Порядок в учете: как в 1С закрыть месяц и проверить финансовый результат

В 1С реализован удобный механизм: помощник сам формирует список действий на основе ваших данных. Чтобы запустить процесс, зайдите в 1С:Бухгалтерия в «Операции» — Закрытие месяца. Главное преимущество сервиса в том, что он исключает человеческий фактор при закрытии 90-х счетов и расчете себестоимости.
Однако у вас остается гибкость: любую операцию можно пропустить или выполнить повторно, если это необходимо. Перед стартом система предложит выполнить проведение документов за период — это критически важно для актуализации данных бухгалтерских регистров. Если же программа выдает непонятные ошибки, не тратьте время на самостоятельные поиски — обратитесь к экспертам Scloud. Они проверят ваши настройки и помогут грамотно закрыть месяц в 1С.
Чек–лист: как в 1С закрыть месяц по шагам
Чтобы процедура прошла гладко, рекомендуем придерживаться проверенного алгоритма. Это поможет минимизировать риск ошибок в расчетах.
1. Выбор организации и периода. В форме помощника проверьте, по той ли компании вы планируете закрытие месяца.
2. Проверка последовательности документов. Если программа сигнализирует о необходимости перепроведения, не игнорируйте это — актуальные данные залог верного результата.
Если перепроводить будите только текущий месяц, программа выдаст такое сообщение.
3. Выполнение регламентных операций. Нажимайте кнопку «Выполнить закрытие месяца» — система сама пройдет по всем этапам: от амортизации до налогов.
4. Контроль результата. Убедитесь, что все строки стали зелеными, и проверьте остатки на счетах. При необходимости посмотрите проводки по операциям либо справки–расчеты.
Если вы столкнулись со сбоем, изучите, почему не закрывается месяц в 1С — часто причина кроется в забытых документах или ручных правках. Понимание того, что делать если 1С не закрывает месяц, сэкономит вам массу времени перед сдачей отчетности.
Почему не закрывается месяц в 1С: разбираем основные причины
Если вдруг программа выдает ошибку, не паникуйте. Чаще всего причина кроется в нарушении базовых правил ведения учета. Вот список факторов, которые мешают системе корректно сформировать финрезультат.
Несозданные документы. Например, забыли начислить амортизацию.
Ошибки проведения. Документ в базе есть, но он «не проведен» из-за нехватки остатков на складе.
Нарушение последовательности. Кто-то из сотрудников изменил документ задним числом, и теперь проверка последовательности документов требует перепроведения.
Незаполненные реквизиты. Пустые субконто в проводках — классика, из-за которой счета затрат не обнуляются.
Важно. Порой пользователи не могут понять, почему не закрывается месяц в 1С, хотя ответ кроется в простом «красном» сообщении в логе — «Журнал регистраций» (Администрирование — Обслуживание). Всегда начинайте диагностику с анализа лога ошибок.
Не стоит гадать, что делать если 1С не закрывает месяц. Часто причина сбоя кроется в мелочах, которые сложно заметить самостоятельно. Специалисты Scloud подскажут, как исправить ошибки в учете и помогут сделать закрытие месяца 1С.
Четыре этапа закрытия: как распределяются регламентные операции
Для удобства контроля все действия в помощнике разделены на четыре логических блока. Каждый из них отвечает за свой участок учета.
1. Признание расходов. Сюда входят операции по начислению амортизации и другие действия, без которых невозможно корректное закрытие месяца.
2. Расчет косвенных затрат. Важный этап — расчет долей списания. Здесь программа не формирует проводок, но определяет, как распределяются суммы, уменьшающие налог на прибыль.
3. Закрытие затратных счетов. На этом этапе обнуляются счета 20, 23, 25, 26 и 44. Система переносит остатки на себестоимость или финансовый результат. Остатки возможны:
на счете 20 и 23 — это незавершенное производство;
счете 44 — это нераспределенные расходы.
4. Финальный результат. Здесь происходит закрытие 90-х и 91-х счетов на субсчет 90.09/91.09, а в декабре — реформация баланса. Это позволяет увидеть реальную прибыль или убыток.
Типичные ошибки при закрытии месяца
Если в процессе закрытия вы увидели красную надпись, не пугайтесь. Пользователи порой тратят часы на поиск причин сбоев. Большинство ошибок в 1С имеют понятный алгоритм исправления. Чтобы вы знали, как исправить закрытие месяца, воспользуйтесь этой шпаргалкой по наиболее частым ситуациям.
Операция
Ошибки
Корректировка стоимости номенклатуры
Не выполнено перепроведение документов за период
Расчет долей списания косвенных расходов
Отсутствует база распределения (нет выручки)
Закрытие счетов 20, 23, 25, 26
Нарушена последовательность документов
Не формируется налог на прибыль
Не заполнены методы распределения расходов в учетной политике
Если вы не понимаете, почему не закрывается месяц в 1С, начните с проверки аналитики. Также помните, что проверка последовательности документов — это первое средство «лечения» базы. Если вы проверили все пункты из таблицы, но 1С все равно выдает ошибку, это повод обратиться к специалистам Scloud. Они найдут «хвосты» в регистрах и подскажут, как навести порядок в документах.
Подводим итоги: финальный контроль после закрытия месяца
Завершение всех процедур — это еще не финал работы. После выполнения закрытия проверьте отчеты и исправьте проблемные документы, если в ходе анализа общей ОСВ вы заметили странные остатки. Затем вновь повторите проведение документов и закрытие месяца. Проверка последовательности операций по данным бухгалтерских регистров наглядно покажет, нет ли разрывов в логике. Только после тщательной сверки можно считать, что закрытие месяца прошло успешно.
Вопросы и ответы
Можно ли закрыть автоматически период по нескольким фирмам? В конфигурациях 1С процедура запускается отдельно для каждой организации, выбранной в шапке помощника.
Как проверить закрытие счетов затрат? Посмотрите справки–расчеты в помощнике — там наглядно показано, какая сумма и на какое подразделение распределилась.
Почему висит на 99% при выполнении операции? Обычно это связано с нехваткой оперативной памяти или, например, сложным расчетом себестоимости.
Как перепровести документы без потери данных? Используйте «Групповое перепроведение» через меню «Операции» — Сервис или встроенную ссылку в самом помощнике закрытия месяца.
Обязательно ли закрывать месяц, если деятельности не было? Да, регламентные операции (например, амортизация или переоценка валюты) могут потребоваться даже при отсутствии выручки.
Реклама: ООО «СервисКлауд», ИНН 7104516184, erid: 2W5zFJ7Ftxp
Начать дискуссию