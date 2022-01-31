Осадочек остался: как самозанятые обманывают заказчиков

Мы много говорим о том, как работодатели используют самозанятых в качестве штатных сотрудников. Но жертвой может стать и сам заказчик. Самозанятые тоже нарушают договор и пытаются обойти закон. Не всегда умышленно, но в любом случае убыточно для заказчика.

Рассказываем, куда бежать и кому жаловаться, если самозанятый исполнитель нарушает договоренности.

Мы исходим из того, что заказчик — товарищ ответственный и подписывает с самозанятым исполнителем договор ГПХ.

Самозанятый не выполнил работу в срок

В договоре указаны сроки работы, но исполнитель уже третий раз переносит день сдачи.

Что делать?

Если самозанятый нарушает договор и на мирные переговоры не идет, то заказчик может обратиться к Гражданскому кодексу. Несоблюдение сроков относится к «ненадлежащему исполнению договора».

Согласно ГК заказчик может требовать:

Неустойку.

Она складывается из штрафа и пени. А ее размер определяется договором или законом. Первый вариант лучше: так заказчик потратит меньше времени на разбирательства.

Возмещение убытков.

К этому относятся как реальный ущерб, так и упущенная выгода (доход заказчика, который он не получил из-за действий самозанятого).

Но в обоих случаях потери нужно доказать: акты оценки повреждений, смета на затраты восстановления и прочее (методика оценки ущерба можно посмотреть в приложении к Письму Госарбитража СССР от 28.12.1990 № С-12/НА-225).

ИП на НПД

Если исполнитель — самозанятый ИП, то взаимоотношения с заказчиком регулируются не только гражданским кодексом, но и «Законом о защите прав потребителя».

Правовая основа в этом случае — статья 28. Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг).

Заказчик может:

назначить исполнителю новый срок;

найти другого исполнителя и запросить возмещение ущерба от текущего;

потребовать скидку;

отказаться от исполнения и попросить возместить убытки.

Сколько должен заплатить исполнитель за «просрочку»: 3% от оплаты за час или день;

всю сумму заказа, если в договоре не указана оплата за час или день.

Если самозанятый докажет, что это не его вина (землетрясение или государственный переворот), то от обвинений заказчика освобождается.

Самозанятый взял предоплату и исчез

Самозанятый и заказчик заключили договор, в котором упоминается предоплата. Исполнитель выполнил треть работы, получил деньги и перестал отвечать на звонки.

Подобные ситуации регулирует все тот же Гражданский кодекс. И кроме выше описанной неустойки заказчик может требовать:

Проценты за всю сумму, которой исполнитель пользовался незаконно (статья 395 ГК РФ) .

Размер этих процентов определяется ключевой ставкой ЦБ. Но если в самом договоре для этого нарушения предусмотрена неустойка, то дополнительно взять проценты не получится.

Самозанятый выполнил работу плохо

Бывает, что исполнитель вроде выполнил работу в срок и в нужном объеме, но качество так себе. Тогда заказчик может запросить:

Безвозмездное устранение за счет подрядчика, соразмерное уменьшение оплаты или возмещение расходов на устранение.

Подробнее об ответственности исполнителя в статье 723 ГК.

Самозанятый выполнил работу и получил деньги, но не выдал чек

Чек от самозанятого — это обязательный документ для компании-заказчика, который нельзя ничем заменить. Он становится подтверждением расходов и снижает базу налогообложения.

Если самозанятый отказывается высылать чек, то заказчик может:

Подать жалобу в налоговую службу.

ФНС проверит исполнителя и потребует выслать документ. А за уклонение от налогов самозанятому начислят штраф — 20% от суммы платежа.

Сервис Сам.Бизнес автоматически проверяет исполнителей, формирует чеки и следит за выплатой налогов самозанятыми.

Самозанятый выдал чек, а потом аннулировал его

Участники НПД иногда формируют и высылают чек, а после аннулируют его. В этом случае есть две законные причины: возврат денег заказчику или неправильно указанная информация.

Но иногда все прозаичнее: самозанятый аннулирует чек, чтобы не платить налог. В этом случае ФНС разрешила заказчикам признавать сумму в качестве расходов организации. То есть ответственность за правонарушение лежит на исполнителе и заказчика не касается.

Самозанятый — не самозанятый

Исполнитель утверждает, что он участник НПД, и даже подписывает договор с заказчиком. А потом к компании приходит налоговая и сообщает, что та должна заплатить НДФЛ, страховые взносы и штрафы за договор с физическим лицом.

статус самозанятого по ИНН. Как предотвратить? Проверить

Для этого нужно запросить у исполнителя справку о самозанятости, где указан его ИНН. Если исполнитель — участник НПД, то сервис ФНС это подтвердит.

Проверить исполнителя стоит как перед заключением договора, так и перед каждой выплатой. Например, самозанятый может неумышленно потерять свой статус, превысив годовой лимит в 2,4 млн рублей.