Как правильно составить NDA c самозанятым: для чего нужен, основные положения 

Обычно NDA подписывается с самозанятым, когда в компании нет режима коммерческой тайны. Это значительно упрощает документацию — не нужно выполнять строгие правила закона о коммерческой тайне:

принятие внутренних специальных документов (Положение о коммерческой тайне, Лист ознакомления с ним, Реестр работников, которые имеют доступ; дополнительные соглашения);

определение уровней доступа к секретной информации;

закрепление правил передачи сведений.

Единой формы договора о неразглашении не существует. Поэтому заказчик вправе составить документ в произвольной форме. Он может выглядеть как ГПД или приложение к нему. Главное — указать обязательные пункты, которые важны при сохранении конфиденциальной информации.

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1. Предмет соглашения. Что именно относится к конфиденциальной информации компании, которую нельзя разглашать третьим лицам. Эту информацию можно представить как список пунктов (если их много).

Например, заказчик хочет привлечь к работе бухгалтера. В его ГПД в пункте «Предмет договора» может быть написано следующее:

«1. 1. Исполнитель обязуется хранить в тайне сведения, составляющие коммерческую тайну заказчика в период сотрудничества и еще 5 лет после окончания договора. 1.2 Коммерческой тайной в соответствии с настоящим договором являются: сведения о наличных и безналичных денег, размере выручки, доходах и расходах исполнителя, а также финансовая информация, отраженная в первичных документах, бухгалтерской документации, налоговой и статистической отчетности».

2. Способы доступа к конфиденциальной информации. То есть как именно исполнитель будет получать данные, например:

специалист письменно запрашивает у заказчика сведения с указанием, зачем они ему нужны;

использование электронного документооборота или специальных программ (например, 1С для бухгалтеров).

3. Действия, которые могут считаться разглашением конфиденциальной информации. Очень важно прописать, что именно заказчик понимает под этим понятием — например, передача данных третьим лицам, публикация в открытых источниках, устное обсуждение, неаккуратное обращение с документацией (ее могут подсмотреть) и отправка сведений по незащищенным каналом.

Заказчик не должен злоупотреблять правом на сохранение конфиденциальной информации. Иногда компании запрещают исполнителям даже говорить о том, что они сотрудничают с ними. В таком случае человек даже не сможет указать в резюме, что у него был аналогичный опыт работы — его может это смутить, и он откажется от места.

4. Обязанности стороны. Заказчик должен указать правила, по которым исполнитель будет получать и обрабатывать конфиденциальную информацию. Также важно прописать, какие действия он будет предпринимать, если третьи лица захотят получить сведения.

Например, компания хочет сотрудничать с Инной — маркетологом, которая должна разработать рекламную кампанию для нового продукта. Ей будут доступны метрики, клиентская база и информация о ценообразовании, которые в теории могут захотеть получить компании-конкуренты. В NDA пункт об обязанностях сторон может выглядеть следующим образом:

«Я, Степанова Инна Сергеевна, по действующему договору принимаю на себя обязанности: Не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию, которые мне доверену (будут доверены) в связи с оказанием услуг. Не передавать и не раскрывать третьим лицам конфиденциальные сведения. В случае попытки третьих лиц получить от меня конфиденциальную информацию сообщить заказчику. Не использовать конфиденциальные сведения с целью получения выгоды. Выполнять требования нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы защиты конфиденциальной информации. В течении одного года после прекращения права на доступ к конфиденциальным сведениям не разглашать и не передавать третьим лицам известные мне конфиденциальные данные. Я предупреждена, что в случае нарушения данного обязательства буду привлечена к дисциплинарной / иной ответсвенности в соответствии с законодательством РФ».

5. Ответственность за нарушение и правила урегулирования споров. Заказчик прописывает, какие санкции будут ждать исполнителя, который нарушил правила, и конфиденциальная информация была раскрыта во время сотрудничества или в указанный срок после. Чаще всего это штрафы, прекращение сотрудничества или уголовная ответственность (до трех лет лишения свободы — ст. 183 УК).

ООО «Технологии Будущего» занимается разработкой программного обеспечения. Она сотрудничает с Иваном — айтишником, который пишет коды для нового продукта компании. Он подписал NDA, где было прописано, что в случае нарушения условий о неразглашении конфиденциальной информации он обязан выплатить компании штраф в размере 20 000 рублей.

После завершения проекта Иван, не дождавшись окончания срока действия NDA и не получив согласие, решил похвастаться своим участием в разработке в личном блоге. Он опубликовал детали о функциональности продукта и код, который использовал в своей работе. Это привлекло внимание конкурентной компании, которая также разрабатывает аналогичный продукт.

«Технология Будущего» подала досудебное заявление на взыскание штрафа в размере 20 000 рублей в соответствии с условиями договора. Андрей, осознав серьезность ситуации, попытался договориться, но принял решение выплатить штраф, чтобы избежать возможного судебного разбирательства и дальнейших последствий.

6. Срок договора. Обычно NDA действует в период сотрудничества плюс еще какое-то время после его окончания. Так заказчик может обезопасить себя, что секретные данные не уйдут третьим лицам сразу после завершения взаимодействия с исполнителем.

7. Реквизиты сторон. Сюда входят информация о заказчике и исполнителе — название и адрес юрлица, ИНН, наименование банка сторон, ФИО физлица и т.д.

Если заказчик неправильно составил договор (например, указал не те данные или вписал не соответствующие законодательству пункты), документ не будет иметь юридической силы при урегулировании спора.