Как правильно работать с чеком самозанятого: разбираем ошибки

Рассказываем, что делать, если самозанятый не выдал чек, аннулировал его или допустил в нем ошибки.
Обязан ли самозанятый выдавать чеки
После каждого реализованного товара или услуги самозанятый формирует чек. Сделать это он должен до 9 числа месяца, следующего за тем, когда была переведена оплата.
Зачем ИП или ООО нужен чек?
Документ подтверждает, что ИП или ООО оплачивает услуги самозанятого, а не обычного физлица. Это снимает с бизнеса обязанности по уплате НДФЛ и страховых взносов. Самозанятый платит НПД самостоятельно, других взносов — нет.
Чек позволяет учесть выплаты исполнителям в расходах, которые уменьшают налоговую базу. Без этого документа учесть расходы не получится (п. 8–10 ст. 15 закона № 422-ФЗ от 27.11.2018).
Можно ли заменить чек актом выполненных работ?
Чек из приложения «Мой налог» — обязательный для учета расходов при определении налоговой базы документ. Его нельзя заменить актом, об этом налоговые органы рассказали в пункте 4 письма № СД-4-3/2899@.
Что будет с компанией, если самозанятый не передаст чек
Если самозанятый не сформирует чек, его налоговым агентом автоматически станет ИП или ООО, с которым он работает. В этом случае придется заплатить за исполнителя 13% НДФЛ и 30% страховых взносов, как за физлицо.
Если этого не сделать, ФНС доначислит налоги самостоятельно и назначит штраф до 40% от суммы неуплаты и пени за просрочку.
Если компания еще не отчиталась по налогу на прибыль и не учла расходы на выплату самозанятому, налоговая может не принять этот расход — нет чека как подтверждения сотрудничества.
Если компания уже отчиталась по налогу на прибыль и заплатила сам налог, есть вероятность, что ФНС проведет проверку и увидит, что чек аннулирован, а компания списала расходы по этому чеку. В этом случае она доначислит налог на прибыль на недостающую сумму и пени за просрочку.
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Что делать, если самозанятый не выдал чек юридическому лицу или ИП
Иногда самозанятый может либо забыть передать чек, либо сделать это умышленно. Поэтому мы рекомендуем зафиксировать в договоре:
обязанность о сдаче чека до 9 числа месяца, следующего за тем, в котором была проведена выплата;
санкции за просрочку: например, штраф в размере компенсации НДФЛ, потому что компании придется выплатить его за ошибку исполнителя.
Что делать организации, если самозанятый не предоставил чек:
Попробовать решить вопрос мирно и напомнить самозанятому о чеке. Если это не поможет, дополнительной мотивацией станет штраф от ФНС в сторону самозанятого: 20% от суммы чека за первое нарушение и 100% — за повторное в течение 6 месяцев.
Если это не сработало — написать жалобу в ФНС через официальный сайт. Налоговая проведет проверку, исполнитель получит штраф, а вы — свой чек. Чтобы сделать это, укажите данные вашей компании, ФИО руководителя, причину обращения и приложите документы:
договор с исполнителем;
акт выполненных работ или услуг;
платежное поручение;
переписку с исполнителем и любые дополнительные документы, которые у вас есть.
Что делать, если самозанятый аннулировал чек
По закону аннулировать чек можно только в двух случаях:
в документе есть ошибка — значит, исполнитель должен аннулировать неправильный чек и сформировать новый;
самозанятый аннулировал чек, потому что вернул деньги заказчику — делать в этом случае ничего не нужно.
Но бывают ситуации, когда самозанятый формирует чек и аннулирует его, чтобы не платить налог. Первым делом нужно связаться с исполнителем и провести беседу, но если вас игнорируют — обращайтесь в ФНС по алгоритму, описанному в предыдущей главе. В договоре с исполнителем следует также прописать ответственность за аннулирование чека без уважительных причин.
Проверить подлинность документа просто — достаточно считать QR-код на чеке камерой телефона. Если с ним все в порядке, то по итогу откроется такой же документ. Если нет, то в статусе будет пометка, что чек аннулирован, а также причина и дата, когда это было сделано.
Что делать, если самозанятый допустил ошибки в чеке
Самозанятый может допустить ошибку где угодно — в ИНН, своем имени или дате расчета. В таких случаях достаточно попросить исполнителя аннулировать чек и создать новый со старой датой, так как исправить уже сформированный чек не получится.
Если налог за этот чек самозанятый уже заплатил, то при аннулировании и создании нового сумма налога останется на счету плательщика НПД. То есть платить налог второй раз не придется.
Почти все поля в чеке формируются автоматически, но с особой внимательностью стоит проверить:
ИНН компании. Если он указан неверно, то придется доказывать, что именно вам самозанятый оказывал услугу.
Сумма чека. Надо писать сумму без вычета НПД. Если в чеке она будет меньше, чем в декларации о расходах компании, у налоговой появятся вопросы и она может доначислить налог на разницу.
Наименование товара или услуги. Нельзя писать термины, характерные для трудовых отношений — например, «работа», «оклад», «премия».
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