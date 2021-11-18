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⚡⚡⚡ Проект с новым режимом АУСН уже в Думе

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Рубрика УСН
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Скоро появится закон о новом налоговом режиме. В Госдуму только что внесли законопроект Правительства об АУСН.

Это законопроект № 20281-8 — о введении специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения».

В первоначальном варианте проекта, который гулял по интернету, система называлась «Автоматизированная система налогообложения» (АСН). А АУСН — это ее окончательное название.

Система будет применяться в следующих регионах:

  • Москва;
  • Московская область;
  • Калужская область;
  • Татарстан.

Период проведения эксперимента — с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года.

Переход на новый режим добровольный. Применять АУСН может малый бизнес с численностью до 5 человек, доходами до 60 млн рублей.

Налоговый период по АСН — месяц.

Ставки:

  • 8 % при АСН «доходы»;
  • 20 % при АСН «доходы минус расходы»;
  • 3 % — минимальный налог при АСН «доходы минус расходы».

Налог будет считать ФНС по сведениям, которые поступят через:

  • ККТ;
  • уполномоченные банки;
  • Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Взносы с зарплат работников будут по тарифам 0 %. Фиксированные взносы ИП тоже нулевые.

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