Как правильно работать с чеком самозанятого: разбираем ошибки

Если самозанятый не сформирует чек, его налоговым агентом автоматически станет ИП или ООО, с которым он работает. В этом случае придется заплатить за исполнителя 13% НДФЛ и 30% страховых взносов, как за физлицо.

Если этого не сделать, ФНС доначислит налоги самостоятельно и назначит штраф до 40% от суммы неуплаты и пени за просрочку.

Если компания еще не отчиталась по налогу на прибыль и не учла расходы на выплату самозанятому, налоговая может не принять этот расход — нет чека как подтверждения сотрудничества.

Если компания уже отчиталась по налогу на прибыль и заплатила сам налог, есть вероятность, что ФНС проведет проверку и увидит, что чек аннулирован, а компания списала расходы по этому чеку. В этом случае она доначислит налог на прибыль на недостающую сумму и пени за просрочку.