Поставщик прислал корректировочный счет-фактуру: как загрузить ее в 1С и принять к учету

Корректировочный Сф с ошибками в данных: регистрация в 1С:Бухгалтерия

Рассмотрим конкретный пример и что в таком случае делать. Закончился 1 квартал 2025 года. У пользователя 1С случилась ситуация — новый сотрудник при отгрузке товара случайно указал в документах одного из клиентов реквизиты другого. Заметили это через несколько дней, уже в другом квартале. Сотрудник обратился за консультацией в Scloud с «криком» о помощи исправить ситуацию, потому что сроки сдачи декларации по НДС поджимают.

Покажем алгоритм действий на примере 1С:Бухгалтерия. Изначально приходуете товар. Затем оформляете отгрузку покупателю (Продажи — Реализация (акты, накладные, УПД)).

Первичная реализация в 1С:Бухгалтерия

Обязательно зарегистрируйте счет–фактуру. Он отразится в Книге продаж за 1 квартал 2025 года (вкладка Отчеты — НДС — Книга продаж).

Книга продаж с отраженной в ней первичной реализацией в 1С:Бухгалтерия

Поскольку нужно изменить контрагента, а не менять количество и цены, данная реализация сторнируется (вкладка Операции — Операции, введенные вручную). Когда наводите курсор на кнопку Создать, выберите в выпадающем списке Сторно документа.

Если нужно поменять количество или цену, то на основании отгрузки создайте документ Корректировка реализации.

В строке Сторнируемый документ выберите тип Реализация, затем найдите документ, который нужно исправить, — он заполнится автоматом.

Документ, который сторнирует отгрузку с неверными данными в 1С:Бухгалтерия

Откройте в документе вкладку НДС Продажи и в графе Запись дополнительного листа проставьте Да. Графа Корректируемый период — можно поставить дату той реализации, в которой будете менять покупателя. Важно, чтобы эта дата была именно того квартала, в котором была оформлена отгрузка с неверными данными.

Вкладка НДС продажи документа, который сторнирует отгрузку с неверными данными в 1С:Бухгалтерия

Теперь остается выписать новый отгрузочный документ с правильными данными. Сделайте это именно в том квартале, когда обнаружили ошибку, а не задним числом.

Документ на отгрузку с верными данными в период обнаружения ошибки в 1С:Бухгалтерия

Новый документ формирует свои проводки и регистр НДС продажи, где и проставьте галочку для Ручной корректировки. На вкладке регистра укажите Да для записи дополнительного листа, и в графе Корректируемый период можно поставить дату первой, неверной отгрузки.

Вкладка «НДС продажи» движения документа реализации в 1С:Бухгалтерия

Если допустили ошибку и обнаружили ее в одном квартале, то не нужно оформлять Операцию, введенную вручную.

Проконтролируйте правильность корректировки — сформируйте Книгу продаж за тот квартал, когда совершили ошибку, и настройте, чтобы сформировались дополнительные листы.

Настройка формирования дополнительных листов за период, когда сделана ошибка в документе, в 1С:Бухгалтерия

Книга продаж за период совершения ошибки в документе в 1С:Бухгалтерия

В данном случае нужно подать уточненную декларацию по НДС за период совершения ошибки. В нее войдет доп. лист Книги продаж (раздел 9.1).