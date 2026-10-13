Как настроить воинский учет в 1С:ЗУП, чтоб не получить штраф

С чего начать воинский учет в 1С:ЗУП, чтобы не бояться проверок военкомата

Цифровизация учета, реестр повесток и суровые статьи главы 21 КоАП РФ заставляют бухгалтеров и кадровиков тщательно проверять каждую цифру. Однако воинский учет в 1С:ЗУП перестает казаться сложным, если двигаться по шагам.

Уверенность в отчетах начинается с базовых параметров 1С. Когда учетная политика, карточка компании и справочник «Военкоматы» заполнены корректно, система берет рутинную работу на себя и минимизирует человеческий фактор при передаче сведений.

На заметку. Если нужно быстро свериться с правилами воинского учета (ВУ) и оценить размеры санкций за его нарушения, изучите статью экспертов Scloud «Воинский учет в 2026 году: какие сведения подать, кого уведомить и за что штрафуют».