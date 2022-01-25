Налоговые проверки заказывали? О подмене трудовых отношений с самозанятым

С 2021 года ФНС пристально следит за взаимоотношениями бизнеса и самозанятого. Главная причина в подмене трудовых отношений гражданско-правовым договором.

Подробнее о проверках и штрафах — в конце статьи. Но лучше предупредить, чем лечить.

Мы не будем рассказывать страшилки о налоговой, которая приходит и забирает непослушных предпринимателей. Но дадим несколько простых правил, чтобы ночью спать спокойно.

Часть первая, в которой предприниматель нанимает исполнителя

Олега позвали работать водителем в строительную компанию ООО «Тюльпан». Год назад он работал там штатным сотрудником в должности курьера. Поэтому и согласился: место проверенное.

Руководитель компании подумал, что не хочет увеличивать официальный штат и платить налоги за сотрудника. Поэтому предложил Олегу оформить самозанятость и заключить договор ГПХ.

Требовать от физлица оформления самозанятости нельзя, решение он должен принять добровольно. Тем более если это бывший сотрудник: самозанятый, который работал по трудовому договору в штате компании, не может заключить договор ГПХ с этим же заказчиком. Для этого должно пройти не менее двух лет после увольнения (ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 422-Ф3).

А налоговая «экономия» на сотруднике официально называется «необоснованной налоговой выгодой» (ст. 54.1 НК).

Часть вторая, в которой самозанятый становится «запасным» сотрудником

Начальник сразу обозначил, что водители в компании есть. Основные обязанности Олега — подменять тех, кто заболел, экстренно выезжать на объекты и выполнять срочные поручения.

Такие обязанности могут быть у сотрудника на трудовом договоре, но не у самозанятого. Распределять участников НПД по объектам или маршрутам, исходя из производственной необходимости, нельзя.

Часть третья, в которой самозанятому назначают график работы

Олегу объявили, что его рабочий день длится с 9 до 18. В начале каждого дня ему дают поручения, а вечером он должен отчитываться о проделанной работе.

Самозанятый определяет график и количество рабочих часов самостоятельно.

Он работает на результат, критерии и сроки которого прописаны в договоре. А вот как самозанятый будет это делать — заказчика не должно беспокоить.

Часть четвертая, в котором самозанятому обустроили рабочее место

Самозанятому Олегу заботливо предоставили рабочий автомобиль, униформу, инструменты и комнату отдыха в офисе. Его все устраивает, а вот налоговой это не понравится.

Самозанятый предприниматель продает услуги и товары, сделанные на собственном оборудовании и технике. Предоставлять такому исполнителю, например, компьютер или станок заказчик не должен.

Часть пятая, когда пришло время оплаты услуг самозанятого — вишенка на торте

Олегу сразу сказали, что его зарплата — 45 000 рублей, которая будет «падать» на карту каждые полмесяца. За качественную работу, выполненную раньше срока, дадут премию.

Самозанятые оговаривают и прописывают в договоре стоимость одной единицы товара или услуг. Фиксированный оклад самозанятому — первый признак подмены трудовых отношений для налоговой.

Сколько стоит подмена трудовых отношений с самозанятым?

Если налоговая заподозрит компанию в подмене трудовых отношений с самозанятым, то организует проверку: сверит условия договора, обязанности и график со штатными; побеседует с самим самозанятым.

Сколько придется заплатить за «лжесамозанятого»:

НДФЛ в размере 13%, пенсионные, больничные и медицинские взносы в размере 30% с каждого гонорара самозанятому;

штраф 40% от суммы неуплаченных налогов;

административный штраф для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для предпринимателей — от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей (Статья 5.27 КоАП).

Помимо материального ущерба, есть и этическая сторона вопроса. Нанимая сотрудника под видом самозанятости, работодатель обманывает его. Участник НПД выполняет функции трудового договора, но при этом лишается всех положенных ему благ: оплачиваемого больничного, отпуска и пенсионного стажа. А карму нужно беречь.

Будьте внимательны и не путайте трудовые отношения с услугами самозанятого.

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