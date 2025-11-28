Сверка с налоговой в 1С: избавляемся от путаницы с переплатами и недоимками

Из-за того, что процессом распределения руководит ФНС, нужна постоянная сверка. Нужно четко знать, что остатки и движения по счету, которые видит инспекция, совпадают с вашими данными. Если этого нет, вам грозят неприятные сюрпризы: от пеней за кажущуюся недоимку до того, что не сможете вовремя вернуть переплату.

Введение Единого налогового счета (ЕНС) — это шаг к унификации, когда все ваши платежи (налоги, сборы, страховые взносы) стали поступать на один ЕНС. Бухгалтеры пополняют его, а налоговая берет на себя задачу распределять эти средства по конкретным обязательствам, когда приходит срок уплаты. Также вы можете инициировать зачет средств между налогами. Как это сделать в программе, подскажут эксперты Scloud .

Разбираемся в ЕНС: как работает «единый кошелек» и зачем его контролировать

1С:Бухгалтерия: как с ее помощью наладить идеальный контакт с ФНС

1С:Бухгалтерия выступает ключевым инструментом не только для ведения учета, но и для обеспечения прозрачности отношений с ФНС. Разработчики предусмотрели полный набор инструментов для оперативной сверки с налоговой. Это позволяет быстро выявлять разногласия в расчетах и эффективно их устранять. Показываем, как это работает на практике.

Первый шаг. Начало сверки: открываем ЛК ЕНС в 1С и анализируем цифры

Глубокое исследование состояния ЕНС в рамках программы требует обязательного обращения к указанным ниже функциональным инструментам и формируемым отчетам.

Личный кабинет (ЛК) ЕНС

Для получения полной картины расчетов по ЕНС перейдите в программе в раздел «Операции» и выберите «Единый налоговый счет». Это рабочее место, именуемое ЛК ЕНС, является основным инструментом для контроля. В его первом блоке представлены четыре ключевых индикатора. Сальдо ЕНС — текущий остаток, который может быть переплатой или недоимкой.

Предстоящие платежи — список налогов с датами их будущей уплаты.

Зарезервировано — суммы, которые уже были зачтены в счет конкретных обязательств (на основании уведомлений о зачете).

Всего к уплате — общая сумма дополнительного пополнения счета. ЛК ЕНС также предоставляет возможность детального анализа данных по гиперссылкам и доступ к инструментам для создания уведомлений. Для обеспечения актуальности информации из ФНС в вашей программе рекомендуется использовать сервис 1С-Отчетность. За квалифицированной помощью в подключении и настройке двустороннего обмена информацией вы можете обратиться к экспертам компании Scloud.

ОСВ по счету 68.90 — ваш главный помощник в поиске расхождений по ЕНС

Чтобы увидеть все движения по вашему ЕНС, вам нужна ОСВ, сформированная по счету 68.90: раздел «Отчеты» — «Стандартные отчеты» — «ОСВ по счету». Этот отчет покажет вам: остатки на начало и конец периода;

сколько денег поступило на ЕНС (Дебет);

сколько налогов было начислено и списано (Кредит). Оборотно–сальдовая ведомость по счету 68.90 Чем же так полезен отчет. Его можно детализировать очень тонко, просматривая движения хоть по каждому дню. Если цифры в вашей 1С не сходятся с данными налоговой, ОСВ по 68.90 поможет вам найти причину. Вы сможете проверить каждую транзакцию. Кликнув на сумму, сразу видно, какой документ стоит за этой цифрой. Так вы быстро найдете ошибку.

Используем раздел «Единый налоговый счет» в 1С: углубленный анализ расчетов

Для углубленной сверки нам потребуются специальные отчеты, которые собраны в 1С:Бухгалтерия по адресу: раздел «Отчеты» — Единый налоговый счет. «Расчеты по ЕНС». Отчет фиксирует все операции (начисления, фактические оплаты, зачеты), которые прошли по ЕНС. Он дает общее представление о движении денег, но не покажет, какие налоги были оплачены. Отчет «Расчеты по ЕНС» «Расчеты по налогам на ЕНС». Здесь происходит детализация. Отчет показывает, как именно общая сумма ЕНС была распределена между вашими налоговыми обязательствами. Отчет «Расчеты по налогам на ЕНС» без отражения оплаты Именно благодаря этому отчету можно увидеть, почему ФНС зачла или не зачла сумму по конкретному налогу, что критически важно при сверке. Имея на руках всю информацию из трех источников (ЛК ЕНС, ОСВ по сч. 68.90 два спец. отчета), вы полностью контролируете состояние расчетов с бюджетом в программе и готовы к любым запросам от ФНС.

Второй шаг. Узнаем мнение налоговой: импортируем данные из ЛК ФНС в 1С

После того как мы проверили наши данные в 1С, пора посмотреть на ситуацию глазами налоговой. Данные в ЛК ФНС — это то, что считает правильным инспекция. К счастью, 1С очень удобна: она может напрямую загружать информацию из ЛК ФНС, делая процесс сверки гораздо проще и быстрее. Это позволяет сравнить вашу версию и версию налоговой, не выходя из программы.

Официальные документы ФНС: запрашиваем прямо из вашей 1С

Если вы работаете с 1С-Отчетность, вам не нужно заходить на сайт ФНС. Запрос справок можно отправить прямо из программы: вкладка «Отчеты» — 1С-Отчетность — Сверки — Запросить сверку. Составление запроса в ФНС на различные виды справок или акт сверки Сам запрос на сверку и настройка выбора формата ответа Нам нужны две основные справки, чтобы сравнить данные. Справка о принадлежности сумм. Покажет, куда ФНС «отправила» ваши перечисленные деньги — то есть, как распределила их по конкретным налогам, взносам, штрафам (по КБК). Справка о наличии сальдо ЕНС. Это общий итог. Если у вас есть сальдо (остаток), этот документ покажет его, а в случае долга — даст его подробную разбивку и расчет пеней. Можете еще запросить «Акт сверки принадлежности сумм денежных средств». Он хорош тем, что позволяет проверить сразу все начисления и уплату (или только по нужным вам КБК) за определенный период. Как только ФНС подготовит документы, они автоматически загрузятся к вам в базу 1С.

Финальный контроль: сопоставляем цифры 1С и налоговой

Получение данных — это только половина дела, главное — сама сверка. Для этого в ЛК ЕНС в 1С (при условии использования 1С-Отчетности) необходимо активировать «Режим сверки». Как только вы это сделаете, система автоматически проведет сопоставление данных вашего бухгалтерского учета с данными, полученными от налоговой инспекции. Основная ценность этого режима — быстрое выявление и устранение ошибок. Если обнаружится какое-либо расхождение, вы сразу увидите его на экране и сможете перейти по ссылке к документу, вызвавшему проблему. Это значительно ускоряет процесс исправления ошибок, касающихся платежей, уведомлений, деклараций и начисленных пеней/штрафов.

Альтернативный путь: подаем заявление о предоставлении сведений и ручное заполнение 1С