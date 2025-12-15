Ошибки в расчете 6-НДФЛ и способы корректировки в 1С: ЗУП

Кто заполняет отчет 6-НДФЛ
Компания или ИП, который платит сотрудникам зарплату или вознаграждение по ГПХ и удерживает из них НДФЛ, выступает налоговым агентом, согласно ст. 226 НК. В этом статусе он должен подавать отчетность по форме 6-НДФЛ.
Форму 6-НДФЛ сдают те, кто выступает налоговым агентом и удерживает НДФЛ с выплат. Это:
обособленные подразделения, начисляющие зарплату и перечисляющие налог;
частные нотариусы и адвокаты со штатом сотрудников;
компании и ИП, начисляющие доходы физлицам.
Отчет не нужен тем, кто не удерживает НДФЛ. Это:
обычные физлица без ИП и те, кто по договорам ГПХ платит другим физлицам;
ИП, работающие самостоятельно и не имеющие работников.
Как заполнить и сдать 6-НДФЛ
6-НДФЛ подается в стандартной форме, которая позволяет отчитаться по всем удержаниям и перечислениям НДФЛ.
Допустимы два способа подачи:
бумажная форма при численности до 10 работников;
электронная, если сотрудников 11 и больше.
Отчет формируют ежеквартально, заполняя показатели нарастающим итогом.
Крайние даты подачи расчета 6-НДФЛ:
Период отчета
Крайняя дата подачи расчета
Первый квартал
25 апреля
Полугодие
25 июля
Девять месяцев
25 октября
Год
25 февраля следующего года
Ошибки в 6-НДФЛ и их устранение
Может показаться, что при автоматическом формировании отчета и корректном введении всех начислений ошибок не возникает. Однако на практике это не всегда так. В 1С:ЗУП все операции выполняются строго по алгоритму — цепочке шагов, и именно здесь иногда появляются погрешности.
Очередность выплат имеет значение. Аванс начисляют и выплачивают первым, затем — месячную зарплату с оформлением всех документов. Попытка позднее оформить премию за тот же месяц может вызвать некорректное применение или удвоение детских вычетов.
Детские вычеты не учитываются
Сотруднику положены детские вычеты на двоих детей до 18 лет, информация о них внесена в личную карточку при приеме на работу.
Для сотрудника начислили аванс за первую половину января 2025 года через «Зарплата», затем «Создать», а после «Начисление за первую половину месяца». Детские вычеты программа при этом не учла и не применила при месячном окончательном расчете.
Проблема появилась, потому что не был выполнен один из шагов алгоритма. По совету консультантов Scloud, помимо внесения информации о членах семьи, нужно добавить в 1С:ЗУП заявление сотрудника о предоставлении детских вычетов, чтобы программа учла их при расчете.
Сначала откройте вкладку «Налоги и взносы», затем перейдите в раздел «Заявления на вычеты». Создайте документ и обязательно проведите его с помощью соответствующей кнопки.
Переходим к начислению первой половины месяца и оформляем документ заново. Кнопка «Заполнить» позволяет сделать это автоматически. После выполнения детские вычеты корректно применяются. Если авансовый документ был проведен ранее, сначала снимите проведение, а потом снова заполните документ.
6-НДФЛ не заполняется в программе 1С
Еще одна типичная ситуация — форма не подтягивает данные при заполнении. Отчет формируется в разделе «Отчетность, справки». В пункте «1С–Отчетность» открывается перечень отчетов, которые нужно подготовить.
Даже при корректно оформленных начислениях и выплатах отчет может оказаться пустым или заполниться частично. При этом в 2–НДФЛ информация о доходах отображается полностью, однако в 6–НДФЛ она автоматически не подставляется
Первый шаг — убедиться, что реквизиты предприятия указаны полностью и без неточностей. Важно, чтобы были корректно внесены данные о налоговой инспекции, так как они напрямую влияют на заполнение.
Если все сведения о компании указаны корректно, но форма 6–НДФЛ не заполняется, нужно уточнить момент внесения реквизитов налоговой инспекции. Часто проблема возникает, когда данные добавили уже после проведения начислений. Проверку проводят через отчет «Анализ НДФЛ по месяцам».
Если в крайней левой колонке вместо реквизитов инспекции видны точки, это означает, что все начисления зарплаты и удержанный НДФЛ не привязаны к конкретной налоговой инспекции. Поэтому данные не включаются в форму 6–НДФЛ.
Чтобы исправить ситуацию, нужно сначала снять проведение всех начислений и выплат. Далее документы проводят заново, строго по очереди, начиная с первого начисления. После этого проверьте результат в отчете «Анализ НДФЛ».
После того как все выплаты и начисления будут связаны с конкретной налоговой инспекцией, отчет формируется автоматически.
Итоги
Отчет 6-НДФЛ играет важную роль в контроле удержанного и перечисленного подоходного налога и помогает бухгалтеру видеть полную картину начислений и выплат. Даже при автоматическом заполнении в 1С:ЗУП ошибки иногда встречаются — чаще всего из-за неверно внесенных реквизитов, нарушения последовательности начислений или отсутствия оформленных заявлений на вычеты.
Если внимательно следить за настройкой программы и проводить документы в правильном порядке, форма 6-НДФЛ будет формироваться корректно и полностью соответствовать требованиям налогового законодательства.
