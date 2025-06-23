Сотрудник по совместительству: как принять к учету в 1С

Кто такие совместители
Представьте, что в компании есть сотрудник, который справляется со своими обязанностями, но у него остается свободное время и есть желание больше зарабатывать. Или нужен специалист на неполный рабочий день.
Тогда на помощь приходят совместители — это люди, которые выполняют другие обязанности в свободное от основной работы время. Их трудовая деятельность регламентируется главой 44 ТК.
Совместительство разделяют на два вида: внешнее и внутреннее. Оба вида объединены общей чертой — у сотрудника есть основная работа, на которой он трудится полный рабочий день или смену. Но в то же время у него есть еще подработка, как источник дополнительного заработка.
А теперь главное отличие:
внешний совместитель — этот человек приходит к вам трудиться со стороны. Проще говоря, у него разные работодатели;
внутренний совместитель — это ваш же сотрудник выполняет другой вид работ. То есть у него один и тот же работодатель, но разные должности.
Можно ли между совместительством и совмещением поставить знак равенства
Случается, что те, кто плохо разбирается в законах, путают совместительство и совмещение. Однако с точки зрения ТК это разные правовые понятия, и методологи компании Scloud помогли разобраться в них. Главное отличие в том, что:
при совместительстве (внешнем/внутреннем) сотрудник занят другой деятельностью именно в свободное время от основной (ст. 282 ТК);
совмещении (профессий/должностей) сотрудник на протяжении своей рабочей смены, помимо прямых обязанностей, выполняет дополнительные (ст. 60.2 ТК).
При этом у физлица на совместительство свой трудовой договор, а при совмещении он не нужен. Нужно лишь доп. соглашение к имеющемуся на сотрудника.
Эти два понятия теперь не перепутаете. Для совмещения особых ограничений нет, нужно лишь письменное согласие сотрудника. Совместительство же разрешено не всем.
Какие ограничения на работу по совместительству
Не все могут работать по совместительству. Для некоторых категорий работников действуют особые правила.
Нельзя работать:
лицам моложе 18 лет;
тем, у кого основное трудоустройство связано с вредными или опасными условиями труда, и совместительство предполагает такие же условия;
водителям, если при совместительстве тоже будут управлять транспортом.
Требуется разрешение в письменном виде с основного места трудоустройства:
руководителю компании. Совместительство ему ободряет уполномоченный орган организации. Исключение — когда у компании единственный учредитель;
спортсменам и тренерам — если хотят подрабатывать на этих же должностях;
некоторым сотрудникам госкомпаний — когда решили возглавить коммерческую организацию (постановление Правительства № 841).
Разрешено, но только преподавать, заниматься наукой или творчеством:
военнослужащим;
главам местных администраций;
сотрудникам ФСБ;
руководителям МУПов и ГУПов;
судьям;
прокурорам и другим работникам прокуратуры.
Разберемся дальше в нюансах внешнего и внутреннего совместительства.
В чем сходство и различие внешнего и внутреннего совместительства
Помимо основного отличия — у совместителя разные работодатели или один и тот же — есть еще ряд различий. Однако есть и сходства у этих двух видов.
Критерий
Совместитель
Внешний
Внутренний
Трудовой договор
Заключается. В нем прописывается, что работа считается совместительством.
Заключается. Добавляется пункт, что работа на условиях внутреннего совместительства.
Срок договора
Бессрочный и срочный (ст. 59 ТК).
Запись в трудовую
Если сотрудник изъявит желание и докажет факт совместительства документами, то ему сделают запись. Но только в организации основного трудоустройства (ст. 66. ТК)
Рабочее время
4 часа в день. Если выходной на основной работе, в день может быть больше 4 часов. Отработанное время за учетный период — максимум половина нормы для соответствующей должности за этот период, принятый в организации (месяц, квартал). Исключение из правила — ст. 284 ТК.
Отпуск
Одновременно с отпуском по основному месту работы.
Если не прошло 6 месяцев с даты приема на работу по совместительству, то дни предоставляют авансом (ст. 286 ТК)
Один работодатель — общий период отпуска.
Больничный, декрет
Ключевое значение — где перед больничным трудился работник два календарных года (ст. 14 № 255-ФЗ). По этому факту определяют — один работодатель или все, у кого человек трудится на момент болезни/декрета, оплатят больничный (ст. 13 № 255-ФЗ).
Больничный оплачивает одна организация.
Увольнение
Основания те же, что и для основных сотрудников (ст. 77 ТК). Плюс еще основание — на эту должность берут человека на полную занятость, но по этой причине нельзя расторгнуть именно срочный трудовой договор с совместителем.
Как видно из таблицы, оба вида имеют много общего при оформлении трудовых отношений с совместителями. Однако присутствуют некоторые различия, иначе их не стали бы разделять по видам.
Также много общего и в оформлении разного вида совместительства в 1С:ЗУП. Поскольку пользователи 1С довольно часто обращаются с вопросами за консультацией в Scloud именно по регистрации совместителей, пройдемся по алгоритму приема на работу в программе.
Как зарегистрировать совместителя в 1С:ЗУП
Начнем с регистрации внутреннего совместителя, потому что больше нюансов. Изначально настройте в конфигурации возможность работать с неполными ставками: вкладка Настройка — Кадровый учет. Сделайте это, даже если у вас только внешние совместители.
Далее нужно создать сотрудника, который займет должность по совместительству. В программе есть два справочника: физические лица и сотрудники. И вот он — главный нюанс.
При внутреннем совместительстве создайте Сотрудника, а не Физическое лицо. Потому что физлицо одно, но совмещать может несколько должностей.
Введите фамилию, откроется окно с сообщением, что есть похожий. Если это нужный вам сотрудник, то нажмите на кнопку Да, это тот, кто мне нужен. Персональные данные по человеку заполнятся автоматически.
Нажмите на значок дискеты, и документ сохранится. Из этого документа по кнопке Оформить документ примите сотрудника на работу.
Поскольку в программе настроена работа со штатным расписанием (вкладка Настройка — Кадровый учет — Настройка штатного расписания), оно в программе утверждено.
В карточке штатной единицы проставляется график работы, количество единицы. В нашем случае специалист будет работать на полставки, поэтому количество — 0,5. Оплату труда в карточке укажите как за полную единицу. В дальнейшем программа сама пересчитает соответствующую оплату.
А так выглядит в программе утвержденное штатное расписание.
Далее оформляйте Прием на работу. Проставьте количество ставок для совместителя (голубая гиперссылка на числе). Максимально допустимое — полставки. Укажите вид занятости — внутреннее совместительство.
Галочка Отразить в трудовой книжке нужна при условии, что работник письменно согласился на это. На вкладке Трудовой договор укажите его номер и дату. Если договор срочный, поставьте соответствующую галочку и дату его окончания.
Также создайте график работы для совместителя (вкладка Настройка — Предприятие — Графики работы сотрудников). Его можно сформировать из 5-дневного. Когда откроется форма нового графика, придумайте ему название. По интерактивной ссылке Изменить свойства графика произведите настройку. По кнопке ОК график заполнится автоматически. Его и выберите в документе Прием на работу.
Когда Прием на работу будет проведен, карточка сотрудника–совместителя заполнится остальной информацией.
После завершения всей процедуры оплата совместителю будет начисляться по условиям его договора.
Для внешнего совместителя отличия в процедуре оформления на работу в программе небольшие. В этой ситуации обязательно сначала создайте карточку физлица (вкладка Кадры — Физические лица) — это стандартная операция, никаких нюансов нет. А уже после этого — карточку Сотрудника.
В остальном процедура та же, что и при оформлении внутреннего совместителя.
Настройте конфигурацию на работу с совместителями, если до этого не делали.
Если в штатном расписании нет необходимой единицы — внесите.
Создайте график работы сотрудника–совместителя. Это на случай, если в программе нет подходящего.
Оформите документ Прием на работу. Только в графе Вид занятости проставьте Внешнее совместительство.
Если остались вопросы по процедуре оформления или в последующих расчетах совместителей проявились ошибки, обратитесь за консультацией в Scloud. Специалисты последовательно проверят порядок оформления. Если выявят ошибки, помогут их исправить.
Бесплатная книга «Налоговая реформа 2025 и изменения в 1С»
Узнайте о всех важных изменениях законодательства в 2025 году и новый функционал в программах 1С
Реклама: ООО «СервисКлауд», ИНН: 7104516184, erid: 2W5zFG9Wvvc
Начать дискуссию