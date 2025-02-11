НДС для УСН в 2025 году: ответы на популярные вопросы

С 2025 года компании и индивидуальные предприниматели (ИП), применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), будут обязаны уплачивать НДС при соблюдении определенных условий. В статье ответили на популярные вопросы об изменениях.

Нужно ли мне платить НДС с 2025 года, если мой доход в 2024 году составил 50 млн ₽?

Нет, обязанность уплачивать НДС при применении УСН наступит только тогда, когда ваш доход превысит 60 млн ₽ за год. То есть, если ваш доход за 2024 год составляет 50 млн ₽, вы не начнете уплачивать НДС в 2025 году. Налог нужно будет платить только если превысите лимит в 2025 году. Причем уплачивать налог потребуется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором был превышен лимит.

Например, если в мае 2025 года ваш доход составит 69 млн ₽, с 1 июня 2025 года вы начнете уплачивать налог.

Что включается в сумму доходов?

В сумме учитываются:

Доходы, полученные по УСН, а также доходы от применения патента, если налогоплательщик совмещает два режима.

Доходы, определенные кассовым методом.

Авансовые платежи по товарам, отгрузка которых состоится в 2025 году.

При этом из суммы исключаются положительная курсовая разница и субсидии при безвозмездной передаче имущества в государственную или муниципальную собственность.

Кому не нужно платить НДС на УСН?

Освобождаются от уплаты налога все организации и ИП, чей доход за 2024 год не превысил 60 млн ₽, включая новые компании и компании, которые только перешли на упрощенку.

Причем освобождение от НДС предоставляется автоматически. Дополнительных уведомлений в налоговые органы подавать не требуется.

Какие ставки НДС будут действовать для УСН в 2025 году?

Для организаций и ИП на УСН с 2025 года предусмотрены следующие ставки:

5% — для налогоплательщиков с доходом от 60 до 250 млн ₽.

7% — для налогоплательщиков с доходом от 250 до 450 млн ₽.

Если доход превышает 450 млн ₽, организация теряет право на применение УСН и обязана перейти на ОСНО с применением ставки 20%.

При этом налогоплательщик может по своему желанию выбрать ставку 20% при любой сумме дохода.

Можно ли применять вычеты по НДС?

Если организация применяет ставки 5% или 7%, она не может принимать НДС к вычету. Однако если упрощенец решит использовать стандартные ставки НДС для ОСНО (20% и 10%), он будет вправе принимать НДС к вычету.

Как понять, какая ставка наиболее выгодна?

При выборе ставки следует учитывать:

Выгодно ли компании применять вычеты.

Какой объект налогообложения УСН использует организация.

Насколько высока доля вычетов входного НДС.

Степень применения пониженных ставок на отдельные операции.

Для расчета налоговой нагрузки можно воспользоваться программой 1С: Бухгалтерия, где доступен специальный инструмент для выбора оптимальной ставки в разделе «Руководителю» — «Планирование» — «Сравнение режимов налогообложения».

Как платить НДС, если товар оплачен в 2024 году, а его отгрузка планируется в 2025?

Если товар будет отгружен в 2025 году, потребуется заплатить НДС. Если товар был оплачен и отгружен в 2024 году, налог с такой операции не уплачивается.

Когда нужно заплатить НДС в 2025 году?

НДС за квартал нужно уплатить в три равные части в течение трех месяцев, следующих за отчетным кварталом (не позднее 28-го числа каждого месяца).

Если сумма налога не делится на три равные части, то в первые два месяца уплачиваются одинаковые суммы, а в третьем месяце производится округление суммы налога в большую сторону.

Пример: Если в II квартале 2025 года начислено 19 000 ₽, сумма будет уплачена следующим образом:

6 000 ₽ — до 28 июля;

6 000 ₽ — до 28 августа;

7 000 ₽ — до 29 сентября (28 сентября выходной).

Какие документы и отчеты нужно будет формировать с 2025 года плательщикам НДС на УСН?

Понадобится формировать следующие документы и отчеты:

Выставленные счета-фактуры.

Книгу покупок и книгу продаж.

Декларацию по НДС. Ее потребуется формировать каждый квартал и подавать до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Декларация по НДС подается в электронном виде с помощью ТКС. Для этого необходимо оформить ЭЦП и использовать один из сервисов для отправки отчетности. Пользователи 1С могут воспользоваться сервисом 1С-Отчетность для подачи декларации.

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