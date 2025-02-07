Как правильно составить NDA c самозанятым: для чего нужен, основные положения 

Что такое договор NDA с самозанятым
NDA (Non-Disclosure Agreement) — это договор о неразглашении конфиденциальной информации. Он используется для защиты некоторых внутренних данных компании и коммерческой тайны, на которые заказчик может дать доступ исполнителю. В документе организация накладывает обязательства не распространять и не использовать их вне компании.
Например, организация сотрудничает с маркетологом: он должен разработать новую стратегию для развития. Для этого физлицо получает доступ к клиентской базе, макетам и внутренним аналитическим исследованиям. Чтобы эта информация не стала публичной и «не ушла» конкурентам, компания подписывает NDA.
Обычно при сотрудничестве с самозанятыми этот договор подписывается в одностороннем порядке, то есть исполнитель дает гарантию, что не будет передавать конфиденциальную информацию и ответственно подойдет к ее обработке и хранению.
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Конфиденциальность для самозанятого: какая информация считается секретной
По ч. 4 ГК каждая компания должна охранять бизнес-информацию. К ней относится коммерческая тайна и конфиденциальная информация организации.
Коммерческая тайна — это информация, которая имеет определенную ценность и не является общедоступной. С ее помощью компания может увеличить доходы, сохранить положение на рынке, иметь конкурентное преимущество, а также снизить уровень ненужных расходов (ст. 3 № 98-ФЗ).
К коммерческой тайне относятся рыночная стратегия компании, ценообразование на товары, которые находятся в разработке, рецептура продукта и методы его создания.
Конфиденциальная информация — это данные, доступ к которым ограничен или запрещен для широкой публики и третьих лиц. Она может включать в себя личные данные, финансовую информацию, интеллектуальную собственность и другую информацию, которая требует защиты от несанкционированного доступа, использования или раскрытия. Регулируется № 149-ФЗ (например, балансовые отчеты, личные данные клиентов, информация по контрактам и сведения из договоров).
Как правильно составить NDA
Обычно NDA подписывается с самозанятым, когда в компании нет режима коммерческой тайны. Это значительно упрощает документацию — не нужно выполнять строгие правила закона о коммерческой тайне:
принятие внутренних специальных документов (Положение о коммерческой тайне, Лист ознакомления с ним, Реестр работников, которые имеют доступ; дополнительные соглашения);
определение уровней доступа к секретной информации;
закрепление правил передачи сведений.
Единой формы договора о неразглашении не существует. Поэтому заказчик вправе составить документ в произвольной форме. Он может выглядеть как ГПД или приложение к нему. Главное — указать обязательные пункты, которые важны при сохранении конфиденциальной информации.
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1. Предмет соглашения. Что именно относится к конфиденциальной информации компании, которую нельзя разглашать третьим лицам. Эту информацию можно представить как список пунктов (если их много).
Например, заказчик хочет привлечь к работе бухгалтера. В его ГПД в пункте «Предмет договора» может быть написано следующее:
«1. 1. Исполнитель обязуется хранить в тайне сведения, составляющие коммерческую тайну заказчика в период сотрудничества и еще 5 лет после окончания договора.
1.2 Коммерческой тайной в соответствии с настоящим договором являются: сведения о наличных и безналичных денег, размере выручки, доходах и расходах исполнителя, а также финансовая информация, отраженная в первичных документах, бухгалтерской документации, налоговой и статистической отчетности».
2. Способы доступа к конфиденциальной информации. То есть как именно исполнитель будет получать данные, например:
специалист письменно запрашивает у заказчика сведения с указанием, зачем они ему нужны;
использование электронного документооборота или специальных программ (например, 1С для бухгалтеров).
3. Действия, которые могут считаться разглашением конфиденциальной информации. Очень важно прописать, что именно заказчик понимает под этим понятием — например, передача данных третьим лицам, публикация в открытых источниках, устное обсуждение, неаккуратное обращение с документацией (ее могут подсмотреть) и отправка сведений по незащищенным каналом.
Заказчик не должен злоупотреблять правом на сохранение конфиденциальной информации. Иногда компании запрещают исполнителям даже говорить о том, что они сотрудничают с ними. В таком случае человек даже не сможет указать в резюме, что у него был аналогичный опыт работы — его может это смутить, и он откажется от места.
4. Обязанности стороны. Заказчик должен указать правила, по которым исполнитель будет получать и обрабатывать конфиденциальную информацию. Также важно прописать, какие действия он будет предпринимать, если третьи лица захотят получить сведения.
Например, компания хочет сотрудничать с Инной — маркетологом, которая должна разработать рекламную кампанию для нового продукта. Ей будут доступны метрики, клиентская база и информация о ценообразовании, которые в теории могут захотеть получить компании-конкуренты. В NDA пункт об обязанностях сторон может выглядеть следующим образом:
«Я, Степанова Инна Сергеевна, по действующему договору принимаю на себя обязанности:
Не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию, которые мне доверену (будут доверены) в связи с оказанием услуг.
Не передавать и не раскрывать третьим лицам конфиденциальные сведения.
В случае попытки третьих лиц получить от меня конфиденциальную информацию сообщить заказчику.
Не использовать конфиденциальные сведения с целью получения выгоды.
Выполнять требования нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы защиты конфиденциальной информации.
В течении одного года после прекращения права на доступ к конфиденциальным сведениям не разглашать и не передавать третьим лицам известные мне конфиденциальные данные.
Я предупреждена, что в случае нарушения данного обязательства буду привлечена к дисциплинарной / иной ответсвенности в соответствии с законодательством РФ».
5. Ответственность за нарушение и правила урегулирования споров. Заказчик прописывает, какие санкции будут ждать исполнителя, который нарушил правила, и конфиденциальная информация была раскрыта во время сотрудничества или в указанный срок после. Чаще всего это штрафы, прекращение сотрудничества или уголовная ответственность (до трех лет лишения свободы — ст. 183 УК).
ООО «Технологии Будущего» занимается разработкой программного обеспечения. Она сотрудничает с Иваном — айтишником, который пишет коды для нового продукта компании. Он подписал NDA, где было прописано, что в случае нарушения условий о неразглашении конфиденциальной информации он обязан выплатить компании штраф в размере 20 000 рублей.
После завершения проекта Иван, не дождавшись окончания срока действия NDA и не получив согласие, решил похвастаться своим участием в разработке в личном блоге. Он опубликовал детали о функциональности продукта и код, который использовал в своей работе. Это привлекло внимание конкурентной компании, которая также разрабатывает аналогичный продукт.
«Технология Будущего» подала досудебное заявление на взыскание штрафа в размере 20 000 рублей в соответствии с условиями договора. Андрей, осознав серьезность ситуации, попытался договориться, но принял решение выплатить штраф, чтобы избежать возможного судебного разбирательства и дальнейших последствий.
6. Срок договора. Обычно NDA действует в период сотрудничества плюс еще какое-то время после его окончания. Так заказчик может обезопасить себя, что секретные данные не уйдут третьим лицам сразу после завершения взаимодействия с исполнителем.
7. Реквизиты сторон. Сюда входят информация о заказчике и исполнителе — название и адрес юрлица, ИНН, наименование банка сторон, ФИО физлица и т.д.
Если заказчик неправильно составил договор (например, указал не те данные или вписал не соответствующие законодательству пункты), документ не будет иметь юридической силы при урегулировании спора.
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Последствия нарушения соглашения о неразглашении конфиденциальной информации с самозанятым
Если исполнитель все же нарушил правила NDA, заказчик должен:
Зафиксировать правонарушение. Для этого можно сделать скриншоты переписок или собрать показания свидетелей.
Посчитать сумму убытка.
Обратиться к исполнителю с досудебной претензией. В ней важно прописать суть правонарушение, сославшись на пункты договора.
В течение 30 дней физлицо должно дать ответ по этой ситуации. Если спор не урегулирован, заказчик должен составить заявление в суд.
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