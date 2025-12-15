Ошибки в расчете 6-НДФЛ и способы корректировки в 1С: ЗУП

обычные физлица без ИП и те, кто по договорам ГПХ платит другим физлицам;

Отчет не нужен тем, кто не удерживает НДФЛ . Это:

Форму 6-НДФЛ сдают те, кто выступает налоговым агентом и удерживает НДФЛ с выплат. Это:

Компания или ИП, который платит сотрудникам зарплату или вознаграждение по ГПХ и удерживает из них НДФЛ, выступает налоговым агентом, согласно ст. 226 НК . В этом статусе он должен подавать отчетность по форме 6-НДФЛ .

При расчетах с сотрудниками можно полагаться на 1С:ЗУП — система уже настроена с учетом всех требований.

В 1С:ЗУП все ставки и формы уже обновлены.

6-НДФЛ подается в стандартной форме , которая позволяет отчитаться по всем удержаниям и перечислениям НДФЛ.

Ошибки в 6-НДФЛ и их устранение

Может показаться, что при автоматическом формировании отчета и корректном введении всех начислений ошибок не возникает. Однако на практике это не всегда так. В 1С:ЗУП все операции выполняются строго по алгоритму — цепочке шагов, и именно здесь иногда появляются погрешности. Очередность выплат имеет значение. Аванс начисляют и выплачивают первым, затем — месячную зарплату с оформлением всех документов. Попытка позднее оформить премию за тот же месяц может вызвать некорректное применение или удвоение детских вычетов.

Детские вычеты не учитываются

Сотруднику положены детские вычеты на двоих детей до 18 лет, информация о них внесена в личную карточку при приеме на работу. Данные о составе семьи сотрудника в 1С:ЗУП Для сотрудника начислили аванс за первую половину января 2025 года через «Зарплата», затем «Создать», а после «Начисление за первую половину месяца». Детские вычеты программа при этом не учла и не применила при месячном окончательном расчете. Не представлены детские вычеты в 1С:ЗУП Проблема появилась, потому что не был выполнен один из шагов алгоритма. По совету консультантов Scloud, помимо внесения информации о членах семьи, нужно добавить в 1С:ЗУП заявление сотрудника о предоставлении детских вычетов, чтобы программа учла их при расчете. Сначала откройте вкладку «Налоги и взносы», затем перейдите в раздел «Заявления на вычеты». Создайте документ и обязательно проведите его с помощью соответствующей кнопки. Заявление в 1С:ЗУП на детские вычеты Переходим к начислению первой половины месяца и оформляем документ заново. Кнопка «Заполнить» позволяет сделать это автоматически. После выполнения детские вычеты корректно применяются. Если авансовый документ был проведен ранее, сначала снимите проведение, а потом снова заполните документ. Начисление предоставленными детскими вычетами в 1С:ЗУП

6-НДФЛ не заполняется в программе 1С