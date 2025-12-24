Продвижение сайта типографии: цены и услуги, эффективные методы SEO в полиграфии

При качественном производстве и сильном портфолио многие типографии теряют клиентов, потому что их сайты не видны в поиске. Проблема не в конкуренции, а в подходе: сайты часто дублируют одни и те же тексты, не имеют структуры под услуги, а страницы печати визиток и буклетов не оптимизированы под реальные запросы.

SEO для типографии — это поток заказов из органики: когда каждый пользователь, набрав «печать каталогов Москва» или «визитки срочно недорого», видит именно ваш сайт.