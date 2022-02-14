Как ФНС находит бизнес в интернете

Найти нелегальный бизнес сейчас просто: спасибо соцсетям и многочисленным онлайн-сервисам, где можно подать жалобу за несколько минут.

По статистике 2021 года каждый десятый предприниматель не регистрирует бизнес. Государству это невыгодно. Поэтому появляются новые налоговые режимы, которые должны вывести из тени «нелегалов». В 2019 году это был режим НПД, в 2022 начнет действовать экспериментальный АУСН .

Вместе с совершенствованием налоговых режимов ФНС улучшает методы проверки. Логика такая: «Мы вам сниженные ставки и автоматизацию — вы нам белый бизнес». А те, кто играет против правил, получают штрафные очки.

Мы выяснили, как именно ФНС находит предпринимателей в интернете.

Незаконное предпринимательство

Это когда человек что-то продает и регулярно получает с этого доход, но государству об этом не рассказывает (нет регистрации, лицензии или аккредитации).

Даже если он платит налог, но без регистрации — такой же нарушитель.

В 2019 году инспекторы проверили 55% предпринимателей. У каждого третьего нашли нарушения, большинство получили штрафы.

Группы риска

Кто чаще всего интересует налоговую:

строители, перевозчики, сантехники;

кондитеры, парикмахеры, мастера маникюра, массажисты;

арендодатели;

те, кто перепродает товары.

Что выдает бизнес в сети

Сайт или страница в соцсетях, в которой есть: явное описанием вроде «установка окон» или «конфеты на заказ»;

большое количество подписчиков;

товары или услуги: их фотографии и описания, отзывы;

прайс-лист товаров или услуг;

номер телефона, по которому можно сделать заказ или оплатить его.

Соцсети могут рассказать и другие пикантные подробности. Например, фото в дорогих ресторанах, новый «мерседес» или отдых на Шри-Ланке. Если человек покупает что-то дорогое, а его задекларированные доходы сильно меньше — появляются вопросы.

Жалобы от клиентов

Это еще один триггер для проверки. Нет ничего страшнее разгневанного и обиженного покупателя. Он напишет злой комментарий, оставит отзыв на всех возможных сервисах и пойдет дальше: пожалуется в инстанции.

Это может быть налоговая, полиция или Роспотребнадзор, которые первым делом проверят статус предпринимателя.

Если вам кажется, что налоговой нет дела, кто там печет дома кексики, то вот реальный случай. ИФНС по Тверской области нашла через соцсети кондитера и провела закупку продукции. В результате предпринимателю пришлось подать декларации о доходах за два налоговых периода.

Это вообще законно?

Если сотрудник налоговой под видом покупателя приходит к предпринимателю, то паниковать рано. Рейд или контрольная закупка налоговым кодексом не закреплена. Инспекторы не могут требовать на этом этапе деклараций.

Но могут пригласить в ИФНС, чтобы предприниматель объяснил, «где деньги, Лебовски».

Игнорировать приглашение не стоит: за неявку начислят штраф.

На встрече сотрудник предоставит доказательства и попросит подать декларацию 3-НДФЛ за предыдущие годы, заплатить 13% НДФЛ, а иногда и 20% НДС.

На что еще обратят внимание

1. Банковские счета.

Движения по счетув зоне доступа налоговой, а еще банков и Росфинмониторинга. Характер операций определить несложно: частота платежей, их назначение, подозрительные изменения. Налоговая попросит выписку у банка и будет внимательна скорее не к суммам, а характеру транзакций.

2. Имущество.

Недвижимостьв количестве больше одной штуки, с которой не декларируются доходы, — повод для подозрений о сдаче жилья в аренду. К тому же для недвижимости и автомобилейнужна государственная регистрацией сделки.

Если у предпринимателя спросят об источнике денег, а тот не сможет объяснить, то Росреестр может отказать в регистрации. Многие ссылаются на подарки от мужа или мамы. Но их доходы тоже могут проверить.

Если вину доказали

Чаще всего предприниматели отделываются административным штрафом, реже — налоговыми начислениями, до уголовной ответственности дело обычно не доходит:

Административная : штраф от 500 до 2500 рублей (ст. 14.1 КоАП).

Налоговая : выплата налогов по максимальной ставке и НДС, штраф 10% от дохода ( но не меньше 40 тыс. рублей ), штраф до 40% от суммы неуплаченных налогов и страховых взносов (ст. 116 и ст. 122 НК).

но не меньше 40 тыс. рублей Уголовная : если гражданам или государству нанесен ущерб от 3 млн рублей, то штраф до 300 тыс. рублей или доход за период двух лет. Если от 12 млн рублей, то штраф до 500 тыс. рублей, лишение свободы до 5 лет (ст. 171 УК).

Как быть?

Мотивацию «нелегальных» предпринимателей можно объяснить: экономия на налогах, на взаимодействии с государством, отчетности и прочем. Но что хуже: добровольно «представиться» государству или нервничать, что следующий покупатель может оказаться инспектором?