Как настроить воинский учет в 1С:ЗУП, чтоб не получить штраф

С чего начать воинский учет в 1С:ЗУП, чтобы не бояться проверок военкомата
Цифровизация учета, реестр повесток и суровые статьи главы 21 КоАП РФ заставляют бухгалтеров и кадровиков тщательно проверять каждую цифру. Однако воинский учет в 1С:ЗУП перестает казаться сложным, если двигаться по шагам.
Уверенность в отчетах начинается с базовых параметров 1С. Когда учетная политика, карточка компании и справочник «Военкоматы» заполнены корректно, система берет рутинную работу на себя и минимизирует человеческий фактор при передаче сведений.
На заметку. Если нужно быстро свериться с правилами воинского учета (ВУ) и оценить размеры санкций за его нарушения, изучите статью экспертов Scloud «Воинский учет в 2026 году: какие сведения подать, кого уведомить и за что штрафуют».
Защита от ошибок в 1С:ЗУП: техническая настройка ВУ
Отсутствие нужных форм и полей в документах в 1С — не сбой, а результат отключенных настроек. Чтобы настройка ВУ в 1С:ЗУП прошла успешно, откройте Настройка — Кадровый учет и задействуйте тумблеры:
ведение общего учета: активирует вкладку «Воинский учет», позволяет распечатать такие документы, как личная карточка форма № 10 и форма 18;
ведение спецучета (бронирование): добавляет расширенные формы для забронированных граждан.
Внимание: активация бронирования в 1С без официального статуса не делается. В противном случае программа усложняет документооборот и приведет к истребованию лишних данных.
Риски при работе с внешними совместителями. Попытка исключить совместителей из учета ведет к нарушениям Положения № 719 от 27.11.2006. Чтобы исключить потери данных при передаче сведений в комиссариат, активируйте параметр «Учитывать внешних совместителей в документах электронного обмена». Сведения по таким сотрудникам передаются в общем порядке, но их бронирование законодательством запрещено.
Проверка прав доступа перед стартом. Некорректная настройка прав — частая причина сбоев. Проверьте профиль сотрудника по маршруту Администрирование — Настройки пользователей и прав — Пользователи. Для работы требуется группа именно «Кадровики».
С ролью «Расчетчик» записать данные не получится. Если сомневаетесь в возможностях той или иной группы прав, эксперты Scloud помогут выполнить точную настройку для каждого пользователя системы под ваши задачи.
Данные организации и военкоматов в 1С:ЗУП
Следующий важный этап — настройка сведений о предприятии и организациях учета (военкоматах). Все данные из этих разделов 1С автоматически подтягивает в титульные листы бланков, приказы и реестры для комиссариатов. Чтобы автоматизация работала без сбоев, достаточно соблюдать простой алгоритм ввода данных.
Ввод сведений об организации. Правильное заполнение карточки предприятия (Настройка — Предприятие — Реквизиты организации) — залог того, что печатные бланки будут формироваться автоматически.
Коды статистики. Проверьте вкладки «Главное» и «Коды». Без ОКВЭД, ОКПО и ОКТМО форма 18 в 1С:ЗУП будет неполной и, следовательно, не будет соответствовать требованиям ведомства.
Ответственные за учет. Заполните блок «Учетная политика и другие настройки — Ответственные лица», выделив должность ответственного за ВУР.
Важно: при отсутствии назначенного специалиста по ВУР система подтянет директора. Если по документам за учет отвечает другой человек, отчетность не примут.
Работа со справочником комиссариатов. Вносить данные военкоматов произвольным текстом в 1С:ЗУП нельзя. Перейдите в раздел Кадры — См. также — Военкоматы и создайте нужные элементы. Регистрационный номер компании задается в настройках предприятия по гиперссылке «Воинский учет».
Ключевые реквизиты военкомата
Заполняемый реквизит
Цель заполнения
Последствия ошибки
Полное название
Подстановка в официальные бланки и справки
При сокращениях военкомат отклонит документы
Код структуры
Нужен для идентификации при выгрузке
Без него автовыгрузка сведений даст сбой
Адресные данные
Выбираются строго по ФИАС
При произвольном вводе сбивается сортировка сотрудников по районам
При любых трудностях с привязкой адресов или кодов эксперты Scloud помогут оперативно внести данные в справочники без рисков для выгрузки.
С занесением этих параметров базовый регистр сведений полностью готов. Теперь система позволяет без проблем выгружать необходимые документов. Если есть вопросы по воинскому или кадровому учету в 1С, специалисты Scloud проанализируют настройки вашей программы и подскажут оптимальные решения.
Выгрузка документов для военкомата: приказ, план и форма 18 в 1С ЗУП
Когда базовые параметры и реестры заполнены, остается только выгрузить готовые формы. Программа оперативно соберет данные по предприятию и выдаст печатные бланки. Ниже — краткий порядок действий для бухгалтера.
Подготовка приказа и плана работы. Приказ об организации учета и План работы выгружаются из реквизитов организации по ссылке «Воинский учет» (Настройка — Предприятие).
В Приказе: убедитесь, что в форме указаны данные временного заместителя ответственного за ВУР.
В Плане работы: изучите даты мероприятий. При необходимости отредактируйте их под регламент вашего комиссариата.
Порядок формирования формы 18. Сформируйте отчет через Кадры — Отчеты по кадрам — Воинский учет. За основу берется рекомендованный формат (письмо Минкультуры от 21.10.2015 N 344-01-39-ВА). Помните, что информация для формы 18 в 1С:ЗУП собирается из нескольких источников.
Расшифровка пунктов формы 18
№ пункта отчета
Происхождение данных в 1С
Зона контроля и частые ошибки
пп. 1–9 (Реквизиты)
Карточка юрлица
Незаполненные коды приведут к отказу в приеме
п. 10 (Численность)
Справочник работников
Включает только штатных сотрудников по основному месту. Проверьте статус воинской обязанности
пп. 11–12 (Бронь)
Раздел бронирования
Без проведения специальных документов пункт 11 останется пустым. Пункт 12 вносится вручную
пп. 13–14 (Спецданные)
Автозаполнение отсутствует
Обязательно внесите сведения вручную перед печатью
п. 15 (Допданные)
Зависит — ведется учет брони или нет
Заполняется в авторежиме только при ведении общего учета, без бронирования
Маршрутная карта бухгалтера: что делать после настройки 1С:ЗУП
Когда первичные настройки программы завершены, самое время переходить к персональному учету работников и регулярной отчетности. Чтобы быстро закрыть эти вопросы, воспользуйтесь следующими руководствами от экспертов Scloud:
Воинский учет в 1С:ЗУП: данные и форма № 10 — учимся правильно заполнять сведения на сотрудников и формировать личные карточки.
Воинский учет в 1С:ЗУП: отчеты, сверка и реестр ВУ — разбираем внутреннюю сверку и внешнюю с военкоматом, а также подготовку регулярных отчетов.
Подводя итоги
Первичная подготовка программы под требования законодательства — это главный шаг к спокойствию и порядку в воинском учете кадров. Выполнив базовый алгоритм шагов по настройке прав, реквизитов и печатных бланков, вы создали прочный фундамент для работы с ведомствами. С этого момента настройка воинского учета в 1С:ЗУП начинает работать на вас, позволяя оперативно вести персональные карточки, отслеживать движения кадров и сдавать отчеты без ошибок.
Вопросы и ответы
Привлекут ли компанию к ответственности за отсутствие приказа по ВУ, если военнообязанный всего один?
Да, комиссариат затребует комплект документов в любом случае. Приказ и план работы обязательны для всех юрлиц вне зависимости от штатной численности. Обратите внимание: ИП от этой обязанности освобождены законным образом.
По какой причине 1С подставляет директора во все печатные бланки вместо кадровика?
Это происходит из-за отсутствия специальной записи в настройках. Откройте Реквизиты организации в разделе «Настройка», найдите ссылку «Ответственные лица» и зафиксируйте там сотрудника, ведущего военно–учетную работу.
Считается ли ошибкой расхождение данных по штату в форме 18 и в налоговой/кадровой отчетности?
Нет, это не ошибка, а разница в правилах учета. Форма 18 показывает фактическое количество штатных работников с основным местом работы на выбранную дату (без внешних совместителей), тогда как среднесписочная численность рассчитывается за временной интервал.
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