⚡⚡⚡ Проект с новым режимом АУСН уже в Думе

Скоро появится закон о новом налоговом режиме. В Госдуму только что внесли законопроект Правительства об АУСН.

Это законопроект № 20281-8 — о введении специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения».

В первоначальном варианте проекта, который гулял по интернету, система называлась «Автоматизированная система налогообложения» (АСН). А АУСН — это ее окончательное название.

Система будет применяться в следующих регионах: Москва;

Московская область;

Калужская область;

Татарстан.

Период проведения эксперимента — с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года.

Переход на новый режим добровольный. Применять АУСН может малый бизнес с численностью до 5 человек, доходами до 60 млн рублей.

Налоговый период по АСН — месяц.

Ставки: 8 % при АСН «доходы»;

20 % при АСН «доходы минус расходы»;

3 % — минимальный налог при АСН «доходы минус расходы».

Налог будет считать ФНС по сведениям, которые поступят через:

ККТ;

уполномоченные банки;

Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Взносы с зарплат работников будут по тарифам 0 %. Фиксированные взносы ИП тоже нулевые.