Сотрудник по совместительству: как принять к учету в 1С

Как зарегистрировать совместителя в 1С:ЗУП

Начнем с регистрации внутреннего совместителя, потому что больше нюансов. Изначально настройте в конфигурации возможность работать с неполными ставками: вкладка Настройка — Кадровый учет. Сделайте это, даже если у вас только внешние совместители.

Настройка работы 1С:ЗУП с неполной ставкой

Далее нужно создать сотрудника, который займет должность по совместительству. В программе есть два справочника: физические лица и сотрудники. И вот он — главный нюанс.

При внутреннем совместительстве создайте Сотрудника, а не Физическое лицо. Потому что физлицо одно, но совмещать может несколько должностей.

Введите фамилию, откроется окно с сообщением, что есть похожий. Если это нужный вам сотрудник, то нажмите на кнопку Да, это тот, кто мне нужен. Персональные данные по человеку заполнятся автоматически.

Выбор похожего человека при создании карточки сотрудника–совместителя в 1С:ЗУП

Нажмите на значок дискеты, и документ сохранится. Из этого документа по кнопке Оформить документ примите сотрудника на работу.

Оформление Приема на работу из карточки сотрудника в 1С:ЗУП

Поскольку в программе настроена работа со штатным расписанием (вкладка Настройка — Кадровый учет — Настройка штатного расписания), оно в программе утверждено.

Настройка работы программы со штатным расписанием в 1С:ЗУП

В карточке штатной единицы проставляется график работы, количество единицы. В нашем случае специалист будет работать на полставки, поэтому количество — 0,5. Оплату труда в карточке укажите как за полную единицу. В дальнейшем программа сама пересчитает соответствующую оплату.

Создание штатной единицы в 1С:ЗУП

А так выглядит в программе утвержденное штатное расписание.

Утвержденное штатное расписание в 1С:ЗУП

Далее оформляйте Прием на работу. Проставьте количество ставок для совместителя (голубая гиперссылка на числе). Максимально допустимое — полставки. Укажите вид занятости — внутреннее совместительство.

Галочка Отразить в трудовой книжке нужна при условии, что работник письменно согласился на это. На вкладке Трудовой договор укажите его номер и дату. Если договор срочный, поставьте соответствующую галочку и дату его окончания.

Документ Прием на работу в 1С:ЗУП

Также создайте график работы для совместителя (вкладка Настройка — Предприятие — Графики работы сотрудников). Его можно сформировать из 5-дневного. Когда откроется форма нового графика, придумайте ему название. По интерактивной ссылке Изменить свойства графика произведите настройку. По кнопке ОК график заполнится автоматически. Его и выберите в документе Прием на работу.

Настройка графика работы совместителя в 1С:ЗУП

Когда Прием на работу будет проведен, карточка сотрудника–совместителя заполнится остальной информацией.

Полностью заполненная карточка сотрудника–совместителя в 1С:ЗУП

После завершения всей процедуры оплата совместителю будет начисляться по условиям его договора.

Для внешнего совместителя отличия в процедуре оформления на работу в программе небольшие. В этой ситуации обязательно сначала создайте карточку физлица (вкладка Кадры — Физические лица) — это стандартная операция, никаких нюансов нет. А уже после этого — карточку Сотрудника.

В остальном процедура та же, что и при оформлении внутреннего совместителя.

Настройте конфигурацию на работу с совместителями, если до этого не делали.

Если в штатном расписании нет необходимой единицы — внесите.

Создайте график работы сотрудника–совместителя. Это на случай, если в программе нет подходящего.

Оформите документ Прием на работу. Только в графе Вид занятости проставьте Внешнее совместительство.

Документ Прием на работу внешнего совместителя в 1С:ЗУП

Если остались вопросы по процедуре оформления или в последующих расчетах совместителей проявились ошибки, обратитесь за консультацией в Scloud. Специалисты последовательно проверят порядок оформления. Если выявят ошибки, помогут их исправить.

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