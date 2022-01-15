АСН vs НПД: сможет ли новый налоговый режим заменить самозанятость?

В 2022 году в виде эксперимента начнет действовать новый налоговый режим — «Автоматизированная система налогообложения» (АСН или АУСН). По замыслу он должен освободить малый бизнес от страховых взносов и подачи налоговых деклараций.
Чем отличается АСН от привычной «упрощенки», и может ли он заменить режим самозанятого?
Что такое АСН
Это вариант упрощенной системы налогообложения (УСН). Особенность его в том, что расчет налога станет обязанностью ФНС.
Как именно? ИП и юридические лица на АСН освобождаются от налогового учета. Но должны хранить документы, подтверждающие факт производства товаров или услуг.
Кроме того, участников специального режима освободят от выездных проверок. Но оставят камеральные: проверка полного календарного года в течение трех месяцев.
Авторы законопроекта предполагают, что автоматизированный режим поможет микробизнесу освободить ресурсы на развитие. А еще — упростить взаимодействие с государством и легализовать доходы.
Кто может воспользоваться АСН
Новый режим, как и самозанятость, не закреплен в Налоговом кодексе. Он появится в качестве эксперимента с 1 июля 2022 года в отдельных регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан.
Его смогут применять ИП и компании:
- с численностью не более пяти человек;
- с выручкой за год до 60 миллионов рублей;
- с лимитом остаточной стоимости основных средств — 150 миллионов рублей;
- без филиалов и обособленных представительств;
- без долей участия в уставном капитале других организаций, превышающих 25% (есть исключения в подп. 12 п. 5 ст. 3).
Напомним, что даже для микропредприятий установленные лимиты: 15 человек и 120 миллионов. То есть применение АСН подойдет молодому бизнесу или очень небольшому производству товаров или услуг.
Список запрещенных видов деятельности почти тот же, что и на УСН (п. 5 ст. 3).
Как перейти на АСН
Написать в налоговый орган заявление о переходе до 31 декабря и дождаться уведомления в личном кабинете.
Новым организациям для перехода на АСН нужно подать заявление в течение 30 дней с даты регистрации.
Если не нарушать условия, то уйти добровольно можно только с нового календарного года. Однако проект запустят только в июле: возможно, к этому времени появятся новые подробности.
Что облагается налогом
- доходы — 8%;
- доходы минус расходы — 20% (минимальный 3%).
Объект налогообложения выбирает сам налогоплательщик и может менять ежегодно.
В отличии от УСН, налоговый период для АСН длится не календарный год, а месяц.
Источники подсчета налога:
- контрольно-кассовая техника;
- банк, в котором открыт расчетный счет налогоплательщика;
- личный кабинет, куда налогоплательщик вносит данные о доходах.
Как платить налог на АСН
- В течение 15 дней после окончания налогового периода инспекция уведомляет организацию о размере налога.
- Уведомление с реквизитами для перечисления денег приходит уполномоченному банку, с его счета оплачивается налог.
- Налог нужно оплатить до 25-го числа следующего месяца после окончания налогового периода (так же, как на НПД).
От теории к практике: АСН и НПД
По факту автоматизированный процесс расчета налога уже реализовали в другом режиме — НПД. Самозанятые вносят данные о доходах в личном кабинете, а налоговая рассчитывает сумму. Но может ли АСН стать привлекательнее НПД для предпринимателя?
Налоговые ставки
Самозанятые ИП платят от дохода 4 и 6%. И это одна из самых выгодных ставок для бизнеса.
Для сравнения на АУСН — 8 и 20% с «доходов» и «доходов минус расходы» соответственно (на «упрощенке» 6 и 15%).
Тогда что компенсирует высокие ставки АСН?
Условия
Самозанятый не может заниматься перепродажей товаров, быть агентом, превышать доход в 2,4 миллиона в год и иметь наемных работников. Но может привлекать подрядчиков по ГПХ.
На АСН лимит доходов существенно выше — 60 миллионов, можно нанять по трудовому договору до пяти сотрудников. При этом ограничения на виды деятельности почти те же, что и на УСН (п. 5 ст. 3).
Налоговая отчетность
ИП на НПД не обязаны предоставлять налоговую декларацию в налоговые органы. Исчислением налога занимается сама ФНС на основании чеков самозанятого.
То же самое имеет в виду и автоматизированный режим. ФНС сама будет считать налог и присылать готовые суммы к оплате. И в принципе, это главный критерий конкуренции АСН и НПД.
Но есть нюанс.
Учет доходов и расходов
Бизнес на АСН должен указывать доходы и расходы в личном кабинете. В нем будут отображаться данные ККТ и расчетного счета. Все, что не прошло через кассу или расчетный счет, нужно указывать самостоятельно.
И кому-то придется сверять данные: нет ли в подсчетах ошибок.
Кроме того, АСН не освобождает от камеральных налоговых проверок: компания должна быть готова показать документы, подтверждающая расходы и доходы.
На НПД самозанятый тратит на бухучет минимальные ресурсы: заполнение чека в приложении.
Взносы и отчисления
ИП на НПД не обязан платить взносы в ПФР, но может делать это добровольно.
В режиме АСН ИП тоже освобожден от страховых взносов: как для наемных работников, так и индивидуальных предпринимателей. Тарифы на пенсионные, медицинские выплаты, временную нетрудоспособность и материнство будут нулевые. Взносы на травматизм фиксированными — 2040 рублей в год.
Выплаты зарплаты сотрудникам проходят через банк. Он же переводит 13% НДФЛ с каждой зарплаты в налоговую. Но опять же, это не освобождает ИП или организацию от заполнения налоговых регистров по НДФЛ.
На АСН нельзя нанимать нерезидентов и тех, чей доход превышает 5 миллионов рублей. А еще — платить зарплату сотрудникам наличными.
Что выбрать: АСН или НПД
АСН мог бы взять лучшее от УСН и НПД и стать идеальным налоговым режимом: пространства для развития бизнеса больше, как в случае «упрощенки», и за налоги голова не болит. Ради этого можно «пожертвовать» высокими ставками.
Но пока все выглядит не так просто. У самозанятого отношения с налоговой упрощенные и в каком-то смысле «доверительные». А вот бизнес на АСН вряд ли останется без пристального внимания ФНС.
В итоге освобождение от налоговой отчетности превращается в «контроль доходов и расходов в личном кабинете, ведение налоговых регистров, контроль документов, подтверждающих доходы и расходы».
Говорить о замене НПД автоматизированной системой пока сложно: между ними больше различий, чем сходства. Выбор будет зависеть от того, какие планы у предпринимателя на будущее:
- Работать на себя, без наемных по трудовому договору сотрудников, получать прибыль до 2,4 миллиона в год и максимально освободиться от налоговой отчетности — НПД.
- Нанимать сотрудников, получать годовую прибыль до 200 миллионов рублей, платить налог от 1 до 15%, но самостоятельно заниматься налоговой отчетностью — УСН.
- Нанимать сотрудников, получать прибыль до 60 миллионов рублей, но платить налог от 3 до 20% за частичное освобождение от налоговой отчетности и страховых взносов — АСН.
Источник: Законопроект № 20281-8 «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Автоматизированная система налогообложения“»