Как ФНС находит бизнес в интернете

Найти нелегальный бизнес сейчас просто: спасибо соцсетям и многочисленным онлайн-сервисам, где можно подать жалобу за несколько минут.
Вместе с совершенствованием налоговых режимов ФНС улучшает методы проверки. Логика такая: «Мы вам сниженные ставки и автоматизацию — вы нам белый бизнес». А те, кто играет против правил, получают штрафные очки.
Мы выяснили, как именно ФНС находит предпринимателей в интернете.
Незаконное предпринимательство
Это когда человек что-то продает и регулярно получает с этого доход, но государству об этом не рассказывает (нет регистрации, лицензии или аккредитации).
Даже если он платит налог, но без регистрации — такой же нарушитель.
В 2019 году инспекторы проверили 55% предпринимателей. У каждого третьего нашли нарушения, большинство получили штрафы.
Группы риска
Кто чаще всего интересует налоговую:
- строители, перевозчики, сантехники;
- кондитеры, парикмахеры, мастера маникюра, массажисты;
- арендодатели;
- те, кто перепродает товары.
Что выдает бизнес в сети
Сайт или страница в соцсетях, в которой есть:
- явное описанием вроде «установка окон» или «конфеты на заказ»;
- большое количество подписчиков;
- товары или услуги: их фотографии и описания, отзывы;
- прайс-лист товаров или услуг;
- номер телефона, по которому можно сделать заказ или оплатить его.
Соцсети могут рассказать и другие пикантные подробности. Например, фото в дорогих ресторанах, новый «мерседес» или отдых на Шри-Ланке. Если человек покупает что-то дорогое, а его задекларированные доходы сильно меньше — появляются вопросы.
Жалобы от клиентов
Это еще один триггер для проверки. Нет ничего страшнее разгневанного и обиженного покупателя. Он напишет злой комментарий, оставит отзыв на всех возможных сервисах и пойдет дальше: пожалуется в инстанции.
Это может быть налоговая, полиция или Роспотребнадзор, которые первым делом проверят статус предпринимателя.
Это вообще законно?
Если сотрудник налоговой под видом покупателя приходит к предпринимателю, то паниковать рано. Рейд или контрольная закупка налоговым кодексом не закреплена. Инспекторы не могут требовать на этом этапе деклараций.
Но могут пригласить в ИФНС, чтобы предприниматель объяснил, «где деньги, Лебовски».
Игнорировать приглашение не стоит: за неявку начислят штраф.
На встрече сотрудник предоставит доказательства и попросит подать декларацию 3-НДФЛ за предыдущие годы, заплатить 13% НДФЛ, а иногда и 20% НДС.
На что еще обратят внимание
1. Банковские счета.
Движения по счетув зоне доступа налоговой, а еще банков и Росфинмониторинга. Характер операций определить несложно: частота платежей, их назначение, подозрительные изменения. Налоговая попросит выписку у банка и будет внимательна скорее не к суммам, а характеру транзакций.
2. Имущество.
Недвижимостьв количестве больше одной штуки, с которой не декларируются доходы, — повод для подозрений о сдаче жилья в аренду. К тому же для недвижимости и автомобилейнужна государственная регистрацией сделки.
Если у предпринимателя спросят об источнике денег, а тот не сможет объяснить, то Росреестр может отказать в регистрации. Многие ссылаются на подарки от мужа или мамы. Но их доходы тоже могут проверить.
Если вину доказали
Чаще всего предприниматели отделываются административным штрафом, реже — налоговыми начислениями, до уголовной ответственности дело обычно не доходит:
- Административная: штраф от 500 до 2500 рублей (ст. 14.1 КоАП).
- Налоговая: выплата налогов по максимальной ставке и НДС, штраф 10% от дохода (но не меньше 40 тыс. рублей), штраф до 40% от суммы неуплаченных налогов и страховых взносов (ст. 116 и ст. 122 НК).
- Уголовная: если гражданам или государству нанесен ущерб от 3 млн рублей, то штраф до 300 тыс. рублей или доход за период двух лет. Если от 12 млн рублей, то штраф до 500 тыс. рублей, лишение свободы до 5 лет (ст. 171 УК).
Как быть?
Мотивацию «нелегальных» предпринимателей можно объяснить: экономия на налогах, на взаимодействии с государством, отчетности и прочем. Но что хуже: добровольно «представиться» государству или нервничать, что следующий покупатель может оказаться инспектором?
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