Никогда такого не было, и вот опять: что делать предпринимателям

В кризис привычные стратегии для бизнеса не работают. Приходится переобуваться в исследователя и авантюриста. Собрали для вас памятку о том, что делать предпринимателям прямо сейчас.

Анализировать

Как снаружи, так и внутри. Посмотрите по-новому на источники выручки, сегментацию продукции, поставщиков. Обратите внимание на конкурентов: что происходит с их ассортиментом и почему.

В кризис важно сверять цифры каждую неделю и быть готовым к быстрым трансформациям.

Повышение ключевой ставки ЦБ уже повлияло на предпринимателей: многие жалуются на высокие цены как импортных, так и отечественных поставщиков. Совладелица кафе «АндерСон» рассказала BBC, что цены на некоторые продукты выросли в три раза.

Возможно, это лучший момент, чтобы закупить оборудование и расходные материалы, по которым прогнозируется дефицит, просчитать риск потери ключевых поставщиков и их замену.

Сокращать

Расходы, от которых можно отказаться и при этом не нанести вреда, зависят от типа и размера бизнеса. Но можно выделить общие рекомендации:

сократить траты на аренду помещений и ремонт;

отказаться от больших покупок;

не брать кредиты и микрозаймы;

отказаться от малоэффективных трат;

проанализировать сотрудников и контрагентов:

выделить проекты и задачи, без которых сейчас не обойтись, и отсечь остальное. В зависимости от результатов оставить критически важных работников, подготовить для них новую стратегию и мотивацию.

Во время пандемии многие кафе стали работать на доставку. Официантов и менеджеров переквалифицировали в курьеров: это помогло сохранить часть дохода и выжить.

Перераспределять ресурсы

Подумать над тем, как переставить силы в бизнесе для его же благополучия. Что это может быть:

многозадачность: использование нескольких каналов продаж, расширение продуктовой линейки, дополнительные услуги;

адаптация под новые потребности;

В 2020 онлайн-сервисы предложили своим пользователям месяц бесплатной подписки: в итоге их клиентская база увеличилась в разы, сохранилась лояльность.

перепрофилирование: найти свой главный ресурс и подумать, есть ли на рынке подходящие новые ниши.

Генеральный директор «Теремка» рассказал, что в кризис 2020 года закрылась половина сети кафе. Тогда они решили попробовать новый формат — киоски с едой на вынос.

Подумать о клиентах

В кризис люди теряют работу, деньги, а их потребительский аппетит снижается. Важно чутко реагировать на изменения в потребностях: готовы ли они платить столько же за услуги или им нужно что-то другое.

Когда у доставки «Дашины пирожки» годовой оборот упал до нуля, они придумали проект «Накорми врача». Людям в то время было важно чувствовать себя полезным, поэтому подписчики в соцсетях стали жертвовать на обеды волонтерам и врачам.

Изменить маркетинговую стратегию

Этот пункт вытекает из предыдущего. Если не поменять способ коммуникации с клиентом через рекламу, можно его потерять. Шутки и развлекательный контент не всегда уместны и могут вызвать шквал негатива. Исходя из анализа целевой аудитории, нужно нащупать правильный тон и вводить его осторожно.

Маркетологи не советуют судорожно перегонять аудиторию из одних соцсетей в другие, временные блокировки Instagram и Facebook скорее всего останутся временными. Но заранее подумать над развитием русских социальных сетей — хорошая идея.

Импровизировать

Адаптивный интеллект — это навык, который позволяет выживать и приспосабливаться в новых условиях. Его суть в том, чтобы каждый раз выходить из привычных паттернов поведения и пробовать новое (ориентироваться на местности без навигатора, заводить новые привычки и знакомства и т. д.).

В кризис выживают не сильнейшие, а готовые к переменам. Это этап, когда предприниматель должен постоянно учиться и быть начеку. Даже если какие-то идеи казались в сытые времена абсурдом, сейчас могут сработать.