налогового вычета с прошлой работы. Бухгалтер рассчитает годовой доход, чтобы не было превышения лимита.
Стандартный детский вычет в 2025 году: что изменится
Основные изменения коснулись суммы вычетов — они увеличились в два раза. Также стал выше лимит годового дохода для применения вычета, поэтому больше сотрудников смогу им воспользоваться.
Очередность детей
2024 год, руб.
2025 год, руб.
На первого ребенка
1 400
1 400
На второго ребенка
1 400
2 800
На третьего, четвертого и т.д.
3 000
6 000
Опекуны ребенка-инвалида до 18 лет и на учащегося очной формы до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы
6 000
12 000
Родители ребенка-инвалида до 18 лет или на учащегося очной формы до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы
12 000
12 000
При определении вычета считается каждый ребенок, включая умерших, а также детей, которые принадлежат супругу (супруге), если сотрудник не усыновлял их, но супруг (супруга) имеет права на вычет.
С 2025 года увеличится максимальный годовой доход для использования вычета на детей — до 450 000 руб. В 2024 году он составляет 350 000 руб. Сумму дохода сотрудника считает бухгалтер, и если она становится выше лимита, то вычет при удержании НДФЛ не применяется.
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Пример расчета вычета на детей
Пример 1. В семье двое несовершеннолетних детей. На вычет может подать мать и отец.
В 2024 году сумма вычета за месяц составит 2 800 руб. (1 400 + 1 400).
За год — 33 600 руб. (2 800 х 12).
НДФЛ меньше на 4 368 руб. (33 600 х 13%).
В 2025 году сумма вычета на двоих детей — 4 200 руб. (1 400 + 2 800).
За год — 50 400 руб. (4 200 х 12).
НДФЛ меньше на 6 552 руб. (50 400 х 13%).
Пример 2. В семье трое детей. Старшему ребенку 20 лет и он обучается на заочной форме. Двум младшим еще не исполнилось по 18 лет. Так как у старшего не очное обучение, то вычет применяется только на второго и третьего ребенка.
В 2024 году за месяц сумма составит 4 400 руб. (1 400 + 3 000).
За год — 52 800 руб. (4 400 х 12).
НДФЛ меньше — 6 864 руб. (52 800 х 13%).
В 2025 году в месяц — 8 800 руб. (2 800 + 6 000).
За год — 105 600 руб. (8 800 х 12).
НДФЛ меньше на 13 728 руб. (105 600 х 13%).
Другие изменения 2025 года:
Не нужно писать заявление на работе. Предоставляются работодателю только копии подтверждающих документов. Он сам проверяет, имеет ли сотрудник право на вычет. В случае изменения обстоятельств, например, получения инвалидности ребенком, сотрудник должен уведомить об этом работодателя.
Если у сотрудника есть дополнительная работа, то справка с нее не нужна. Работодатель не будет следить за тем, получает ли работник детский вычет. В конце года налоговики проверят суммы вычетов. Если выявлено их избыточное начисление, сотрудник обязан будет вернуть лишние средства в бюджет по уведомлению из налоговой.
Условия получения вычета в двойном размере
1. Если у ребенка нет второго родителя.
Один из родителей, включая усыновителей или опекунов, может получить двойной вычет при условии, что у ребенка отсутствует другой родитель. Для этого необходимо предоставить некоторые документы:
Один родитель умер — справку о смерти.
Без вести пропал — подтверждение судом.
Не установлено отцовство — свидетельство о рождении, где нет информации об отце.
При отсутствии отца — выписка из ЗАГСа, подтверждающая, что данные о нем предоставлены матерью.
Опекун — справку из органов опеки.
При заключении брака — двойной размер вычета прекращается.
Например, женщина родила ребенка без отца. В свидетельстве о рождении стоит прочерк. Она имеет права на вычет в двойном размере. Но если она выходит замуж, то такой возможности не будет, зато муж (отчим ребенка) сможет получить детский вычет, даже если ребенка не усыновляет. Отчим имеет право отказаться от вычета, тогда мать продолжит получать двойную сумму.
2. Один из родителей отказывается от вычета.
Если один из родителей решил отказаться от вычета, сотруднику нужно предоставить документы, которые подтвердят как отсутствие, так и отказ от вычета со стороны второго родителя, а также справку о заработке.
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Предоставляется ли вычет по договору ГПХ
Если физлицо работает по договору ГПХ, то трудовых отношений с организацией у него нет, но доход он получает. Кроме этого организация, где предоставляет свои услуги физлицо, выступает налоговым агентом по НДФЛ.
Так как удерживается налог, то вычет на детей тоже возможен. Но это применяется только к физлицам без специального статуса. Если договор ГПХ с самозанятым или ИП — НДФЛ не удерживается, а значит вычет не предоставляется.
ИП может получить вычет на ребенка, только если применяет ОСНО. Если система налогообложения УСН, ЕСХН или патент, тогда льгота не положена.
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