Грянули перемены: в правилах применения ККТ, работе с онлайн–кассами и формировании чеков

В части применения ККТ и работы с онлайн–кассами, а также в порядке формирования чеков изменения действую с 01.03.2025, а не как для многих нововведений этого года, — с 1 января. Однако вопросы остаются. Разберемся со всеми новшествами.

Правила применения ККТ

Закон № 273-ФЗ от 08.08.2024 внес много корректив в статью 2 основного документа, который регулирует применение контрольно–кассовой техники (ККТ). Новшества коснутся многих предпринимателей, потому что с 01.03.2025 все больше организаций и ИП при продажах обязаны применять ККТ. Но несмотря на это остались исключения из правил.

Кто может не использовать ККТ

Некоторым категориям предпринимателей разрешено торговать на розничном рынке, ярмарке либо выставке без ККТ.

Организации и ИП на ЕСХН. Для этого необходимо соблюсти условия:

торговать максимум на трех точках;

суммарная площадь всех точек плюс места, где хранится товар, — максимум 15 кв. м.

Сельхоз потребкооперативы, кредитные — исключение, могут только до 01.09.2025. Условия для применения этого послабления:

для сбыта продукции заключают договор купли–продажи в розницу;

продукцию отдают в момент, когда заключается сделка.

ИП на патенте. Главное, одновременно выполнить условия:

эти регулярные ярмарки открыты в выходные и нерабочие праздничные дни и на них не больше 50 торговых точек;

вид деятельности у ИП не противоречит п. 2 ст. 1 № 273–ФЗ.

Какие услуги можно оказывать без подключения ККТ

Изменения в № 54–ФЗ конкретизировали некоторые услуги, при оплате которых не используется ККТ.

Прием вторсырья. Только есть одно «но». Когда принесут сдать металлолом, отходы, а их состав — цветной, черный, драгоценный металл или драгоценный камень, то онлайн–кассы не избежать (пп. б п. 3 ст. 1 № 274–ФЗ от 08.08.2024). Образование, физкультура и спорт. При условии, что оплата за эти услуги поступает по безналу. В случае наличного расчета либо банковской картой или через электронный кошелек касса нужна. С 01.03.2025 в этот список помимо организаций вошли и ИП (п. 3 ст. 2 № 273–ФЗ) с ограничением:

если их основная деятельность — образовательная с лицензией;

если для них физкультурная и спортивная деятельность — основная.

Весь перечень предпринимателей, которые перечислены в п. 2 ст. 2 № 54–ФЗ, могут продолжать работать без ККТ.

Работа с онлайн–кассами

Перемены коснулись не только ограничений по применению ККТ, но и самих процедур работы с онлайн–кассами.

Регистрация и перерегистрация касс в налоговой стала быстрее. Поставить на учет и снять с него, перерегистрировать кассу в налоговой инспекции — это теперь делается за пять рабочих дней вместо десяти.

Новые способы подать заявление на регистрацию и перерегистрацию ККТ. Сейчас это подача происходит через личный кабинет ОФД, сайт ФНС или при личном визите в налоговую. С 01.09.2025 учет и переучет кассы также будет доступен через Госуслуги и кабинет изготовителя ККТ.

Поставить или снять с учета, пройти перерегистрацию — несложные процедуры, но требуют времени и внимания, дабы не пропустить сроки и соблюсти требования № 54–ФЗ. Зарегистрировали кассу, а дальше начинается самое интересное: ее нужно подключить к 1С и настроить. Чтобы самим не разбираться в настройках и не совершить ошибок, обратитесь за помощью в Scloud — специалисты компании это сделают за вас и после настройки проверят, как работает подключение.

Основание снять кассу с учета без заявления владельца. Если не дали доступ налоговикам к кассе в процессе проверки, инспектора в одностороннем порядке снимут кассу с учета. Пока доступ не предоставите, повторно зарегистрировать эту кассу не получится.

Связь между регистрацией кассы и местом на рынке. Тем, кто обязан иметь ККТ, взять сейчас в аренду торговую точку на рынке без кассы, которая еще не на учете в ФНС, не получится. Владельцы рынков обязаны это проверить прежде, чем заключить договор с арендатором. Проконтролировать будущих арендаторов можно через сервис ФНС «Сведения о рынках и арендаторах». За нарушение этого требования предусмотрен штраф (ч. 16 и 17 ст.14.5 КоАП РФ).

Штрафы владельцам рынков за нарушение требования о предоставлении места в аренду

Лицо, на которое налагается штраф Нарушение Первичное Повторное Должностное 40 000–50 000 ₽ 50 000–80 000 ₽ Юридическое 100 000–300 000 ₽ 300 000–1 000 000 ₽

Формирование чеков

Чек — это первичный документ учета, в котором отражается получение или выплата денег. Согласно п. 2 ст. 1.2 № 54–ФЗ обязанность продавца — выдать его покупателю в бумажном виде, отправить его по электронной почте или в СМС по телефону.

Бумажный и электронный чеки юридически равносильные, содержат одну и ту же информацию. Товарный чек или чек терминала, когда оплатили картой, не заменяют кассовый — они не передаются в налоговую.

Изменения, касающиеся чеков

Не только процесс работы с ККТ претерпел изменения. Но и в отношении чеков произошли коррективы.

Порядок формирования чека в общепите. Для всех форм общепита вводится новое правило: чек формировать до оплаты, а не после, как это было раньше. Пречек не заменяет основной, потому что не передается в налоговую.

Новый способ отправлять чеки. Сейчас помимо того, что их отправляют покупателю на электронку или через СМС, можно отправить в приложение «Мои чеки онлайн» с устного согласия клиента.

Послабление в информации, которая должна быть указана в чеке. Статья 4.7 № 54–ФЗ содержит перечень реквизитов, которые указываются в чеке. Если организация или ИП по закону работали без онлайн–кассы на рынке, ярмарке или выставке, а с 01.03.2025 обязаны внедрить ККТ, в их чеках может не быть наименования и количества товара до 01.09.2025.

Ситуации, когда можно не выдавать чек

Таких условий не так много, но они есть.

По просьбе покупателя. Если покупатель попросил отправлять чеки по СМС или на электронную почту и сам предоставил ее. Сделать это он должен до момента расчета: сначала — данные, а потом пробивать на кассе. Заставить клиента получать электронный чек вместо бумажного продавец не имеет права. Если с электронным просит и бумажный — отказать нельзя. Технические сбои ККТ. Они бывают разные: нет электричества, поломка кассы. Это не массовые сбои. Если касса одна, то прекратите работу. Заменять кассовый чек на товарный или БСО нельзя. Есть еще одна онлайн–касса — работать только на ней. При массовом сбое можно работать без кассы, но выдавать покупателю товарный чек. Сбой устранили — пробить чек коррекции на всю сумму, которая не была пробита за время простоя кассы. Штрафов не будет, потому что нет вины пользователей ККТ. Массовый был один раз — сбой ККТ нескольких производителей. Отсутствие интернета в местностях. Населенные пункты, где числится до 10 000 человек, — закреплено приказом Минкомсвязи. В каждом регионе есть список таких местностей. Отдаленные и труднодоступные местности. Могут не применять ККТ, но должны выдать рукописный документ о покупке с обязательными реквизитами (п. 3 ст. 2 № 54–ФЗ).

Ответственность за ошибки в работе с ККТ и с чеками

Наказание в виде штрафов предусмотрено как для организаций, так и для ИП. Разница только в суммах. Специалисты Scloud собрали в таблице — за что и какое наказание предусмотрено (ст. 14.5 КоАП РФ).

Виды нарушений в работе ККТ и суммы штрафов по ним

Вид нарушения Юридическое лицо Индивидуальный предприниматель Онлайн–кассы нет или ее не используют 75–100% от суммы расчета, минимальный размер – 30 000 ₽ 25–50% от суммы расчета, минимальный размер – 10 000 ₽ ККТ не зарегистрирована 5 000–10 000 ₽ 1 500–3 000 ₽ Не пробили чек 10 000 ₽ 2 000 ₽ Ошибка в чеке 5 000–10 000 ₽ 1 500–3 000 ₽ Не предоставили данные по требованию налоговиков 5 000–10 000 ₽ 1 500–3 000 ₽ Нарушили правила учета или снятия с учета, условия перерегистрации 5 000–10 000 ₽ 1 500–3 000 ₽

Повторное нарушение за неиспользование ККТ, а сумма выручки при этом 1 000 000 рублей и более, то наказание:

должностным лицам — дисквалификация на 1–2 года;

ИП и юрлицам — приостановление деятельности до 90 дней.

Штрафы для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), которые входят в реестр МСП, уменьшаются вдвое. Срок давности на нарушения по № 54-ФЗ — один год с момента нарушения.

В работе с онлайн–кассами много нюансов: вовремя поставить аппарат на учет, в срок пройти перерегистрацию, при необходимости снять с учета. Кроме этого, в определенное время нужно менять фискальные накопители, а если пришлось поменять компьютер, то на него необходимо переустановить драйвера.

Обратитесь за помощью в компанию Scloud, и ее специалисты помогут вам интегрировать кассу с программой учета 1С, настроят и проверят, как работает подключение. Также помогут с заменой драйверов, регистрацией ККТ. Если же возникнут вопросы, как отразить в 1С ту или иную операцию по работе с онлайн–кассой, обратитесь за консультацией в Scloud. Консультанты пошагово объяснят порядок действий в вашей программе.

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