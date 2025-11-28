Продвижение фитнес-клубов: SEO, реклама и клиенты из поиска

В отличие от контекстной рекламы, где клики прекращаются вместе с бюджетом, SEO дает долгосрочный результат: ваш клуб виден пользователям постоянно — в поиске, на Яндекс.Картах, в подборках «лучшие фитнес-залы района».

Чтобы глубже понять, как работает продвижение в фитнес-индустрии, мы обратились к SEO-эксперту, который поделился своими кейсами и стратегиями. Ниже — реальные примеры того, как грамотно выстроенное SEO помогает фитнес-клубам не просто быть на виду, а стабильно получать клиентов из поиска.