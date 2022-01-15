АСН vs НПД: сможет ли новый налоговый режим заменить самозанятость?

В 2022 году в виде эксперимента начнет действовать новый налоговый режим — «Автоматизированная система налогообложения» (АСН или АУСН). По замыслу он должен освободить малый бизнес от страховых взносов и подачи налоговых деклараций.

Чем отличается АСН от привычной «упрощенки», и может ли он заменить режим самозанятого?

Что такое АСН

Это вариант упрощенной системы налогообложения (УСН). Особенность его в том, что расчет налога станет обязанностью ФНС.

Как именно? ИП и юридические лица на АСН освобождаются от налогового учета. Но должны хранить документы, подтверждающие факт производства товаров или услуг.

Кроме того, участников специального режима освободят от выездных проверок. Но оставят камеральные: проверка полного календарного года в течение трех месяцев.

Авторы законопроекта предполагают, что автоматизированный режим поможет микробизнесу освободить ресурсы на развитие. А еще — упростить взаимодействие с государством и легализовать доходы.

Кто может воспользоваться АСН

Новый режим, как и самозанятость, не закреплен в Налоговом кодексе. Он появится в качестве эксперимента с 1 июля 2022 года в отдельных регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан.

Его смогут применять ИП и компании:

с численностью не более пяти человек;

с выручкой за год до 60 миллионов рублей;

с лимитом остаточной стоимости основных средств — 150 миллионов рублей;

без филиалов и обособленных представительств;

без долей участия в уставном капитале других организаций, превышающих 25% (есть исключения в подп. 12 п. 5 ст. 3 ).

Напомним, что даже для микропредприятий установленные лимиты: 15 человек и 120 миллионов. То есть применение АСН подойдет молодому бизнесу или очень небольшому производству товаров или услуг.

Список запрещенных видов деятельности почти тот же, что и на УСН (п. 5 ст. 3).

Как перейти на АСН

Написать в налоговый орган заявление о переходе до 31 декабря и дождаться уведомления в личном кабинете.

Новым организациям для перехода на АСН нужно подать заявление в течение 30 дней с даты регистрации.

Если не нарушать условия, то уйти добровольно можно только с нового календарного года. Однако проект запустят только в июле: возможно, к этому времени появятся новые подробности.

Что облагается налогом

доходы — 8%;

доходы минус расходы — 20% (минимальный 3%).

Объект налогообложения выбирает сам налогоплательщик и может менять ежегодно.

В отличии от УСН, налоговый период для АСН длится не календарный год, а месяц.

Источники подсчета налога:

контрольно-кассовая техника;

банк, в котором открыт расчетный счет налогоплательщика;

личный кабинет, куда налогоплательщик вносит данные о доходах.

Как платить налог на АСН

В течение 15 дней после окончания налогового периода инспекция уведомляет организацию о размере налога. Уведомление с реквизитами для перечисления денег приходит уполномоченному банку, с его счета оплачивается налог. Налог нужно оплатить до 25-го числа следующего месяца после окончания налогового периода (так же, как на НПД).

От теории к практике: АСН и НПД

По факту автоматизированный процесс расчета налога уже реализовали в другом режиме — НПД. Самозанятые вносят данные о доходах в личном кабинете, а налоговая рассчитывает сумму. Но может ли АСН стать привлекательнее НПД для предпринимателя?

Налоговые ставки

Самозанятые ИП платят от дохода 4 и 6%. И это одна из самых выгодных ставок для бизнеса.

Для сравнения на АУСН — 8 и 20% с «доходов» и «доходов минус расходы» соответственно (на «упрощенке» 6 и 15%).

Тогда что компенсирует высокие ставки АСН?

Условия

Самозанятый не может заниматься перепродажей товаров, быть агентом, превышать доход в 2,4 миллиона в год и иметь наемных работников. Но может привлекать подрядчиков по ГПХ.

На АСН лимит доходов существенно выше — 60 миллионов, можно нанять по трудовому договору до пяти сотрудников. При этом ограничения на виды деятельности почти те же, что и на УСН (п. 5 ст. 3).

Налоговая отчетность

ИП на НПД не обязаны предоставлять налоговую декларацию в налоговые органы. Исчислением налога занимается сама ФНС на основании чеков самозанятого.

То же самое имеет в виду и автоматизированный режим. ФНС сама будет считать налог и присылать готовые суммы к оплате. И в принципе, это главный критерий конкуренции АСН и НПД.

Но есть нюанс.

Учет доходов и расходов

Бизнес на АСН должен указывать доходы и расходы в личном кабинете. В нем будут отображаться данные ККТ и расчетного счета. Все, что не прошло через кассу или расчетный счет, нужно указывать самостоятельно.

И кому-то придется сверять данные: нет ли в подсчетах ошибок.

Кроме того, АСН не освобождает от камеральных налоговых проверок: компания должна быть готова показать документы, подтверждающая расходы и доходы.

На НПД самозанятый тратит на бухучет минимальные ресурсы: заполнение чека в приложении.

Взносы и отчисления

ИП на НПД не обязан платить взносы в ПФР, но может делать это добровольно.

В режиме АСН ИП тоже освобожден от страховых взносов: как для наемных работников, так и индивидуальных предпринимателей. Тарифы на пенсионные, медицинские выплаты, временную нетрудоспособность и материнство будут нулевые. Взносы на травматизм фиксированными — 2040 рублей в год.

Выплаты зарплаты сотрудникам проходят через банк. Он же переводит 13% НДФЛ с каждой зарплаты в налоговую. Но опять же, это не освобождает ИП или организацию от заполнения налоговых регистров по НДФЛ.

На АСН нельзя нанимать нерезидентов и тех, чей доход превышает 5 миллионов рублей. А еще — платить зарплату сотрудникам наличными.

Что выбрать: АСН или НПД

АСН мог бы взять лучшее от УСН и НПД и стать идеальным налоговым режимом: пространства для развития бизнеса больше, как в случае «упрощенки», и за налоги голова не болит. Ради этого можно «пожертвовать» высокими ставками.

Но пока все выглядит не так просто. У самозанятого отношения с налоговой упрощенные и в каком-то смысле «доверительные». А вот бизнес на АСН вряд ли останется без пристального внимания ФНС.

В итоге освобождение от налоговой отчетности превращается в «контроль доходов и расходов в личном кабинете, ведение налоговых регистров, контроль документов, подтверждающих доходы и расходы».

Говорить о замене НПД автоматизированной системой пока сложно: между ними больше различий, чем сходства. Выбор будет зависеть от того, какие планы у предпринимателя на будущее:

Работать на себя, без наемных по трудовому договору сотрудников, получать прибыль до 2,4 миллиона в год и максимально освободиться от налоговой отчетности — НПД.

Нанимать сотрудников, получать годовую прибыль до 200 миллионов рублей, платить налог от 1 до 15%, но самостоятельно заниматься налоговой отчетностью — УСН.

Нанимать сотрудников, получать прибыль до 60 миллионов рублей, но платить налог от 3 до 20% за частичное освобождение от налоговой отчетности и страховых взносов — АСН.

Источник: Законопроект № 20281-8 «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Автоматизированная система налогообложения“»