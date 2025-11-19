Продвижение сайта на Тильде: полное SEO-руководство по выводу сайта в топ

Создать сайт на Tilda сегодня может практически любой предприниматель — от фрилансера до крупной компании. Но чтобы этот сайт действительно приносил клиентов из поиска, одной красивой сборки и шаблонов недостаточно. Без грамотной SEO-оптимизации страницы не попадают в топ и остаются незаметными для потенциальных клиентов.

Эта статья подготовлена для владельцев лендингов, корпоративных сайтов, промо-страниц и небольших многостраничников, которые хотят развивать проект на платформе Tilda и получать стабильный трафик из Яндекса и Google.

SEO-продвижение сайтов на Tilda имеет свои особенности. Здесь можно быстро стартовать, собрать структуру и запустить сайт без участия программиста, но при этом нужно учитывать технические ограничения — от скорости загрузки до отсутствия глубокой работы с динамическими страницами и фильтрами. Задача SEO-специалиста — выстроить стратегию, которая использует сильные стороны платформы и нивелирует слабые.

В следующих разделах мы покажем, какие результаты дает SEO на Тильде на реальных проектах, и разберем пошаговую стратегию, которую можно внедрить даже без кода и плагинов.