Почему в 1С не формируется раздел 1.2 в ЕФС-1 и как это исправить

Важность корректной сдачи ЕФС-1: почему подраздел 1.2 вызывает вопросы
На календаре окончание 2025 года, а это значит, что до предельного срока сдачи годового подраздела 1.2, а именно до 25.01.2026, осталось совсем немного времени. Именно в рамках этой годовой формы предоставляются в СФР сведения о страховом стаже (бывший СЗВ-СТАЖ) по определенному кругу сотрудников. Этот отчет напрямую влияет на будущие пенсии и социальные права ваших работников.
При всей своей мощи, иногда 1С ведет себя как капризный художник: вроде все правильно настроено, а нужная часть картины (в нашем случае, подраздел 1.2) упорно не появляется. Это особенно сбивает с толку новичков, которые только осваивают тонкости ЕФС-1.
Подскажем новичкам, и не только им, где прячется заветный подраздел, какие ошибки чаще всего мешают ему сформироваться и как их быстро устранить.
Эволюция отчетности: изменения в подразделе 1.2
Чтобы понять, почему подраздел 1.2 так упорно не формируется, нужно вспомнить его «родословную». Форма ЕФС-1, которая введена в 2023 году, — это не новый, а объединение старых знакомых отчетов. Форма объединила сведения, которые раньше разрозненно подавались в ПФР и ФСС. С 2023 года эти фонды слились в единый Социальный фонд России (СФР), и формы тоже объединились.
ЕФС-1 — это слияние:
СЗВ-ТД (сведения о трудовой деятельности, теперь это подраздел 1.1);
СЗВ-СТАЖ (сведения о страховом стаже, подраздел 1.2);
ДСВ-3 (сведения о доп. взносах, подраздел 3);
4-ФСС (сведения о взносах на травматизм, теперь это Раздел 2).
Тот самый подраздел 1.2 является прямым наследником отчета СЗВ-СТАЖ. Ключевая разница, которая сбивает с толку, в следующем:
Периодичность. Сведения о кадровых мероприятиях отправляются в СФР оперативно (ежемесячно или даже на следующий день), а подраздел 1.2 подается раз в год (но есть исключения).
Структура. СЗВ-СТАЖ была отдельная форма. Теперь это лишь часть большого документа. В программах 1С каждый раздел формы формируется отдельно.
Подраздел 1.2 подается не на всех работников организации, на кого именно — перечислено в п. 3 ст. 11 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ. Предполагается, что в пп. 10 п. 3 ст. 11 добавят тех женщин, которые гуляли отпуск по беременности и родам в отчетном периоде. Также в проекте добавить в п. 3 ст. 11 несколько новых видов сотрудников, данные по которым нужно предоставить в подразделе 1.2 формы ЕФС-1:
лица, в стаж которых включается время, когда была приостановлена государственная гражданская служба;
те, кто трудится в условиях, дающих право на применение районных коэффициентов;
руководители, которые одновременно выступают единственными собственниками (учредителями) компании и с которыми заключен трудовой договор;
лица, осуществляющие деятельность в качестве священнослужителя.
Нужно понимать, что ЕФС-1 представляет собой некий «конструктор» из разных разделов. Актуальная форма ЕФС-1 (приказ СФР от 17.11.2023 № 2281) содержит следующую структуру, у каждой части этой структуры своя периодичность (ст. 11 закона № 27-ФЗ) для предоставления в контролирующие органы.
Разделы
Что указывается
Периодичность сдачи
Раздел 1, подразделы:
1.1
Сведения о трудовой деятельности
Каждый месяц или оперативно (в день издания приказа или на следующий день) при приеме/увольнении
1.2
Сведения о страховом стаже
Каждый год
1.3
Сведения о зарплате и условиях работы (для бюджетников)
Каждый месяц
2
Условия для выхода на пенсию досрочно
Каждый год вместе с подразделом 1.2, если есть сотрудники с правом на досрочную пенсию
3
Данные о перечислении добавочных, сверх основных, взносов на накопительную часть пенсии
Каждый квартал
Раздел 2
Данные о начислениях на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний
Каждый квартал
Ключевой момент заключается в том, что подраздел 1.2 — это не отдельный отчет, а часть Раздела 1.
Теперь нужно разобраться, где именно этот подраздел находится в вашей программе 1С и когда его действительно нужно сдавать. В актуальных релизах программ 1С подраздел 1.2 можно найти:
1. В 1С:ЗУП: вкладка «Отчетность, справки» — 1С-Отчетность. По кнопке «Создать» выберите из списка всех отчетов нужный.
Затем уже в заполненном документе по кнопке «Печать» выберите ЕФС-1, если документ нужен в печатном варианте, либо по кнопке «Выгрузить» сформируйте в формат XML и сдайте отчет по каналам ТКС.
2. В 1С:Бухгалтерия: вкладка «Отчеты» — 1С-Отчетность — Регламентированные отчеты. Процесс создания, печати и выгрузки формы идентичны процессу в 1С:ЗУП.
Сроки сдачи: когда подавать сведения о страховом стаже
Переходим к самому важному — к срокам. Запомните простое правило: в отличие от сведений о кадровых мероприятиях (подраздел 1.1) или сведений о взносах (Раздел 2), которые сдаются ежеквартально, подраздел 1.2 является преимущественно годовым отчетом. И поскольку сейчас на дворе окончание 2025 года, все наши мысли должны быть о годовой отчетности.
1. Основной (годовой) срок сдачи. Подраздел 1.2 подается в СФР ежегодно, по итогам 2025 года срок (не позднее) 25.01.2026. Только учтите один момент — крайний срок сдачи этого отчета выпадает на воскресенье. Сейчас на рассмотрении изменения в п. 7 ст. 6.1 НК — перенос сроков уплаты. Пока это касается только налогов/авансов, проекта переноса сроков сдачи отчетности (предварительно) нет. Значит крайний срок отчитаться по форме ЕФС-1, подраздел 1.2 — 26.01.2026. Подробнее о готовящихся изменениях 2026 года читайте в этой статье.
2. Специальные (оперативные) сроки сдачи. Есть несколько ситуаций, когда сведения о стаже нужно подать досрочно, не дожидаясь января следующего года. Эти случаи требуют отдельного формирования ЕФС-1, в которой будет заполнен только подраздел 1.2. Предоставить его нужно в течение трех рабочих дней с даты запроса от СФР или заявления от работника:
Выход на пенсию работника.
Реорганизация/ликвидация компании. В этой ситуации рекомендуем подать данные на всех сотрудников, а не только на тех, кто перечислен в ст. 11 закона № 27-ФЗ.
Отпуск по уходу за ребенком. В этой ситуации следите за изменениями.
СФР планирует убрать из подраздела 1.2 тип сведений «Начисление выплат по ОСС».
СФР планирует убрать из подраздела 1.2 тип сведений «Начисление выплат по ОСС».
Главные камни преткновения: почему 1С «забывает» про стаж
Тут предстоит «нырнуть» в самую суть проблемы. Программа 1С умная, она предостережет вас от сдачи подраздела 1.2 в неположенное время (за месяц/квартал). Каким образом? Все очень просто: при формировании этого отчета есть только один выбор периода — год. Но даже при этом ограничении могут возникнуть ошибки. Причин может быть несколько.
1. Программа не обновлена до актуального релиза. Распространенная и легко исправимая причина. Если ваша программа (будь то 1С:ЗУП или 1С:Бухгалтерия) не обновлена, она «не знает», как выглядит текущий подраздел 1.2, какой у него формам XML и какие именно данные должны попасть в этот подраздел по последним требованиям законодательства.
Программа создаст отчет, его можно выгрузить для отправки по ТКС, но итогом будет отказ в приеме — старая форма или не тот формат. Перед составлением отчетов проверьте актуальность релизов.
2. Неверно оформлены кадровые документы (пробелы в стаже). Это проблема не в программе, а в данных, которые она пытается взять. Подраздел 1.2 показывает непрерывный стаж, а также периоды, которые нужно кодировать особыми кодами (отпуска за свой счет, простои, особые условия труда).
Если в 1С отсутствует какой-либо приказ или документ, который прерывает или кодирует стаж, программа может «потерять» эти данные. Проверьте все кадровые приказы, особенно те, что влияют на стаж. Перепроведите документы, а затем сформируйте отчет заново.
3. Ошибки при выгрузке (лишний элемент). Это уже техническая, а не учетная проблема, связанная с форматом передачи данных. СФР требует, чтобы XML-файл (который 1С создает для передачи отчета) строго соответствовал утвержденному формату. Иногда из-за мелких ошибок в логике 1С в файл попадает «лишний» элемент данных, который не ждет принимающая сторона.
При попытке выгрузить отчет или отправить его через оператора, программа выдает сообщение об ошибке: лишний элемент такой-то, недопустимый символ, например, в поле ИНН» и т. п. В первую очередь проверьте актуальность релиза.
4. Отсутствие сотрудников с особым стажем. Эта проблема чаще всего сбивает с толку новичков. Согласно ст. 11 закона № 27-ФЗ подраздел 1.2 подают только на тех сотрудников, у которых есть особые условия стажа (северные, вредные, отпуска за свой счет и т. п.). Если в компании работают только обычные офисные сотрудники, при выборе заполнения «Сотрудниками с льготным стажем» форма будет пустая.
Если же нужно заполнить по всему персоналу (ликвидация/реорганизация компании) выберите способ заполнения «Всеми сотрудниками».
Главный враг отчетности — ошибки в кадровом учете.
Пошаговое решение проблемы: формируем идеальный отчет
Время переходить от теории к решительным действиям. Если подраздел 1.2 не сформировался или сформировался некорректно, не спешите звонить в техподдержку СФР. В основном это решается последовательной проверкой ключевых точек в 1С.
Шаг 1. Устраняем главную техническую причину — обновление 1С. Проверьте текущий релиз вашей конфигурации 1С. Зайдите в меню «Сервис и настройки» — О программе. Тут указан релиз вашей программы, а актуальность его проверьте на портале ИТС.
Шаг 2. Проверяем период и тип отчета. Программа 1С дает сформировать подраздел 1.2 только за год. Правильно выберите год, проставьте дату и выберите тип сведений. Для годового отчета он должен быть «Исходный». Если вы сдаете стаж на пенсионера, убедитесь, что в соответствующем поле указано «Назначение пенсии».
Шаг 3. Аудит кадрового учета и льготного стажа. Это самый трудоемкий, но важный шаг.
Проверьте особые периоды: убедитесь, что все отпуска за свой счет (код НЕОПЛ) оформлены документами «Отпуск без сохранения оплаты», а также введены и проведены больничные листы (код ВРНЕТРУД).
Проверьте документы на льготников (при наличии): у всех ли соответствующих сотрудников отмечено, что они имеют право на досрочную пенсию.
Перезаполните отчет: после исправления кадровых документов перепроведите их и заново сформируйте отчет.
Шаг 4. Ручная корректировка и выгрузка. Если отчет заполняется не полностью, можно воспользоваться кнопкой «Добавить» и вручную выбрать недостающих сотрудников из списка. Но это говорит о том, что у таких сотрудников не все правильно оформлено. Когда все документы верны, программа сама автоматически «подтягивает» в форму нужные данные.
Шаг 5. Финал — отправка. После того как подраздел 1.2 сформирован, содержит всех нужных сотрудников, не забудьте провести финальную проверку. Запустите встроенную в 1С проверку перед отправкой: кнопка «Проверка» — Проверить выгрузку. Также можно использовать сторонние программы проверки.
Пять шагов пройдены, но вопросы все еще остались?
Спокойствие, только спокойствие: годовой подраздел 1.2 будет сдан
Надеемся, что у вас теперь нет страха перед «исчезнувшим» стажем в подразделе 1.2. Основные причины «исчезновения» кроются в трех вещах: устаревшей версии 1С, ошибках в первичном кадровом учете и отсутствии особых условий у сотрудников. Поскольку 2025 год стремительно подходит к концу, нет времени откладывать — немедленно проверьте свой релиз и убедитесь, что все льготные периоды и особые условия труда корректно отражены в программе. Особое внимание уделите случаям выхода на пенсию и предоставления отпуска по уходу за ребенком (следите за изменениями по этому вопросу), где сдать сведения о стаже нужно в кратчайшие сроки.
