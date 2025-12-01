Продвижение молодых сайтов: как ускорить рост позиций и доверия поисковых систем

Молодым сайтам сложнее всего пробиться в топ — поисковым системам нужно время, чтобы «довериться» новому ресурсу. Алгоритмы Яндекса и Google оценивают возраст домена, структуру, качество контента, поведение пользователей и ссылочные сигналы. Пока этих факторов недостаточно, сайт попадает в условную «песочницу» — период, когда продвижение ограничено, а позиции растут медленно.

На практике первые видимые результаты появляются через 3–6 месяцев, если с самого старта провести аудит, собрать семантику, выстроить структуру и начать публикацию контента. В этой статье мы подробно разберем, как запустить SEO-продвижение нового сайта пошагово и избежать типичных ошибок.