Продвижение медицинских сайтов: как клинике занять топ и превратить трафик в записи

Медицина относится к категории YMYL (Your Money or Your Life) — а значит, контент должен быть абсолютно достоверным, подтвержденным врачами и лицензиями. Алгоритмы Google и Яндекса оценивают не только SEO-факторы, но и реальную экспертность, авторитет и репутацию клиники. Поэтому стандартное продвижение «по ключам и ссылкам» здесь не работает.

Чтобы сайт медицинского центра занял топ и начал приносить записи, нужно подходить системно:

выстроить E-E-A-T-фундамент (опыт, экспертность, авторитет, доверие);

грамотно распределить семантику по странице и сайту в целом;

внедрить SILO-структуру и локальное SEO;

и при этом не забыть о поведении пользователя — ведь от него зависит до 40 % ранжирования.

Мы обратились к эксперту по продвижению медицинских сайтов, чтобы разобрать реальные кейсы клиник, показать пошаговый план продвижения, типичные ошибки и честно рассказать о сроках и стоимости SEO в медицине.