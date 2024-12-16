Как отразить в учете сотрудничество с самозанятыми: памятка для бухгалтера 

Стоимость купленных у самозанятых ценностей учитывают как запасы или основные средства, а оплату за работы или услуги — на счетах затрат в зависимости от того, что именно, для какого производства или какого структурного подразделения компании, сделал исполнитель.

ведут на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» или на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», а не на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

принципиально ничем не отличается от учета сотрудничества с другими поставщиками;

Сотрудничество с самозанятыми строят на основании гражданско-правовых договоров . Поэтому учет расчетов с плательщиками НПД:

Основные операции при прямом сотрудничестве и соответствующие им проводки:

Операция Проводка Самозанятый оказал услуг, выполнил работы Дт 26 (20, 25, 41, 44) Кт 60 (76) Самозанятый продал собственноручно изготовленный товар Дт 08 (10, 44) Кт 60 (76) Компания расплатилась с исполнителем на НПД наличными деньгами из кассы Дт 76 (60) Кт 50 Компания перечислила вознаграждение самозанятому на банковский счет Дт 76 (60) Кт 51

Самозанятые не обязаны оформлять товарную накладную или акт об оказании услуг (выполнении работ), но наличие этих документов подтвердит, что:

товар получен;

услуги оказаны/работы выполнены;

их качество удовлетворяет заказчика;

стороны не имеют претензий друг к другу.

Основной документ, который обязан выдать самозанятый — это чек, сформированный в приложении «Мой налог». В случае оплаты наличными плательщик НПД формирует чек в момент расчета, при безнале — не позднее 9 числа месяца, следующего за месяцем, когда оплата была переведена.

Самозанятый не сможет выдать чек, если его доход с начала года достиг 2,4 млн рублей. Отсутствие чека — основание пересмотра сотрудничества с фрилансером как с обычным исполнителем без особого статуса и специального налогового режима. В этом случае заказчик обязан:

заплатить страховые взносы с суммы гонорара исполнителю;

из дохода фрилансера удержать НДФЛ (а если это невозможно, подать соответствующие сведения в ФНС);

внести исполнителя в РСВ, персонифицированные сведения, ЕФС-1 в части трудовой деятельности и 6-НДФЛ;

заплатить пени и штрафы за нарушение сроков уплаты налогов, взносов и подачи отчетов по исполнителю.

Поэтому сотрудничество с проверенным исполнителем на НПД, который ответственно подходит к декларированию своих доходов от самозанятости и формированию чеков — одна из составляющих качественного учета без риска возникновения штрафов и пени.