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НДС на УСН

НДС для УСН в 2025 году: ответы на популярные вопросы

С 2025 года компании и индивидуальные предприниматели (ИП), применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), будут обязаны уплачивать НДС при соблюдении определенных условий. В статье ответили на популярные вопросы об изменениях.
НДС для УСН в 2025 году: ответы на популярные вопросы
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Нужно ли мне платить НДС с 2025 года, если мой доход в 2024 году составил 50 млн ₽?

Нет, обязанность уплачивать НДС при применении УСН наступит только тогда, когда ваш доход превысит 60 млн ₽ за год. То есть, если ваш доход за 2024 год составляет 50 млн ₽, вы не начнете уплачивать НДС в 2025 году. Налог нужно будет платить только если превысите лимит в 2025 году. Причем уплачивать налог потребуется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором был превышен лимит.

Например, если в мае 2025 года ваш доход составит 69 млн ₽, с 1 июня 2025 года вы начнете уплачивать налог.

Что включается в сумму доходов?

В сумме учитываются:

  • Доходы, полученные по УСН, а также доходы от применения патента, если налогоплательщик совмещает два режима.

  • Доходы, определенные кассовым методом.

  • Авансовые платежи по товарам, отгрузка которых состоится в 2025 году.

При этом из суммы исключаются положительная курсовая разница и субсидии при безвозмездной передаче имущества в государственную или муниципальную собственность.

Кому не нужно платить НДС на УСН?

Освобождаются от уплаты налога все организации и ИП, чей доход за 2024 год не превысил 60 млн ₽, включая новые компании и компании, которые только перешли на упрощенку.

Причем освобождение от НДС предоставляется автоматически. Дополнительных уведомлений в налоговые органы подавать не требуется.

Какие ставки НДС будут действовать для УСН в 2025 году?

Для организаций и ИП на УСН с 2025 года предусмотрены следующие ставки:

  • 5% — для налогоплательщиков с доходом от 60 до 250 млн ₽.

  • 7% — для налогоплательщиков с доходом от 250 до 450 млн ₽.

Если доход превышает 450 млн ₽, организация теряет право на применение УСН и обязана перейти на ОСНО с применением ставки 20%.

При этом налогоплательщик может по своему желанию выбрать ставку 20% при любой сумме дохода.

Можно ли применять вычеты по НДС?

Если организация применяет ставки 5% или 7%, она не может принимать НДС к вычету. Однако если упрощенец решит использовать стандартные ставки НДС для ОСНО (20% и 10%), он будет вправе принимать НДС к вычету.

Как понять, какая ставка наиболее выгодна?

При выборе ставки следует учитывать:

  • Выгодно ли компании применять вычеты.

  • Какой объект налогообложения УСН использует организация.

  • Насколько высока доля вычетов входного НДС.

  • Степень применения пониженных ставок на отдельные операции. 

Для расчета налоговой нагрузки можно воспользоваться программой 1С: Бухгалтерия, где доступен специальный инструмент для выбора оптимальной ставки в разделе «Руководителю» — «Планирование» — «Сравнение режимов налогообложения».

Как платить НДС, если товар оплачен в 2024 году, а его отгрузка планируется в 2025?

Если товар будет отгружен в 2025 году, потребуется заплатить НДС. Если товар был оплачен и отгружен в 2024 году, налог с такой операции не уплачивается.

Когда нужно заплатить НДС в 2025 году?

НДС за квартал нужно уплатить в три равные части в течение трех месяцев, следующих за отчетным кварталом (не позднее 28-го числа каждого месяца).

Если сумма налога не делится на три равные части, то в первые два месяца уплачиваются одинаковые суммы, а в третьем месяце производится округление суммы налога в большую сторону.

Пример: Если в II квартале 2025 года начислено 19 000 ₽, сумма будет уплачена следующим образом:

  • 6 000 ₽ — до 28 июля;

  • 6 000 ₽ — до 28 августа;

  • 7 000 ₽ — до 29 сентября (28 сентября выходной).

Какие документы и отчеты нужно будет формировать с 2025 года плательщикам НДС на УСН?

Понадобится формировать следующие документы и отчеты:

  • Выставленные счета-фактуры.

  • Книгу покупок и книгу продаж.

  • Декларацию по НДС. Ее потребуется формировать каждый квартал и подавать до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Декларация по НДС подается в электронном виде с помощью ТКС. Для этого необходимо оформить ЭЦП и использовать один из сервисов для отправки отчетности. Пользователи 1С могут воспользоваться сервисом 1С-Отчетность для подачи декларации.

Дополнительную информацию об изменениях в налогообложении и 1С можно найти в книге «Налоговая реформа 2025 и изменения в 1С» от Scloud.

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