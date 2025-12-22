Продвижение сайта аптеки: SEO-стратегия для интернет-аптеки и увеличения онлайн-продаж

Рынок онлайн-аптек стал одним из самых конкурентных направлений e-commerce. Пользователи все чаще заказывают лекарства, витамины и средства ухода через интернет, ожидая при этом мгновенный поиск по названию, наличие в ближайшей точке и прозрачную цену. Однако даже у известных брендов аптек сайт нередко не дает нужного эффекта — позиции растут медленно, а заказы идут только через рекламу.

Причина проста: в фарм-сегменте работают особые SEO-правила. Это YMYL-тематика, где поисковые системы требуют доказательств экспертности, достоверности и медицинской ответственности. Добавьте сюда ограничения ФЗ «О рекламе лекарственных средств», частые дубли карточек и ошибки в фильтрах — и станет ясно, почему без грамотной SEO-стратегии аптека теряет клиентов.