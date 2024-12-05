Как рассчитать стандартный налоговый вычет на детей в 2025 году

Работник может получить стандартный вычет на ребенка двумя способами:

1. На рабочем месте.

Сотрудник составляет заявление для получения вычета.

Предоставляет в бухгалтерию копии свидетельств о рождении детей и другие документы, которые подтверждают право на вычет.

Бухгалтер ежемесячно учитывает вычет при расчете НДФЛ (п. 3 ст. 218 НК).

2. В конце года через ИФНС по месту жительства.

Сотрудник подает в налоговую декларацию 3-НДФЛ с копией свидетельства о рождении.

ФНС возвращает налоговый вычет за весь год (п. 4 ст. 218, п. 2 ст. 229 НК).

Какой из способов выбрать, сотрудник решает самостоятельно.

Вычеты продлеваются каждый год без повторной подачи документов. Только если в семье произошли изменения, тогда нужно подтвердить эту информацию. Например, родился второй ребенок или была получена инвалидность. Если дети в возрасте от 18 до 24 лет учатся очно, тогда справка из учебного заведения предоставляется в организацию ежегодно.

Когда сотрудник меняет работу, то новому руководителю дополнительно нужно предоставить справку о доходах и сумме налогового вычета с прошлой работы. Бухгалтер рассчитает годовой доход, чтобы не было превышения лимита.