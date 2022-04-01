Как фрилансеру работать с иностранцами: конвертация валюты и новые ограничения

Где найти заказчика?

Если вы не работаете с постоянными заказчиками, то самый популярный способ найти работу — международные биржи. На них компании размещают заказы на дизайн, тексты, иллюстрации, а также вакансии по сотням специальностей.

Крупнейшая фриланс-биржа Upwork с 18 марта перестала работать с российскими пользователями: вы не сможете зарегистрировать новый аккаунт или создать новый контракт. Старые контракты нужно завершить до 1 мая 2022 года.

Для россиян заграницей Upwork будет работать, для этого нужно открыть зарубежный счет и показать техподдержке договор аренды либо счет на оплату коммунальных услуг на ваше имя.

Другие фриланс-биржи продолжают работать в России, перечислим несколько популярных (по данным TechRadar.com, февраль 2022) .

Старейшая и одна из крупнейших бирж фриланса. Миллионы вакансий, в том числе для русскоязычных пользователей. Есть фильтры по проектам: с фиксированной ценой, почасовой оплатой, поиском по навыкам или языкам.

Биржа для топовых специалистов: жесткий входной фильтр и высокооплачиваемые позиции (здесь находят сотрудников Microsoft и Bridgestone). Заказчики преимущественно из стран Европы и США.

Еще одна крупная фриланс-биржа, 800 тысяч работодателей. Активные категории — «Программирование и разработка» и «Дизайн и искусство».

С 1 марта 2022 года, в соответствии с указом Президента № 79-У, все резиденты РФ (в том числе физические лица) не вправе использовать электронные средства платежа и электронные кошельки без открытия счета. Причем не только для расчетов, но и в личных целях.

Комментарий Татьяны Зозули, налогового эксперта и автора книги «Самозанятый — 2021: полёт нормальный!»:

«Каждый платеж в валюте, особенно из обозначенных недружественными стран, будет под пристальным вниманием службы валютного контроля банка, в котором открыт счет. Не исключено, что потребуются пояснения о происхождении денег и договор. Под контролем даже расчеты с родственниками и „переброс“ денег между своими счетами».

Важно: до 9 сентября 2022 года деньги, полученные переводом из иностранного банка и с электронных кошельков, российские банки выдают наличными исключительно в рублях (по курсу банка, но не меньше суммы, рассчитанной по курсу ЦБ на день выплаты).

Какая форма сотрудничества вам подойдет: ИП, самозанятость или физлицо?

У каждого из статусов есть плюсы и минусы. Чтобы выбрать наиболее выгодный режим налогообложения, нужно ответить на четыре вопроса:

Какой вид (или виды) предпринимательской деятельности вы будете заниматься?

Например, самозанятый в отличие от ИП не может перепродавать чужие товары.

С кем вы будете работать: с физическими или юридическими лицами?

Какую вы ожидаете величину годового дохода (по каждому виду деятельности)?

Доход самозанятого не может превышать 2,4 млн рублей в год.

Достаточно ли у вас ресурсов для работы одному?

ИП может нанять сотрудников по трудовому договору и создать что-то вроде агентства со штатом специалистов. А вот самозанятый — только подрядчиков для проектной работы.

Комментарий эксперта:

«С точки зрения налогообложения работа физического лица в статусе самозанятого с любыми заказчиками, в том числе иностранцами, имеет ряд преимуществ:

простая регистрация бизнеса;

удобный сервис для работы;

отсутствие отчетности, минимальная налоговая нагрузка;

не требуется онлайн-касса;

упрощенное администрирование;

комфортный режим работы на себя, который можно совмещать с основной работой по трудовому договору ».

Как правильно составить договор

Валютный контроль предъявляет особые требования к параметрам документов: важно указать полные названия обеих сторон, их правовые формы, адрес регистрации и точные банковские реквизиты.

Четко пропишите условия контракта: кто, кому, за что, в какие сроки, в какой валюте и на каких условиях платит. Стороны должны указать, кем и когда будут оказаны услуги и в какой форме будут принимать результаты.

В договоре должно быть закреплено:

Стоимость услуг в валюте.

Сторона, которая оплачивает комиссию банка за межграничный перевод.

Порядок признания событий и обстоятельств форс-мажором; действия, права и обязательства сторон при его наступлении.

Способ оплаты и порядок расчетов.

Как получить заработок в валюте (и избежать штрафов)

Способ 1. Расчеты в российской платежной системе (СПФС)

Внутри России банки осуществляют расчеты через СПФС — российский аналог SWIFT. К этой системе подключено очень мало иностранных банков, и она не интегрирована с платежными системами многих стран.

К СПФС подключились банки Беларуси, некоторые банки в Киргизии, единицы в Армении, Казахстане, Таджикистане, Турции и на Кубе. Если ваш контрагент из перечисленных стран, задача упрощается. В этом случае нужно найти банк, работающий с российской платежной системой.

Комментарий эксперта:

«Эксперты размышляют о включении в схему расчета посредника из перечисленных стран, интегрированных в российскую платежную систему. Но пока посредническая схема не проработана, и ее надежность не бесспорна».

Способ 2. Кобейджинговая карта МИР-UnionPay

Карты национальной платежной системы Китая принимают в 180 странах мира. Ее можно оформить в 11 российских банках. В Россельхозбанке МИР-UnionPay можно оформить в рублях, долларах или евро.

Способ 3. Российские «дочки» иностранных банков

Это «Юникредит», «Ситибанк», «Росбанк», «Райффайзенбанк» и другие. На сегодня это один из самых удачных вариантов получения денег из-за рубежа. Но нельзя исключать, что некоторые иностранные банки в любой момент могут приостановить работу в России.

Валютный контроль: что важно знать

С марта 2022 года у всех российских резидентов при совершении валютных операций появились новые ограничения и обязанности. За их неисполнение могут привлечь к ответственности.

Запрещено:

выдавать займы иностранным гражданам и компаниям;

перечислять денежные средства на свой счет за пределами РФ;

использовать электронные средства платежа без открытия счета и электронные кошельки не только для расчетов, но и в личных целях.

Комментарий эксперта:

«Любой государственный или коммерческий банк — агент валютного контроля. В каждом конкретном банке свои требования финансового мониторинга и подходы к контрольным процедурам. Статус самозанятого не остановит банковский контроль запросить документы, подтверждающие законность валютных операций. К этому надо быть готовым».

Продажа 80% валюты

Резиденты России (в том числе ИП, юрлица, и самозанятые) теперь обязаны конвертировать (продавать) в рубли 80% экспортной выручки в валюте.

Под требование попадает выручка любого размера от продажи товаров, оказанию услуг, выполнению работ и так далее.

Срок конвертации экспортной выручки — до трех рабочих дней с даты зачисления. Продажа валюты проводится по курсу банка, действующему на момент исполнения операции (конвертации).

Важно: требование задним числом распространяется на валютную выручку за первые два месяца 2022 года (с 1 января по 28 февраля).

Комментарий эксперта:

«Процедура обязательной продажи валютной выручки не сложная. Форму распоряжения и порядок действий разъяснит банк, в котором самозанятым открыт счет. Всем, кто работает с зарубежными компаниями, важно следить за изменениями в валютном регулировании. Ситуация может измениться неожиданно и стремительно».