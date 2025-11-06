Оплата больничного после отработанного дня: нюансы расчета и отражения в 1С

Хотя это и не самая частая, но вполне распространенная ситуация: работник трудится полный рабочий день, но к концу смены начинает чувствовать недомогание. Он может отправиться прямо из офиса в медицинское учреждение, где ему откроют листок нетрудоспособности датой завершения рабочего дня. Если же сил на поездку в больницу уже нет, работник вызывает скорую помощь. Однако следует помнить, что врачи бригад скорой помощи не уполномочены выдавать больничные листы.

После выздоровления сотрудник предоставляет в бухгалтерию больничный для оплаты. Бухгалтер сталкивается с неоднозначной ситуацией: день был полностью отработан, но одновременно является и началом периода нетрудоспособности. Здесь возникают два основания для оплаты: оплатить смену как рабочую и, в то же время, оплатить этот первый день болезни за счет средств компании, согласно установленным правилам.

Как подсказали специалисты Scloud, пункт 12 Порядка формирования больничных (приказ Минздрава от 23.11.2021 № 1089н) позволяет сотруднику самому определить, с какого дня будет начат отсчет периода нетрудоспособности — с даты визита к врачу или со следующего календарного дня.

Положения статьи 14.1 закона № 255-ФЗ от 29.12.2006 возлагают на работодателя обязанность оплатить первые три дня болезни работника. При этом, в силу статьи 21 ТК, работодатель также не может не оплатить дни, которые сотрудник отработал. Поскольку пособие по временной нетрудоспособности призвано компенсировать неполученный заработок, двойное начисление за один день исключено.

Таким образом, в данной ситуации возникает необходимость корректного разделения оплаты: рабочее время сотрудника за указанный день должно быть вознаграждено как заработная плата, а период нетрудоспособности — оплачен в соответствии с нормами социального страхования. Для правильного отражения в учете бухгалтеру потребуется четко разграничить эти две составляющие, оформив соответствующие начисления и удержания, чтобы избежать переплат и обеспечить соблюдение всех законодательных требований.