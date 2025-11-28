Сверка с налоговой в 1С: избавляемся от путаницы с переплатами и недоимками

Разбираемся в ЕНС: как работает «единый кошелек» и зачем его контролировать
Введение Единого налогового счета (ЕНС) — это шаг к унификации, когда все ваши платежи (налоги, сборы, страховые взносы) стали поступать на один ЕНС. Бухгалтеры пополняют его, а налоговая берет на себя задачу распределять эти средства по конкретным обязательствам, когда приходит срок уплаты. Также вы можете инициировать зачет средств между налогами. Как это сделать в программе, подскажут эксперты Scloud.
Из-за того, что процессом распределения руководит ФНС, нужна постоянная сверка. Нужно четко знать, что остатки и движения по счету, которые видит инспекция, совпадают с вашими данными. Если этого нет, вам грозят неприятные сюрпризы: от пеней за кажущуюся недоимку до того, что не сможете вовремя вернуть переплату.
1С:Бухгалтерия: как с ее помощью наладить идеальный контакт с ФНС
1С:Бухгалтерия выступает ключевым инструментом не только для ведения учета, но и для обеспечения прозрачности отношений с ФНС. Разработчики предусмотрели полный набор инструментов для оперативной сверки с налоговой. Это позволяет быстро выявлять разногласия в расчетах и эффективно их устранять. Показываем, как это работает на практике.
Первый шаг. Начало сверки: открываем ЛК ЕНС в 1С и анализируем цифры
Глубокое исследование состояния ЕНС в рамках программы требует обязательного обращения к указанным ниже функциональным инструментам и формируемым отчетам.
Личный кабинет (ЛК) ЕНС
Для получения полной картины расчетов по ЕНС перейдите в программе в раздел «Операции» и выберите «Единый налоговый счет». Это рабочее место, именуемое ЛК ЕНС, является основным инструментом для контроля. В его первом блоке представлены четыре ключевых индикатора.
Сальдо ЕНС — текущий остаток, который может быть переплатой или недоимкой.
Предстоящие платежи — список налогов с датами их будущей уплаты.
Зарезервировано — суммы, которые уже были зачтены в счет конкретных обязательств (на основании уведомлений о зачете).
Всего к уплате — общая сумма дополнительного пополнения счета.
ЛК ЕНС также предоставляет возможность детального анализа данных по гиперссылкам и доступ к инструментам для создания уведомлений.
Для обеспечения актуальности информации из ФНС в вашей программе рекомендуется использовать сервис 1С-Отчетность. За квалифицированной помощью в подключении и настройке двустороннего обмена информацией вы можете обратиться к экспертам компании Scloud.
ОСВ по счету 68.90 — ваш главный помощник в поиске расхождений по ЕНС
Чтобы увидеть все движения по вашему ЕНС, вам нужна ОСВ, сформированная по счету 68.90: раздел «Отчеты» — «Стандартные отчеты» — «ОСВ по счету». Этот отчет покажет вам:
остатки на начало и конец периода;
сколько денег поступило на ЕНС (Дебет);
сколько налогов было начислено и списано (Кредит).
Чем же так полезен отчет. Его можно детализировать очень тонко, просматривая движения хоть по каждому дню. Если цифры в вашей 1С не сходятся с данными налоговой, ОСВ по 68.90 поможет вам найти причину. Вы сможете проверить каждую транзакцию. Кликнув на сумму, сразу видно, какой документ стоит за этой цифрой. Так вы быстро найдете ошибку.
Используем раздел «Единый налоговый счет» в 1С: углубленный анализ расчетов
Для углубленной сверки нам потребуются специальные отчеты, которые собраны в 1С:Бухгалтерия по адресу: раздел «Отчеты» — Единый налоговый счет.
«Расчеты по ЕНС». Отчет фиксирует все операции (начисления, фактические оплаты, зачеты), которые прошли по ЕНС. Он дает общее представление о движении денег, но не покажет, какие налоги были оплачены.
«Расчеты по налогам на ЕНС». Здесь происходит детализация. Отчет показывает, как именно общая сумма ЕНС была распределена между вашими налоговыми обязательствами.
Именно благодаря этому отчету можно увидеть, почему ФНС зачла или не зачла сумму по конкретному налогу, что критически важно при сверке. Имея на руках всю информацию из трех источников (ЛК ЕНС, ОСВ по сч. 68.90 два спец. отчета), вы полностью контролируете состояние расчетов с бюджетом в программе и готовы к любым запросам от ФНС.
Второй шаг. Узнаем мнение налоговой: импортируем данные из ЛК ФНС в 1С
После того как мы проверили наши данные в 1С, пора посмотреть на ситуацию глазами налоговой. Данные в ЛК ФНС — это то, что считает правильным инспекция. К счастью, 1С очень удобна: она может напрямую загружать информацию из ЛК ФНС, делая процесс сверки гораздо проще и быстрее. Это позволяет сравнить вашу версию и версию налоговой, не выходя из программы.
Официальные документы ФНС: запрашиваем прямо из вашей 1С
Если вы работаете с 1С-Отчетность, вам не нужно заходить на сайт ФНС. Запрос справок можно отправить прямо из программы: вкладка «Отчеты» — 1С-Отчетность — Сверки — Запросить сверку.
Нам нужны две основные справки, чтобы сравнить данные.
Справка о принадлежности сумм. Покажет, куда ФНС «отправила» ваши перечисленные деньги — то есть, как распределила их по конкретным налогам, взносам, штрафам (по КБК).
Справка о наличии сальдо ЕНС. Это общий итог. Если у вас есть сальдо (остаток), этот документ покажет его, а в случае долга — даст его подробную разбивку и расчет пеней.
Можете еще запросить «Акт сверки принадлежности сумм денежных средств». Он хорош тем, что позволяет проверить сразу все начисления и уплату (или только по нужным вам КБК) за определенный период. Как только ФНС подготовит документы, они автоматически загрузятся к вам в базу 1С.
Финальный контроль: сопоставляем цифры 1С и налоговой
Получение данных — это только половина дела, главное — сама сверка. Для этого в ЛК ЕНС в 1С (при условии использования 1С-Отчетности) необходимо активировать «Режим сверки». Как только вы это сделаете, система автоматически проведет сопоставление данных вашего бухгалтерского учета с данными, полученными от налоговой инспекции.
Основная ценность этого режима — быстрое выявление и устранение ошибок. Если обнаружится какое-либо расхождение, вы сразу увидите его на экране и сможете перейти по ссылке к документу, вызвавшему проблему. Это значительно ускоряет процесс исправления ошибок, касающихся платежей, уведомлений, деклараций и начисленных пеней/штрафов.
Альтернативный путь: подаем заявление о предоставлении сведений и ручное заполнение 1С
Если интеграция через 1С-Отчетность недоступна, мы действуем так.
Получение документа. Сначала нужно подать заявление о предоставлении сведений. Его можно создать в 1С: раздел «Отчеты» — 1С-Отчетность — Уведомления — Создать (раздел «Налоговый контроль»). Заявление направляется лично в инспекцию, почтой или через ЛК налогоплательщика.
Точный ввод в 1С. После получения официальной справки ее данные необходимо внести в 1С через документ «Сведения об уплате налогов» (вкладка «Операции» — ЕНС). Ключевой момент — абсолютная точность: дата уплаты и суммы должны точно соответствовать данным, которые указала налоговая.
Как только вы это сделаете, отчет «Расчеты по налогам на ЕНС» будет корректно отражать оплату. Однако помните, что при таком подходе вся сверка и поиск расхождений будут лежать на вас, а не на программе.
Разбираем частые промахи при работе с ЕНС
Ошибки — это то, что отнимает больше всего времени и сил. Неправильная сверка может обернуться ненужными объяснениями с налоговой. Сейчас сосредоточимся на самых распространенных промахах в расчетах с ФНС, чтобы вы могли их вовремя заметить и избежать. Наша задача — свести риск ошибок к минимуму.
Включение одного платежа в учет дважды
Эта ситуация, хотя и нечастая, может возникнуть из-за сбоев или при ручном вводе данных, когда платежка, уже проведенная через банк–клиент, случайно повторно загружается в 1С:Бухгалтерия. Результатом является некорректное сальдо в вашей системе (показана переплата), которое расходится с фактическим остатком, видимым налоговиками.
Как минимизировать риск:
оперативный контроль: после внесения оплаты обязательно проверяйте, что в базе платежное поручение отражено только единожды и корректно;
сверка с источником: используйте банковские выписки как основной источник для сопоставления каждой операции в учетной системе;
принцип короткого периода: введите в практику регулярную сверку с ФНС. Чем короче временной интервал сверки, тем легче выявить и устранить нестыковку.
Неучтенные уведомления (налоговая не знает, куда зачесть деньги)
Помните, что после перехода на ЕНС по налогам нужно отправлять уведомления в ФНС. Они нужны для того, чтобы налоговики могли корректно учесть деньги с ЕНС на нужные налоги.
Если вы не подали уведомление или оно содержит ошибки, ФНС не сможет распределить ваши средства, что приводит к расхождениям. Причиной может стать и перенос данных: например, если уведомления отправлялись из другой программы. В этом случае отчеты из другой базы можно переместить в вашу рабочую, используя кнопку «Загрузить» (раздел «Отчеты» — Регламентированные отчеты).
Как избежать этой проблемы:
проверка статуса: удостоверьтесь, что налоговая приняла и обработала ваше уведомление;
соблюдение сроков: подавайте уведомление заблаговременно, чтобы иметь запас времени на исправление возможных ошибок;
использование календарей: в 1С есть отличный инструмент — «Задачи организации» (раздел «Главное» — Задачи). Он напомнит, когда нужно платить и подавать уведомление.
Для более детального планирования настройте Платежный календарь. Сначала активируйте его в разделе «Главное» — Настройки — Функциональность — Расчеты — Планирование платежей (обе галки должны стоять).
А затем работайте с ним через раздел «Руководителю» — Планирование — Платежный календарь, где можно задать нужные настройки. Не забывайте и про Календарь отчетности в разделе «1С-Отчетность».
Ошибки в зачете налогов, тянущиеся с прошлых лет
Если вы долго не сверялись, то можете столкнуться с тем, что налоговая зачла ваши платежи не на тот налог, или старые переплаты не закрылись. Эти неверные сопоставления, возможно, возникли еще до перехода на ЕНС, и они искажают реальное сальдо.
Как действовать:
детализация от ФНС: обязательно запросите справку о принадлежности сумм ЕНП. Она покажет, как инспекция распределила ваши деньги;
официальный запрос: не избегайте письменного общения с налоговой. Письменный ответ — это надежное основание для ваших дальнейших действий;
коррекция в 1С: после того, как вы полностью сверились и уверены в своей правоте относительно «древних» расхождений, можно вручную скорректировать сальдо ЕНС в программе.
Делаем сверку хорошей привычкой, чтобы избежать сюрпризов от налоговой
Процедура сверки расчетов с ФНС, выполненная с помощью 1С, — это не головная боль, а ваш рабочий инструмент. Это необходимый процесс. Регулярный контроль поможет вам избежать неприятных «сюрпризов» вроде внезапных пеней или штрафов, а главное — даст уверенность в том, что все налоги учтены верно.
Помните, что в 1С:Бухгалтерия есть много помощников, и один из них — сервис 1С-Отчетность. Если вдруг возникнут сложности с подключением сервиса, вопросы по его возможностям или вы не можете разобраться, как правильно свериться, вы всегда можете получить консультацию у специалистов Scloud. Они готовы помочь, ответить на все вопросы и показать вам, как работает сверка.
Чем чаще проводите сверку, тем меньше вероятность накопления ошибок. Превратите сравнение данных с налоговой в полезную привычку. Ведь уверенность в налоговом учете — это синоним стабильности вашего бизнеса.
Реклама: ООО «СервисКлауд», ИНН: 7104516184, erid: 2W5zFJptuPn
Начать дискуссию