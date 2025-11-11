Почему в 1С не формируется раздел 1.2 в ЕФС-1 и как это исправить

Главные камни преткновения: почему 1С «забывает» про стаж

Тут предстоит «нырнуть» в самую суть проблемы. Программа 1С умная, она предостережет вас от сдачи подраздела 1.2 в неположенное время (за месяц/квартал). Каким образом? Все очень просто: при формировании этого отчета есть только один выбор периода — год. Но даже при этом ограничении могут возникнуть ошибки. Причин может быть несколько.

1. Программа не обновлена до актуального релиза. Распространенная и легко исправимая причина. Если ваша программа (будь то 1С:ЗУП или 1С:Бухгалтерия) не обновлена, она «не знает», как выглядит текущий подраздел 1.2, какой у него формам XML и какие именно данные должны попасть в этот подраздел по последним требованиям законодательства.

Программа создаст отчет, его можно выгрузить для отправки по ТКС, но итогом будет отказ в приеме — старая форма или не тот формат. Перед составлением отчетов проверьте актуальность релизов, а специалисты Scloud помогут с обновлением как типовой, так и доработанной конфигурации.

2. Неверно оформлены кадровые документы (пробелы в стаже). Это проблема не в программе, а в данных, которые она пытается взять. Подраздел 1.2 показывает непрерывный стаж, а также периоды, которые нужно кодировать особыми кодами (отпуска за свой счет, простои, особые условия труда).

Если в 1С отсутствует какой-либо приказ или документ, который прерывает или кодирует стаж, программа может «потерять» эти данные. Проверьте все кадровые приказы, особенно те, что влияют на стаж. Перепроведите документы, а затем сформируйте отчет заново.

3. Ошибки при выгрузке (лишний элемент). Это уже техническая, а не учетная проблема, связанная с форматом передачи данных. СФР требует, чтобы XML-файл (который 1С создает для передачи отчета) строго соответствовал утвержденному формату. Иногда из-за мелких ошибок в логике 1С в файл попадает «лишний» элемент данных, который не ждет принимающая сторона.

При попытке выгрузить отчет или отправить его через оператора, программа выдает сообщение об ошибке: лишний элемент такой-то, недопустимый символ, например, в поле ИНН» и т. п. В первую очередь проверьте актуальность релиза. Если не удается самим справиться с лишним элементом в файле, помогут специалисты по работе в 1С компании Scloud.

4. Отсутствие сотрудников с особым стажем. Эта проблема чаще всего сбивает с толку новичков. Согласно ст. 11 закона № 27-ФЗ подраздел 1.2 подают только на тех сотрудников, у которых есть особые условия стажа (северные, вредные, отпуска за свой счет и т. п.). Если в компании работают только обычные офисные сотрудники, при выборе заполнения «Сотрудниками с льготным стажем» форма будет пустая.

Способы заполнения ЕФС-1, подраздел 1.2 в 1С:ЗУП

Если же нужно заполнить по всему персоналу (ликвидация/реорганизация компании) выберите способ заполнения «Всеми сотрудниками».