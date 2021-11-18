⚡⚡⚡ Проект с новым режимом АУСН уже в Думе

Скоро появится закон о новом налоговом режиме. В Госдуму только что внесли законопроект Правительства об АУСН.
Это законопроект № 20281-8 — о введении специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения».
В первоначальном варианте проекта, который гулял по интернету, система называлась «Автоматизированная система налогообложения» (АСН). А АУСН — это ее окончательное название.
Система будет применяться в следующих регионах:
- Москва;
- Московская область;
- Калужская область;
- Татарстан.
Период проведения эксперимента — с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года.
Переход на новый режим добровольный. Применять АУСН может малый бизнес с численностью до 5 человек, доходами до 60 млн рублей.
Налоговый период по АСН — месяц.
Ставки:
- 8 % при АСН «доходы»;
- 20 % при АСН «доходы минус расходы»;
- 3 % — минимальный налог при АСН «доходы минус расходы».
Налог будет считать ФНС по сведениям, которые поступят через:
- ККТ;
- уполномоченные банки;
- Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.
Взносы с зарплат работников будут по тарифам 0 %. Фиксированные взносы ИП тоже нулевые.