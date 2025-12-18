8063 Премиум 4 мобил Х
Продвижение региональных сайтов: стратегия, ошибки и примеры роста в поиске

Продвижение сайтов в регионах отличается от столичного подхода. В Москве и Петербурге SEO работает на насыщенных рынках с тысячами конкурентов и высоким бюджетом. В регионах же выигрывает тот, кто первым правильно оформил локальные страницы, подключил карты и собрал отзывы.

Даже небольшой бизнес может занять топ–1 по запросам вроде «строительная компания в Твери» или «юрист в Краснодаре» без крупных вложений.

Региональное SEO решает сразу несколько проблем:

  • низкую видимость сайта в конкретных городах;

  • отсутствие локального трафика и звонков;

  • ошибки в региональной привязке, из-за которых Яндекс показывает сайт не там, где нужно.

Мы обратились к эксперту по региональному продвижению, который рассказал, как правильно выстраивать SEO-стратегию под регионы в 2025 году, какие инструменты действительно работают и как получать клиентов из каждого города без дополнительных рекламных затрат.

Кейсы регионального продвижения сайтов

Региональное SEO особенно ценно тем, что эффект от него измерим: видимость растет, звонки приходят именно из нужных городов, а затраты окупаются в течение нескольких месяцев. Ниже — три практических примера, как грамотно выстроенная стратегия помогла компаниям закрепиться в топе в своих регионах.

Кейс 1. Строительная компания в Самаре — рост органики ×3 за 3 месяца

Компания занималась строительством частных домов и бань. Основная проблема — сайт ранжировался по общим запросам вроде «строительная компания», но не появлялся по региональным («строительство домов Самара»).

Что сделали:

  • Провели SEO-аудит и выявили отсутствие региональной привязки в Яндекс.Вебмастере.

  • Создали отдельные страницы под ключевые районы: Самара, Тольятти, Сызрань.

  • Добавили локальные тексты, карту объектов и фото завершенных проектов.

  • Зарегистрировали бизнес на Яндекс.Картах и в 2ГИС.

Результат:

  • рост органического трафика ×3;

  • +120 запросов в топ-1 по региональной выдаче;

  • 60% заявок стали поступать через сайт без рекламы.

Кейс 2. Медицинский центр в Воронеже — +180% заявок из поиска

Сайт клиники был современным, но не оптимизирован под регион. Запросы вроде «гинеколог Воронеж» или «анализы на гормоны рядом» не приносили трафика.

Что сделали:

  • Настроили микроразметку Local Business с адресом, телефоном и режимом работы.

  • Создали страницы для филиалов с уникальными текстами и отзывами пациентов.

  • Оптимизировали карточку в Яндекс.Бизнес и собрали 40+ отзывов с оценками.

  • Подключили локальные карты, чтобы улучшить видимость по запросам «рядом».

Результат:

  • рост позиций по ключевым услугам до топ-1;

  • увеличение количества записей через сайт на +180%;

  • 40% новых клиентов пришли с Яндекс.Карт.

Кейс 3. Интернет-магазин в Челябинске — рост продаж на 70%

Магазин бытовой техники имел филиалы в нескольких городах, но работал с единой главной страницей без региональных поддоменов.

Что сделали:

  • Создали отдельные региональные поддомены.

  • Добавили на каждом поддомене контактные данные местных складов и офисов.

  • Настроили сквозную аналитику по регионам и систему звонков через Метрику.

  • Запустили контент-хаб с обзорами товаров и региональными акциями.

Результат:

  • рост продаж на 70%;

  • средний чек вырос на 18%;

  • снижение стоимости лида на 40% по сравнению с контекстной рекламой.

Семантика и карта регионов

Региональное SEO начинается с точного понимания, что и где ищут ваши клиенты. Даже самые качественные тексты и ссылки не дадут результата, если вы не охватили нужные геозапросы. Поэтому первый шаг — сбор и кластеризация семантики под конкретные города, районы и направления деятельности.

Как собрать ключи под разные регионы

  • Яндекс.Wordstat. Используйте фильтры по регионам — выбирайте нужные города, области или округа. Это поможет понять, какие формулировки используют пользователи именно в вашем регионе. Пример: «ремонт квартир Казань», «ремонт квартир в Набережных Челнах».

  • Geo-suggest (подсказки Яндекса и Google). Подсказки показывают реальные поисковые фразы пользователей: «юрист рядом», «автосервис Ленинский район», «купить окна Тюмень».

  • Яндекс.Карты и 2ГИС. Посмотрите, какие компании показываются в топе в вашем регионе и какие слова встречаются в их описаниях — это готовый источник LSI-фраз.

  • Локальные каталоги и отзывы. Изучите, как клиенты называют услуги: часто реальные формулировки отличаются от официальных. Например: не «массажный центр Екатеринбург», а «массаж для спины рядом с метро Геологическая».

Типы запросов для региональной семантики

Тип запроса

Пример

Цель

Город + услуга

«ремонт квартир Тула», «юрист Нижний Новгород»

Основные коммерческие ключи

Район + действие

«автосервис Ленинский район», «салон красоты на Пресне»

Повышают локальную точность

Бренд + регион

«Газелькин Пермь», «Ozon Казань»

Укрепляют доверие и CTR

Уточняющие запросы

«рядом», «у метро», «в моем городе»

Активируют георанжирование

Навигационные запросы

«адрес», «телефон», «на карте»

Важны для поведенческих метрик

Кластеризация и группировка по географии

После сбора запросов их нужно сгруппировать:

  • По городам (Москва, Казань, Тула и т.д.);

  • По услугам (строительство, ремонт, доставка, медицина и т.д.);

  • По районам (для крупных городов: ЮАО, Приморский, Советский и т.п.).

Это позволяет точно спланировать структуру сайта и распределить контент:

  • главная страница — общие запросы;

  • подкатегории — услуги;

  • локальные страницы — регионы и города.

Создание карты регионального спроса

Чтобы понять приоритеты, составьте таблицу спроса по регионам:

Регион

Среднемесячный спрос

Конкуренция

Потенциал ROI

Москва

5000

высокая

средний

Воронеж

1200

средняя

высокий

Челябинск

900

низкая

высокий

На основе этой карты формируется очередность запуска регионов: начинаем с городов с высоким спросом и низкой конкуренцией — так ROI достигается быстрее.

📈 Совет эксперта: обновляйте семантику раз в полгода. Регионы развиваются неравномерно — запросы, популярные в Москве, через несколько месяцев могут стать трендом и в соседних областях.

Архитектура и структура регионального сайта

Грамотно выстроенная структура — это основа успешного регионального SEO. Именно от нее зависит, как быстро поисковики определят геопривязку страниц и покажут ваш сайт пользователям из нужного города. Ошибка многих компаний в том, что они создают один универсальный сайт без локальных разделов, теряя при этом видимость в региональной выдаче.

Базовая логика построения

Главная страница должна охватывать весь бизнес в целом, а ниже — формироваться дерево по регионам и услугам. Оптимальная схема выглядит так:

  • / (Главная)

    • /uslugi/ (Каталог услуг)

      • /uslugi/remont/ (Общий раздел)

        • /uslugi/remont/samara/ (Страница под регион)

        • /uslugi/remont/tula/ (Еще один регион)

Такой формат подходит для многостраничных сайтов, когда нужно продвигаться сразу в нескольких городах, сохраняя единую структуру и управление.

Региональные поддомены и вложенные URL

Для мульти-региональных проектов используют два подхода:

Поддомены:

  • samara.site.ru

  • tula.site.ru

  • vladimir.site.ru

 ✅ Подходит, если регионы работают как отдельные филиалы с уникальными услугами, контентом и адресами.

⚠️ Требует отдельного продвижения и технической поддержки.

Директории (вложенные URL):

  • site.ru/samara/

  • site.ru/tula/

 ✅ Удобнее для централизованных компаний (интернет-магазинов, сетей услуг).

⚠️ Нужно следить, чтобы на каждой странице была уникальная информация и локальные контакты.

💡 Совет: если регионов до 10 — используйте директории; если больше 10 и есть филиалы — лучше поддомены.

Внутренняя перелинковка между регионами

Чтобы поисковики понимали взаимосвязь между городами, а пользователи могли быстро переключаться, добавляйте блоки:

  • «Выберите свой регион» (список городов в футере и на главной).

  • «Мы работаем также в...» (ссылки на соседние города внутри страниц).

  • Навигация по районам в пределах города.

Это помогает распределить вес между страницами и ускоряет индексацию новых региональных разделов.

Карта сайта с геопривязкой

Региональный сайт должен иметь sitemap.xml, где отражены все локальные страницы с отдельными URL. Дополнительно полезно внедрить:

  • интерактивную карту филиалов с адресами, телефонами и кнопкой «Проложить маршрут»;

  • микроразметку GeoCoordinates, PostalAddress и LocalBusiness;

  • карту в футере с кликабельными ссылками на страницы городов.

Это не только повышает удобство, но и усиливает геосигналы для Яндекса и Google.

📈 Совет эксперта: если у компании несколько офисов, у каждого должна быть собственная страница с адресом, контактами и уникальным текстом. Только тогда сайт будет корректно ранжироваться по всем регионам, где вы реально присутствуете.

Локальные страницы и контент

Локальные страницы — это ядро регионального SEO. Именно они позволяют сайту появляться в выдаче по запросам с географией: «ремонт квартир в Туле», «юрист в Воронеже», «автосервис рядом».

Главная задача — показать поисковикам и пользователям, что вы действительно работаете в этом регионе, а не просто вставили название города в текст.

Как писать тексты под конкретный регион

Контент для локальных страниц должен быть уникальным и отражать реальное присутствие компании в городе. Рекомендации:

  • Используйте название города в заголовках, подписях и тексте естественно, без переспама.

  • Упоминайте адрес, район, ориентиры, станции метро.

  • Добавляйте данные офиса, телефона, графика работы, актуальные именно для этого региона.

  • Включайте описание особенностей региона: условий работы, инфраструктуры, специфики услуг.

Пример: вместо шаблонного «Мы оказываем услуги по ремонту квартир в Туле» лучше написать «Работаем по всему Центральному району Тулы — выезжаем на замеры в день обращения, офис на улице Ленина, 25».

Уникализация контента для разных филиалов

Если у компании несколько филиалов, нельзя дублировать тексты. Каждый город должен иметь собственные блоки:

  • Описание услуг (с региональными акцентами).

  • Отзывы местных клиентов.

  • Контактную информацию.

  • Фото сотрудников и офиса.

  • Карту с геометкой.

Даже небольшие различия (например, фото мастеров и районов) помогают избежать дублей и улучшить ранжирование.

Отзывы и кейсы по конкретным городам

Отзывы — один из самых сильных локальных сигналов. Размещайте их на каждой региональной странице, указывая город и услугу: «Ремонтировали кухню в Самаре, на улице Гагарина — ребята сделали все за неделю, очень довольны!»

Также добавляйте кейсы с упоминанием местных клиентов и проектов:

  • фото объектов;

  • описание задач;

  • результаты с геометкой.

Это усиливает доверие и улучшает поведенческие факторы.

Микроразметка для локальных страниц

Для повышения видимости в поиске и попадания в блок «Организации» используйте разметку Schema.org:

  • LocalBusiness — общая информация о компании;

  • Place — координаты и адрес;

  • PostalAddress — почтовые данные (улица, индекс, город);

  • GeoCoordinates — долгота и широта для карт.

💡 При правильной разметке Яндекс автоматически подтянет ваш адрес, телефон и рейтинг в сниппет, что увеличит CTR на 15–25%.

📈 Совет эксперта: каждая региональная страница должна отвечать на три вопроса:

1️⃣ где вы находитесь?

2️⃣ что вы предлагаете?

3️⃣ почему вы реально работаете именно в этом городе?

Если эти ответы есть, страница почти гарантировано выйдет в топ по локальным запросам.

Региональная привязка сайта в Яндекс и Google

Региональная привязка — ключевой фактор, определяющий, в каком городе и для какой аудитории ваш сайт будет показываться. Даже при хорошем контенте и ссылках отсутствие корректной привязки способно «обнулить» все усилия: поисковик просто не будет считать сайт релевантным региональным запросам.

Как проверить текущую привязку в Яндекс.Вебмастере

  1. Зайдите в Яндекс.Вебмастер.

  2. Откройте раздел «Регион сайта».

  3. Проверьте, какой регион определен автоматически — часто Яндекс выбирает его по IP или адресу домена.

  4. Если сайт продвигается в нескольких регионах — укажите их вручную или настройте поддомены.

💡 Если регион указан неверно, сайт не будет отображаться в результатах поиска по геозависимым запросам, даже если страница идеально оптимизирована.

Как добавить или изменить региональную привязку

В Яндекс.Вебмастере:

  • Укажите регион в настройках.

  • Добавьте на сайт NAP-блок (Name, Address, Phone) с актуальными данными.

  • Разместите карту и ссылку на Яндекс.Карты с вашим адресом.

  • Убедитесь, что в разделе «Контакты» указаны город и телефон с региональным кодом.

В Google Search Console:

  • В разделе International Targeting → Country можно задать целевую страну, но для Google важнее локальные сигналы на страницах (адреса, schema.org, язык, доменная зона).

Если у компании несколько филиалов

Когда бизнес работает в нескольких регионах, есть два решения:

  1. Поддомены (например, samara.site.ru, tula.site.ru) — каждый поддомен регистрируется как отдельный сайт в Вебмастере и получает собственную привязку.

  2. Подкаталоги (site.ru/samara/, site.ru/tula/) — регион задается через микроразметку, контактные данные и локальные страницы.

⚙️ Для мульти-региональных проектов оптимально использовать директории — они сохраняют общий домен и проще управляются технически.

Типичные ошибки при региональной привязке

  1. 📍 Указан только один регион — сайт виден только там, хотя компания работает по всей России.

  2. ☎️ Телефон без кода города — Яндекс не распознает географию.

  3. 🏢 Один и тот же адрес на всех страницах — дублирование сбивает ранжирование.

  4. 🌐 Отсутствует микроразметка Local Business и Place — поисковики не «видят» компанию как локальную.

Как работать с мульти-региональными сайтами

  • Создайте отдельные страницы под каждый город с уникальными контактами и контентом.

  • Добавьте микроразметку для каждого филиала.

  • Настройте карту с метками всех адресов.

  • Пропишите в футере ссылки на все региональные страницы.

  • Для Яндекса можно загрузить файл регионов через API Вебмастера.

📈 Совет эксперта: даже если у вас онлайн-бизнес без офиса, стоит указать хотя бы «виртуальный регион» — город, откуда вы ведете деятельность. Это поможет попасть в локальную выдачу и увеличить CTR по геозапросам.

Поведенческие и коммерческие факторы для регионов

Когда сайт уже имеет корректную региональную структуру и контент, на первый план выходят поведенческие и коммерческие сигналы. Именно они показывают поисковикам, что сайт — не просто информационный ресурс, а реальный бизнес, работающий в конкретном регионе. В Яндексе эти факторы часто определяют, кто займет топ-3 в региональной выдаче.

Поведенческие сигналы (ПФ)

ПФ — это совокупность метрик, по которым Яндекс оценивает, насколько сайт полезен пользователям конкретного региона. Ключевые из них:

  • CTR в выдаче — насколько часто по вашему сниппету кликают пользователи региона.

  • Время на сайте и глубина просмотра — чем больше пользователь изучает страницы, тем выше доверие алгоритма.

  • Возвраты по брендовым запросам — если люди ищут ваш сайт по названию, это мощный сигнал.

  • Доля отказов — должна быть ниже 25–30% для коммерческих проектов.

💡 Для регионального SEO важно, чтобы поведение аудитории из нужного города было выше среднего по другим регионам — это усиливает гео-релевантность сайта.

Коммерческие факторы

Эти сигналы напрямую влияют на доверие алгоритмов. Для сайтов услуг и бизнеса по регионам обязательны:

1. Контактные данные:

  • адрес, телефон с кодом города, e-mail;

  • кнопка «проложить маршрут»;

  • карта с геометкой.

2. Условия работы:

  • цены, доставка, гарантии, способы оплаты;

  • раздел «О компании» с реальными фото офиса или команды;

  • лицензии, реквизиты, договор-оферта.

3. Отзывы и рейтинги:

  • реальные отзывы с указанием города клиента;

  • интеграция с Яндекс.Картами или 2ГИС;

  • виджет оценок прямо на странице.

4. Онлайн-сервисы:

  • форма заявки, онлайн-чат, возможность записи;

  • быстрые действия на сайте («Позвонить», «Заказать», «Записаться»).

Региональные сигналы доверия

Помимо стандартных факторов, Яндекс учитывает локальные упоминания компании:

  • карточки в Яндекс.Бизнес, Google Business Profile, 2ГИС;

  • совпадение адреса и телефона (NAP) на всех площадках;

  • упоминания в местных СМИ, бизнес-каталогах, партнерских сайтах.

⚙️ Чем больше совпадений и упоминаний в одном регионе — тем выше шанс попасть в топ-10 без дополнительных ссылок.

UX и адаптивность для локальной аудитории

Пользователи из регионов все чаще заходят с мобильных устройств. Поэтому важно:

  • адаптировать сайт под смартфоны (липкие CTA-кнопки, короткие формы, быстрые загрузки);

  • показывать карту и телефон сразу в первом экране;

  • сделать всплывающее окно с выбором города.

📈 Совет эксперта: региональное продвижение — это не только SEO-тексты. В 2025 году Яндекс в первую очередь оценивает реальность бизнеса, пользовательское удобство и локальные сигналы доверия.

Ссылочное продвижение и локальные упоминания

Даже при качественной структуре и контенте сайт не выйдет в топ без внешних сигналов доверия. В региональном SEO ссылочное продвижение и локальные упоминания работают как подтверждение того, что бизнес реально присутствует в регионе и пользуется доверием аудитории.

Почему ссылки важны для регионального SEO

Алгоритмы Яндекса и Google по-прежнему учитывают ссылочный профиль, но в регионах они особенно чувствительны к его качеству и локальности.

  • Ссылки с местных сайтов и СМИ усиливают геопривязку.

  • Ссылки с каталогов организаций (2ГИС, SpravkaRu, Zoon, Yell, Flamp) повышают авторитет компании.

  • Анкорные ссылки с упоминанием города помогают алгоритму понять, где вы работаете.

💡 Пример: анкор «ремонт квартир в Самаре» со страницы регионального портала дает больший эффект, чем аналогичная ссылка с не тематического сайта.

Типы полезных ссылок для регионального продвижения

1. Бизнес-каталоги и агрегаторы:

  • Яндекс.Карты, 2ГИС, Zoon, Yell, Spravnik, Отзовик.

  • Добавляйте одинаковые NAP-данные (название, адрес, телефон).

2. Локальные СМИ и блоги:

  • Пресс-релизы о запуске филиала или акции.

  • Публикации о вашем участии в городских мероприятиях.

3. Партнерские сайты и поставщики:

  • Обмен ссылками с подрядчиками и локальными компаниями.

  • Разделы «наши партнеры», «работаем с».

4. Региональные форумы и сообщества:

  • Ответы в тематических ветках (строительство, авто, услуги).

  • Ссылки из профилей с указанием сайта.

5. Ссылки с карт и отзывов:

  • Вставка URL сайта в карточках и отзывах на Яндекс.Картах и Flamp.

Локальные упоминания без ссылок (mentions)

Поисковики учитывают текстовые упоминания компании, даже без активной ссылки, если рядом указаны адрес или телефон. Полезные площадки:

  • региональные бизнес-каталоги;

  • городские Telegram-каналы;

  • местные форумы и новостные сайты.

⚙️ Чем чаще поисковик видит совпадение названия и адреса компании в одном регионе, тем выше локальный авторитет домена.

Как отслеживать качество ссылочного профиля

  • Используйте Яндекс.Вебмастер → раздел «Ссылки на сайт».

  • Проверяйте динамику через Ahrefs, MegaIndex или Serpstat.

  • Удаляйте спамные ссылки из нерелевантных доменов.

  • Раз в квартал проводите аудит ссылочного профиля.

Комбинация ссылок и упоминаний = стабильный рост

Идеальный сценарий:

  • 30–40% ссылок из региональных каталогов и СМИ;

  • 40% — с партнерских сайтов и блогов;

  • 20% — естественные упоминания без анкора.

📈 Совет эксперта: не гонитесь за количеством ссылок. Один материал в региональном онлайн-журнале с реальным адресом и цитированием дает больший эффект, чем сотня закупленных ссылок с ГС.

Стоимость регионального SEO и примеры расчета

Продвижение сайта по регионам — это не шаблонная услуга, а системная работа, где цена зависит от масштаба проекта, конкуренции и количества локаций. В отличие от классического SEO, здесь требуется гибкая стратегия и техническая поддержка под каждую геозону.

От чего зависит цена регионального продвижения

1. Количество регионов — чем больше городов, тем больше страниц, контента и NAP-блоков нужно создать. Например:

  • 1 город — базовая оптимизация;

  • 3–5 регионов — разработка локальных страниц и карт;

  • 10+ регионов — полноценная система поддоменов.

2. Конкуренция в нише — строительные, юридические и медицинские тематики требуют больше усилий (контент, ссылки, брендинг).

3. Техническая платформа (CMS) — Tilda, Bitrix, WordPress, OpenCart — каждая система имеет особенности настройки региональных страниц и hreflang/каноников.

4. Состояние сайта — если структура, тексты и мета-теги уже оптимизированы, бюджет может быть на 20–30% ниже.

5. География и формат бизнеса — локальный филиал дешевле, чем продвижение сетевой компании с десятками офисов.

Что входит в услуги регионального SEO

  • SEO-аудит и анализ конкурентов по регионам.

  • Сбор и кластеризация региональной семантики.

  • Создание и оптимизация локальных страниц.

  • Работа с Яндекс.Картами, 2ГИС, Flamp, Zoon.

  • Линкбилдинг и локальные упоминания.

  • Мониторинг позиций и корректировка регионов в Вебмастере.

Средние диапазоны стоимости (по состоянию на 2025 год)

Масштаб проекта

Описание

Примерная стоимость, ₽/мес

Локальный бизнес

1 регион, до 20 страниц

25 000 – 40 000

Мульти-региональный сайт

3–5 регионов

50 000 – 80 000

Сеть филиалов

10+ регионов

от 100 000 и выше

Интернет-магазин с филиалами

каталог + карты + фиды

от 120 000 – 150 000

💡 Стоимость зависит от объема контента, количества региональных страниц и технических доработок.

📈 Совет эксперта: чтобы не тратить бюджет вслепую, начните с одного региона — отработайте стратегию, зафиксируйте рост, и только потом масштабируйте кампанию на другие города. Это дает контроль над ROI и снижает риск «распыления» бюджета.

Ошибки и рекомендации по региональному SEO

Даже опытные специалисты допускают ошибки при продвижении сайтов по регионам. Они не всегда очевидны, но именно из-за них сайт может годами оставаться вне локальной выдачи, теряя клиентов и показы. Ниже — ключевые просчеты и практические советы эксперта, как их избежать.

Типичные ошибки при региональном продвижении

1. Один адрес на все регионы — Компания указывает одинаковый телефон и адрес для всех филиалов.

🔻 Результат: поисковики не видят различий между регионами, снижается релевантность.

2. Дубли контента на региональных страницах — Тексты отличаются только названием города.

🔻 Результат: фильтры за неуникальность и потеря индексации.

3. Отсутствие микроразметки и геометок — Без LocalBusiness и GeoCoordinates поисковик не определяет географию бизнеса.

🔻 Результат: сайт не попадает в блок «Организации» и Яндекс.Карты.

4. Неверно настроенные каноникалы и sitemap — Локальные страницы исключены из индекса или склеены с главной.

🔻 Результат: только один регион виден поисковику, остальные не ранжируются.

5. Нет локальных отзывов и кейсов — Все отзывы общие, без упоминания городов.

🔻 Результат: слабая геопривязка и низкое доверие аудитории.

6. Отсутствие карточек в сервисах — Нет подтверждения в Яндекс.Бизнес, Google Maps, 2ГИС.

🔻 Результат: потеря значительной доли локального трафика.

Лучшие практики и рекомендации

Создавайте уникальные страницы под каждый город — с собственными фото, адресом, текстами и отзывами.

Следите за NAP-консистентностью — чтобы название, адрес и телефон везде совпадали: на сайте, в каталогах, на картах и в соцсетях.

Добавляйте интерактивные карты и маршруты — они усиливают геосигналы и повышают конверсию.

Настраивайте отслеживание в Яндекс.Метрике по регионам — чтобы понимать, какие города приносят лиды.

Раз в квартал проводите аудит региональных страниц — проверяйте дубли, загрузку, микроразметку и корректность ссылок.

💬 Совет эксперта: региональное SEO — это стратегия на годы, а не на месяцы. Чем больше вы вкладываетесь в локальные сигналы, отзывы и контент — тем устойчивее позиции и поток клиентов.

С чего начать уже сегодня

  1. Проверьте региональную привязку в Яндекс.Вебмастере.

  2. Добавьте карточку компании в Яндекс.Картах и 2ГИС.

  3. Создайте уникальные страницы для каждого города.

  4. Разметьте их по схеме LocalBusiness.

  5. Соберите первые отзывы от реальных клиентов.

